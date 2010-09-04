Ваут ван Арт о планах на время карантина

Kitsune-taichou

Ваут ван Арт о планах на время ... (2) а вообще это интересно, кто чем занят сейчас и как реагирует (знаю только про фрума, что он в африке бабочек ловит)

Shalam s Urala

Ваут ван Арт о планах на время ... (2) ишь ты, уборка - "странные дела".. из графьёв видать хлопчик

paindoc

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Градус паники зашкаливает, все так обделались от страха, что туалетной бумаги не хватает. Надеюсь от этого сезона хотя бы ТДФ останется и, может какие-то гонки в конце сезона. Джиро, думаю, провалится. Италия еще долго репутацию восстанавливать будет. Гонцов жалко, столько работы. Кроме того не думаю, что будет возможным перенести столько гонок. Гонцы не смогут в таком режиме вкалывать.

PS От туберкулеза КАЖДЫЙ ДЕНЬ умирает до 3 тысяч человек, а сколько еще гибнет в авто, но никто по ЭТОМУ поводу не переживает.

Adriano

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Короче пока не изобретут вакцину,экспоненты будут в каждой стране которая не будет проводить жестких мер.

uran

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Цитата: Lemonchic Цитата: Ice В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)

Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен. Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен. По сути так и есть. Контагиозность covir19 высокая, многие переболеют в виде ОРВИ

Адриен

Тур Романдии-2020 отменён, Тур ... (8) Шутки шутками, но может и придется. Такая штука быстро не проходит. Я имею в виду не коронавирус, а РЕАКЦИЮ на него. Ведь великолепный ПРЕЦЕДЕНТ. И где гарантия, что в будущем не будет раздута подобная паника уже насчет известных, привычных болячек, и не только болячек. Вы посмотрите - современное человеческое общество податливо, как пластилин. Помните, знаменитые кадры советских магазинов конца восьмидесятых - пустые полки. И тогда людям вещали, что, мол, на Западе такое невозможно, рынок с демократией всё отрегулирует и наладит. А теперь - находясь на САМОМ Западе - я уже дважды наблюдал чуть ли не мордобой в очереди ЗА ПРОДУКТАМИ. Я это к тому, что как просто можно расцивилизовать людей... Завтра объявят о какой-нибудь страшилке - будь то корь, грипп, гепатит, туберкулез - и народ опять будет готов "самоизолироваться", всё прекратить, никуда не ходить, попрятаться и ждать избавления, которое должно само собой появится ... А ведь лет сорок-пятьдесят назад такое было невозможно... Так что готовьтесь продавать абонементы...

Camel

У Приможа Роглича появился дво ... (6) На месте Роглича очень многие это событие рекламировать не стали бы. Культом попахивает.

Camel

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Когда я в какой-то ветке написал (не помню, в какой), что сезон пошёл прахом, мне минусиков дети наставили немерено. Я был не прав? Теперь пишет Ice об этом. Опять минусики. Да идите уже в танчики поиграйте, детвора.

Sezar

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Поэтому надо оградить группу риска до тех пор пока не найдут вакцину либо вирус потеряет силу. Вирус, тем более такой относительно слабый - это не повод перестать зарабатывать себе на жизнь, производить и обмениваться... а то эдак скоро люди начнут голодать, банки рушиться, а производство встанет. Вообще я с трудом представляю Джиро в октябре, с невысокими горками. На кой она нужна такая? Чтобы сделать дубль Тур-Джиро?

Lemonchic

Давид Лаппартьен о новых датах ... (9) Цитата: Ice В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)

Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен. Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен.