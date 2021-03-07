- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 21:48
Брэндон Макналти сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения на 6-м этапе
Брэндон Макналти (Brandon McNulty), который перед стартом 6-го этапа велогонки Париж-Ницца-2021 шёл на 3-м месте в генеральной классификации и лидировал в классификации лучшего молодого гонщика, прекратил борьбу в гонке.
Photo ©A.S.O. / F.Boukla
22-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates упал за 105 км до финиша во время 6-го этапа Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки. Осмотр в больнице исключил серьёзные последствия падения. У Брэндона Макналти диагностированы ссадины, несколько рае, на которые наложили швы.
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