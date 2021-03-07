Тони Мартин сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения

Тони Мартин упал на 5-м этапе Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки

Во время 5-го этапа Париж-Ницца-2021 велокоманда Jumbo-Visma лишилась одного из ключевых гонщиков команды Тони Мартина. 35-летний немецкий велогонщик упал на повороте за 35 км до финиша, ехавшие за ним товарищи по команде также попали в этот завал, в том числе и лидер общего зачёта Примож Роглич. Тони Мартин попытался вернуться на велосипед, но сразу стало понятно, что он не сможет продолжить гонку.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирманн сказал после финиша, что у Тони Мартина была сильная боль в локте.

Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У него сильно болел локоть. Мы отправили его в больницу на проверку. Надеюсь, с ним всё в порядке. Но худший сценарий – перелом локтя.

Тони сразу сказал, что у него сильная боль в локте. Он сошёл с гонки, но, надеюсь, его перерыв не будет слишком долгим. Он нам нужен.

Он заходил в поворот, сразу после которого были две пластиковых тумбы. Наши гонщики находились где-то в середине пелотона. Ребята перед ними успели объехать, а Тони врезался. Конечно, нам будет не хватать Тони в ближайшие дни. Это точно. Придётся справляться с шестью гонщиками. У нас сильные ребята, остальным придётся делать работу Тони, это означает, что увеличится нагрузка у Йоса ван Эмдена».

Примож Роглич сохранил майку лидера после спринтерского этапа и не пострадал при падении: «Очень неудачно, очень жаль, что Тони сошёл. Я в порядке, проблем нет. Тони упал прямо передо мной, у меня не было возможности его объехать, упал прямо на него. Это часть велоспорта. Нам придётся продолжать без Тони».