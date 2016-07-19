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Ваут ван Арт: «Падение на 13-м этапе Тур де Франс-2019 могло стать концом карьеры»

Ваут ван Арт и команда Jumbo-Visma обдумывают возможность подачи в суд на организаторов Тур де Франс

 

 

  Ваут ван Арт (Wout van Aert) и команда Jumbo-Visma обдумывают возможность подачи в суд   на организаторов Тур де Франс, компанию ASO, и требования компенсации за травму, полученную  бельгийским велогонщиком во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019. Тогда, на 13-м этапе Тур де Франс-2019 Ваут ван Арт, зайдя в поворот, наткнулся на ограждающий барьер.

 

 

 

 В интервью Het Laatste Nieuws он рассказал, что из-за травмы едва не закончил карьеру, так как операция, которую в день падения, прошла плохо, разрушив надежды на скорейшее восстановление: «Это падение могло стать концом карьеры. Они просто упустили из виду сухожилие, как если бы с ним всё было в порядке. С одной стороны, я понимаю, как это произошло. Такая травма встречается не каждый день, не все знают, как её лечить.

 

  В основном боль ушла. Подниматься по ступенькам пока получается не очень хорошо, есть также проблемы при ходьбе, но зато я могу теперь пройти несколько сотен метров. Также могу управлять машиной. Моя жизнь снова в целом стала нормальной».

 

  Het Nieuwsblad сообщает, что Ван Арт и команда Jumbo-Visma отправили письмо об инциденте в ASO, хотя вопрос финансовой компенсации пока формально не поднимался.

 

  Ваут ван Арт: «Мы с руководством и командой рассматриваем вопрос финансовой компенсации. Понятно, что тяжесть травмы стала результатом того, как были расположены барьеры.

 

  Я собираюсь сделать всё, чтобы проехать несколько гонок в велокроссе. Просто мне надо проверить, насколько это реально, потому что я должен быть полностью готов к весне. По крайней мере, надеюсь на это. Вопрос в том, насколько хорошей будет моя форма. Я потерял мышечную массу на правой ноге, где была глубокая рана. Сейчас мышечная масса ног разная. Однако здесь нет драмы, всё можно исправить правильными тренировками.

 

  Моя настоящая реабилитация началась две с половиной недели назад. Как видите, сейчас я довольно хорошо хожу – это значительный прогресс по сравнению с тем, что было несколько недель назад. Сейчас больше чувствую себя спортсменом, хожу к физиотерапевту, делаю упражнения на растяжение мышц.

 

  Я продолжу восстановление. Вопрос в том, когда я вернусь в форму и когда смогу выйти на свой лучший уровень».

 

Две недели назад Ваут ван Арт впервые после падения сел на велосипед, но использовал электровелосипед, на котором проехал 7,5 км за 16 минут со средней скоростью 27,8 км/ч и максимальной 57,2 км/ч по дорогам рядом с домом.

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert

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  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Сегодня, 19:48 | Регистрация: 18.06.2019

    Сразу на первой поезде под шестдесят...

  2. drevgen

    Сегодня, 20:13 | Регистрация: 19.07.2016

    Весьма нерадужно. Лучше не ускорять реабилитацию. Не стоит спешить при такой травме. Просто травма сухожилия не у спортсмена -до 6 мес.

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 20:45 | Регистрация: 27.05.2017

    Сухожилие очень медленно заживают, и последствия на всю жизнь. А в суд обязательно, для чего эти ограждения? Гонщиков травмировать?

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