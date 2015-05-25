Ваут ван Арт выписывается из больницы через 4 дня после падения на Тур де Франс-2019

Ваут ван Арт: «Разочарован, потому что в свой первый Тур де Франс хотел доехать до Парижа»

Ваут ван Арт покидает больницу через 4 дня после падения в разделке на 13-м этапе Тур де Франс-2019. 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma, на повороте за 1 км до финиша, напоролся на ограждение и получил глубокую рану ноги. В больнице города По ему провели операцию, рану прочистили и зашили. Ваут ван Арт, который впервые ехал Тур де Франс и стал победителем этапа, надеется в ближайшем времени вернуться к тренировкам, чтобы успеть восстановиться к сезону велокросса.

В пресс-релизе команды Jumbo-Visma говорится: «В прошлую пятницу Ван Арт был успешно прооперирован. Рана заживает, всё идёт как ожидалось. Главным было не допустить инфицирования раны. Как повлияет падение на состояние мышц, определится позднее».

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

Photo © Team Jumbo-Visma

Ваут ван Арт: «Учитывая обстоятельства, чувствую себя очень хорошо. Сплю нормально, боль не сильная, но это, возможно, благодаря лекарствам. Пока не приходится слишком много двигаться, всё не так плохо.

Когда увидел Тур по телевизору на следующий день после падения, было немного больно. После того, как упал, хотел тут же вскочить на велосипед, но когда увидел свою рану, запаниковал.

В тот день ехал на пределе. Поворот был на последнем километре. Я знал, что он коварный, но зашёл в него слишком близко к барьерам, и, наверное, зацепился бедром. Точно не знаю, ударился ли я о барьер рулём или бедром. Мне было тяжело смотреть видео падения.

Факт в том, что падение произошло из-за моей ошибки. И такая рана – результат того, что я ударился о барьер. Думаю, подобное редко происходит, но, возможно, организаторам надо подумать о том, как улучшить что-то.

Мне показалось, что механизм, который скрепляет барьеры друг с другом, был ослаблен, поэтому я поранил себя. Барьеры могли быть безопаснее. Конечно, ограждения для того, чтобы из объезжали, а не чтобы в них врезались.

Думаю, могу гордиться тем, как проехал две первые недели. Мы с командой смогли добиться фантастических результатов. Но я думал о том, чтобы доехать до Парижа, поэтому очень разочарован».