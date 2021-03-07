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Тони Мартин сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения

Тони Мартин упал на 5-м этапе Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки

 

 

  Во время 5-го этапа Париж-Ницца-2021 велокоманда Jumbo-Visma лишилась одного из ключевых гонщиков команды Тони Мартина. 35-летний немецкий велогонщик упал на повороте за 35 км до финиша, ехавшие за ним товарищи по команде также попали в этот завал, в том числе и лидер общего зачёта Примож Роглич. Тони Мартин попытался  вернуться на велосипед, но сразу стало понятно, что он не сможет продолжить гонку.

 

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирманн сказал после финиша, что   у Тони Мартина была сильная боль в локте.

 

 

Тони Мартин упал на 5-м этапе Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки

 

Тони Мартин упал на 5-м этапе Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки

 

Тони Мартин упал на 5-м этапе Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки

 

  

  Гриша Нирманн, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «У него сильно болел локоть. Мы отправили его в больницу на проверку. Надеюсь, с ним всё в порядке. Но худший сценарий – перелом локтя.

 

  Тони сразу сказал, что у него сильная боль в локте. Он сошёл с гонки, но, надеюсь, его перерыв не будет слишком долгим. Он нам нужен.

 

  Он заходил в поворот, сразу после которого были две пластиковых тумбы. Наши гонщики находились где-то в середине пелотона. Ребята перед ними успели объехать, а Тони врезался. Конечно, нам будет не хватать Тони в ближайшие дни. Это точно. Придётся справляться с шестью гонщиками. У нас сильные ребята, остальным придётся делать работу Тони, это означает, что увеличится нагрузка у Йоса ван Эмдена».

 

  Примож Роглич сохранил майку лидера после спринтерского этапа и не пострадал при падении: «Очень неудачно, очень жаль, что Тони сошёл. Я в порядке, проблем нет. Тони упал прямо передо мной, у меня не было возможности его объехать, упал прямо на него. Это часть велоспорта. Нам придётся продолжать без Тони».

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Теги к статье: Тони Мартин Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Mike790
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    Mike790-Фото

    Цитата: Pinkerton
    Включил смотреть гонки в повторе, решил начать с просмотра ПН, а там Атар, как назло возьми да и ляпни, что Квики сегодня в ударе, мол вчера день Юмбо, а сегодня день Квиков.

    Включил ТА, и со слов Атара сразу подумал, что Алмейда выиграет, а оно вон, как оказалось.
     
    Жулиана ничему жизнь не учит, опять руки рано поднял на финише, Мэтью чуть не наказал его за это :)

    Волчьей стае респект, классная команда!

    Так - же, вчера Отар ляпнул после финиша этапа ТА, что день Юмбо. Этап ПН смотреть уже не интересно было. Неужели горе комментатор не понимает этого.

  • kimi
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    kimi-Фото

    рад что наконец зейц поехал гонку. давно не было его

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    RVL-Фото
    Алафилип чуть опять не доигрался.
    Наглец ещё тот.)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    RVL-Фото
    Кадэнс, Кадэнс)
  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    RVL-Фото
    С матча ...)
  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    GTX-Фото
    Цитата: RVL
    Отар на пн.))
    Да норм комментатор.
    Вы вероятно не слышали пришествия отара.))
    Все приходит)
    ЗЫ . Лизу знаете? )
    ) Тур Швейцарии на Матче, это сложно забыть
  • strmy
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    strmy-Фото
    Это про комментатора-психолога?)
  • close2you
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    close2you-Фото

    МВДП проспал конкретно, сидел за десяткой за 300 метров до финиша... он такой кусок опять выдал...но, очень далеко начал. Будет ему уроком, следующий заберет этап такого типа.

  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    Earl57-Фото
    Этап считается среднегорным, поэтому и не действует нейтрализация. Спринтерскими этапами организаторы обозначили 1-й и 6-й этапы.
  • Pinkerton
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 2 (19)
    Pinkerton-Фото

    Включил смотреть гонки в повторе, решил начать с просмотра ПН, а там Атар, как назло возьми да и ляпни, что Квики сегодня в ударе, мол вчера день Юмбо, а сегодня день Квиков.


    Включил ТА, и со слов Атара сразу подумал, что Алмейда выиграет, а оно вон, как оказалось.

     

    Жулиана ничему жизнь не учит, опять руки рано поднял на финише, Мэтью чуть не наказал его за это :)


    Волчьей стае респект, классная команда!

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