Вуэльта провинции Сан-Хуан-2021 отменена

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:49
Аргентинская велогонка «Вуэльта провинции Сан-Хуан» в 2021 году проводиться не будет
Организаторы аргентинской многодневной велогонки категории 2.1 «Вуэльта провинции Сан-Хуан» (Vuelta Ciclística a San Juan) объявили, что в 2021 году в связи с увеличением количества заболеваний Covid-19 в Аргентине гонка проводиться не будет.
«Вуэльта провинции Сан-Хуан»-2021 должна была пройти с 24 по 31 января. Велокоманды Мирового тура Israel Start-Up Nation, Bora-hansgrohe и Deceuninck-Quick Step планировали начать сезон с этой велогонки. Изначально организаторы собирались провести «Вуэльту провинции Сан-Хуан» только для команд из Южной Америки. Но губернатор провинции Серхио Уньяк (Sergio Uñac) объявил, что в 2021 году велогонка полностью отменена.
В заявлении организаторов говорится: «Велогонка Вуэльта провинции Сан-Хуан, являющаяся частью календаря UCI Pro Ceries, в 2021 году проводиться не будет. Такое решение принято по известным причинам и в соответствии с рекомендациями национальных и международных организаций в отношении Covid-19. Провинция Сан-Хуан продолжит работать с неизменной страстью и преданностью для развития велоспорта и этой классической аргентинской велогонки, которая в ближайшие годы будет стремиться сохранять свой международный характер».
В прошлом году победителем Вуэльты провинции Сан-Хуан стал Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step).
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