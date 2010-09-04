Ваут ван Арт о планах на время карантина

|
Ваут ван Арт: «На следующей неделе возобновлю тренировки»
25-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) в этом году успел принять участие лишь в одной классике – Омлооп Хет Ниусблад, где финишировал 11-м. Он надеялся принять участие в других весенних классиках, но теперь из-за эпидемии коронавируса и отмены всех велогонок до конца апреля, ему, как и другим гонщикам, приходится приспосабливаться к ситуации. О том, как у него получается перестраиваться, Ваут ван Арт рассказал в обращении к болельщикам в своём аккаунте в Instagram.
Photo (c) @woutvanaert Instagram
Ваут ван Арт: «Привет всем. Хотя мои мысли последние недели занимал совсем не велоспорт, хотел бы рассказать о текущей ситуации со спортивной точки зрения. Так как UCI отменил все гонки до конца апреля, я решил сделать небольшой перерыв в тренировках. Сейчас я стал более спокойным, потому что мы, по крайней мере, можем составить что-то типа плана.
За последние недели неопределённость происходящего и остающийся «риск» заражения забирали много психической энергии.
На следующей неделе начну подготовку к маю (?) и лету уже с полностью заряженным аккумулятором. До этого буду помогать Саре в уборке по дому и займусь другими странными делами ( я правда это сказал?)
То, что действительно важно сейчас – здоровье каждого! Лично я впечатлён единодушием во всём мире. Верю, что вместе мы сможем победить этот вирус!
Надеюсь, что все вы в безопасности и сохраняете положительный настрой в этот особый период. Лучшие дни придут.
Ваут».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (215)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
-
paindoc
Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
Градус паники зашкаливает, все так обделались от страха, что туалетной бумаги не хватает. Надеюсь от этого сезона хотя бы ТДФ останется и, может какие-то гонки в конце сезона. Джиро, думаю, провалится. Италия еще долго репутацию восстанавливать будет. Гонцов жалко, столько работы. Кроме того не думаю, что будет возможным перенести столько гонок. Гонцы не смогут в таком режиме вкалывать.
PS От туберкулеза КАЖДЫЙ ДЕНЬ умирает до 3 тысяч человек, а сколько еще гибнет в авто, но никто по ЭТОМУ поводу не переживает.
-
-
uran
Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
Цитата: Lemonchic
Цитата: Ice
В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)
Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен.
По сути так и есть. Контагиозность covir19 высокая, многие переболеют в виде ОРВИ
-
Адриен
Тур Романдии-2020 отменён, Тур ... (8)
Шутки шутками, но может и придется. Такая штука быстро не проходит. Я имею в виду не коронавирус, а РЕАКЦИЮ на него. Ведь великолепный ПРЕЦЕДЕНТ. И где гарантия, что в будущем не будет раздута подобная паника уже насчет известных, привычных болячек, и не только болячек. Вы посмотрите - современное человеческое общество податливо, как пластилин. Помните, знаменитые кадры советских магазинов конца восьмидесятых - пустые полки. И тогда людям вещали, что, мол, на Западе такое невозможно, рынок с демократией всё отрегулирует и наладит. А теперь - находясь на САМОМ Западе - я уже дважды наблюдал чуть ли не мордобой в очереди ЗА ПРОДУКТАМИ. Я это к тому, что как просто можно расцивилизовать людей... Завтра объявят о какой-нибудь страшилке - будь то корь, грипп, гепатит, туберкулез - и народ опять будет готов "самоизолироваться", всё прекратить, никуда не ходить, попрятаться и ждать избавления, которое должно само собой появится ... А ведь лет сорок-пятьдесят назад такое было невозможно... Так что готовьтесь продавать абонементы...
-
-
Camel
Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
Когда я в какой-то ветке написал (не помню, в какой), что сезон пошёл прахом, мне минусиков дети наставили немерено. Я был не прав? Теперь пишет Ice об этом. Опять минусики. Да идите уже в танчики поиграйте, детвора.
-
Sezar
Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
Поэтому надо оградить группу риска до тех пор пока не найдут вакцину либо вирус потеряет силу. Вирус, тем более такой относительно слабый - это не повод перестать зарабатывать себе на жизнь, производить и обмениваться... а то эдак скоро люди начнут голодать, банки рушиться, а производство встанет.
Вообще я с трудом представляю Джиро в октябре, с невысокими горками. На кой она нужна такая? Чтобы сделать дубль Тур-Джиро?
-
Lemonchic
Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
Цитата: Ice
В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)
Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен.
Страницы истории велоспорта