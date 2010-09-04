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Ваут ван Арт о планах на время карантина

Ваут ван Арт: «На следующей неделе возобновлю тренировки»

 

  25-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) в этом году успел принять участие лишь в одной классике – Омлооп Хет Ниусблад, где финишировал 11-м. Он надеялся принять участие в других весенних классиках, но теперь из-за эпидемии коронавируса и отмены всех велогонок до конца апреля, ему, как и другим гонщикам, приходится приспосабливаться к ситуации. О том, как у него получается перестраиваться, Ваут ван Арт рассказал в обращении к болельщикам в своём аккаунте в Instagram.

 

Ваут ван Арт о планах на время карантина

Photo (c) @woutvanaert Instagram

 

   Ваут ван Арт: «Привет всем. Хотя мои мысли последние недели занимал совсем не велоспорт, хотел бы рассказать о текущей ситуации со спортивной точки зрения. Так как UCI отменил все гонки до конца апреля, я решил сделать небольшой перерыв в тренировках. Сейчас я стал более спокойным, потому что мы, по крайней мере, можем составить что-то типа плана.

 

За последние недели неопределённость происходящего и остающийся «риск» заражения забирали много психической энергии.

 

  На следующей неделе начну подготовку к маю (?) и лету уже с полностью заряженным аккумулятором. До этого буду помогать Саре в уборке по дому и займусь другими странными делами biggrin ( я правда это сказал?)

 

  То, что действительно важно сейчас – здоровье каждого! Лично я впечатлён единодушием во всём мире. Верю, что вместе мы сможем победить этот вирус!

 

Надеюсь, что все вы в безопасности и сохраняете положительный настрой в этот особый период. Лучшие дни придут.

 

Ваут».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:08 | Регистрация: 4.09.2010

    ишь ты, уборка - "странные дела".. из графьёв видать хлопчик

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 16:10 | Регистрация: 5.10.2016

    а вообще это интересно, кто чем занят сейчас и как реагирует

    (знаю только про фрума, что он в африке бабочек ловит)

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Ваут ван Арт о планах на время ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    а вообще это интересно, кто чем занят сейчас и как реагирует

    (знаю только про фрума, что он в африке бабочек ловит)

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт о планах на время ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    ишь ты, уборка - "странные дела".. из графьёв видать хлопчик

  • paindoc
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    paindoc-Фото
    Градус паники зашкаливает, все так обделались от страха, что туалетной бумаги не хватает. Надеюсь от этого сезона хотя бы ТДФ останется и, может какие-то гонки в конце сезона. Джиро, думаю, провалится. Италия еще долго репутацию восстанавливать будет. Гонцов жалко, столько работы. Кроме того не думаю, что будет возможным перенести столько гонок. Гонцы не смогут в таком режиме вкалывать.
    PS От туберкулеза КАЖДЫЙ ДЕНЬ умирает до 3 тысяч человек, а сколько еще гибнет в авто, но никто по ЭТОМУ поводу не переживает.
  • Adriano
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    Adriano-Фото

    Короче пока не изобретут вакцину,экспоненты будут в каждой стране которая не будет проводить жестких мер.

  • uran
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    uran-Фото
    Цитата: Lemonchic
    Цитата: Ice
    В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)
    Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен.
    По сути так и есть. Контагиозность covir19 высокая, многие переболеют в виде ОРВИ
  • Адриен
    Тур Романдии-2020 отменён, Тур ... (8)
    Адриен-Фото
    Шутки шутками, но может и придется. Такая штука быстро не проходит. Я имею в виду не коронавирус, а РЕАКЦИЮ на него. Ведь великолепный ПРЕЦЕДЕНТ. И где гарантия, что в будущем не будет раздута подобная паника уже насчет известных, привычных болячек, и не только болячек. Вы посмотрите - современное человеческое общество податливо, как пластилин. Помните, знаменитые кадры советских магазинов конца восьмидесятых - пустые полки. И тогда людям вещали, что, мол, на Западе такое невозможно, рынок с демократией всё отрегулирует и наладит. А теперь - находясь на САМОМ Западе - я уже дважды наблюдал чуть ли не мордобой в очереди ЗА ПРОДУКТАМИ. Я это к тому, что как просто можно расцивилизовать людей... Завтра объявят о какой-нибудь страшилке - будь то корь, грипп, гепатит, туберкулез - и народ опять будет готов "самоизолироваться", всё прекратить, никуда не ходить, попрятаться и ждать избавления, которое должно само собой появится ... А ведь лет сорок-пятьдесят назад такое было невозможно... Так что готовьтесь продавать абонементы...
  • Camel
    У Приможа Роглича появился дво ... (6)
    Camel-Фото

    На месте Роглича очень многие это событие рекламировать не стали бы. Культом попахивает.

     

  • Camel
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    Camel-Фото

    Когда я в какой-то ветке написал (не помню, в какой), что сезон пошёл прахом, мне минусиков дети наставили немерено. Я был не прав? Теперь пишет Ice об этом. Опять минусики. Да идите уже в танчики поиграйте, детвора. biggrin

  • Sezar
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    Sezar-Фото

    Поэтому надо оградить группу риска до тех пор пока не найдут вакцину либо вирус потеряет силу. Вирус, тем более такой относительно слабый - это не повод перестать зарабатывать себе на жизнь, производить и обмениваться... а то эдак скоро люди начнут голодать, банки рушиться, а производство встанет.

    Вообще я с трудом представляю Джиро в октябре, с невысокими горками. На кой она нужна такая? Чтобы сделать дубль Тур-Джиро?

  • Lemonchic
    Давид Лаппартьен о новых датах ... (9)
    Lemonchic-Фото
    Цитата: Ice
    В дополнение))) ПРишел перепуганный товарищ - мол в Италии в день по 250 человек умирает. Открыли вместе статистику - средний возраст умерших 79,4 года, только у двух не было хронических проблем со здоровьем. Моложе 40 двое - мужчина с диабетом и ожирением и женщина с онкологией. У него сразу возник вывод из разряда "И смех, и грех" - наверное, вирус пенсионный фонд разработал. Пожилым людям нужно беречься, если здоровье в порядке, истерить глупо)
    Верно, но есть нюанс - здоровые молодые люди могут запросто быть "инкубаторами" для вируса, и очень быстро его распространить на пожилое население. К тому же вирус не изучен полностью - большое количество носителей может стать причиной мутаций. Хотя и с вашим мнением я частично солидарен.

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