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Брэндон Макналти сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения

Брэндон Макналти сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения на 6-м этапе

 

 

  Брэндон Макналти (Brandon McNulty), который перед стартом 6-го этапа велогонки Париж-Ницца-2021 шёл на 3-м месте в генеральной классификации и лидировал в классификации лучшего молодого гонщика, прекратил борьбу в гонке.

 

 

Брэндон Макналти сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 после падения

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  22-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates упал за 105 км до финиша во время 6-го этапа Париж-Ницца-2021 и сошёл с гонки. Осмотр в больнице исключил серьёзные последствия падения. У Брэндона Макналти диагностированы ссадины, несколько рае, на которые наложили швы.  

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Woterman 1980
    Чует моё сердце, что завтра Денис пойдёт в атаку, на горном королевском этапе
    Денис это кто? Галимзянов? Так его дисквалифицировали еще лет семь назад. Или Рохан Деннис все таки? Он че горняком стал специализироваться на горных королевских этапах? Во даёт!!! )))
  • levonardo
    Изменён маршрут двух финальных ... (1)
    levonardo-Фото
    Приехали.
  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    GTX-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Рогличу равных нет в горных финишах. А Власов молодец, всё же не потерял свою место среди лидеров.
    Почему не, Погачар в прошлом году нарисовался
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 3 (8)
    Николай Н.-Фото

    Этот Евроспорт пишет программу одну, а показывает другое. Это не прилично. Но сегодня хоть показал Террено-Адриатику. О то вчера 2 этап не было. Смотрел сегодня утром. А всё таки кроссмены сильны даже на финише. Молодцы.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    BlAr-Фото
    Он и в прошлые годы сходу показывал высокие результаты, быстро набирая форму. Так что ничего неожиданного.
  • patar
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    patar-Фото
    у Астаны вообще трое в десятке... неплохо смотряться... но закрепить бы этапчиком))
  • Woterman 1980
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Woterman 1980-Фото
    Чует моё сердце, что завтра Денис пойдёт в атаку, на горном королевском этапе
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    Николай Н.-Фото

    Рогличу равных нет в горных финишах. А Власов молодец, всё же не потерял свою место среди лидеров.

  • error
    Париж-Ницца-2021. Этап 6 (11)
    error-Фото

    Не рановата ли такая форма?

    Или настолько силен Рогла...

  • ROSt
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 3 (8)
    ROSt-Фото

    Оце діло !!! 

    Всім вернув )))

    Чекаємо на ітогову перемогу МВДП !!!!!!!

     drinks

     

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3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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