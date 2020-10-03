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Ремко Эвенепул возвращается к тренировкам

Ремко Эвенепул получил разрешение врачей вернуться на велосипед

 

Ремко Эвенепул возвращается к тренировкам

Photo ©  Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

 

  Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что по результатам последнего медицинского обследования Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) может вернуться к тренировкам. В ближайшие недели врачи команды продолжат наблюдать за его состоянием и перед тем, как начинать планировать возвращение в гонки, проконсультируют руководство Ремко и руководство команды.

 

  Напомним, что 19 января команда Deceuninck-Quick Step объявила, что Ремко Эвенепул должен увеличить время восстановления после перелома таза, полученного в результате падения на классике Ломбардия, и воздержаться от тренировок.

 

  Фил Янсен (Phil Jansen), врач команды Deceninck-Quick Step: «В процессе восстановления после такой серьёзной травмы как у Ремко всегда бывают подъёмы и спады. В начале выздоровление пошло быстро, ситуация была очень обнадёживающей, но потом процесс замедлился. Нам пришлось сделать паузу, чтобы ситуация не стала слишком серьёзной. Теперь мы довольны, что Ремко может продолжать тренировки и подготовку к старту сезона. Мы должны действовать осторожно, до его возвращения на старт велогонки ещё далеко, но сейчас всё идёт в правильном направлении».

 

  Ремко Эвенепул: «Конечно, я очень счастлив, что вернулся на велосипед. Сейчас мне надо двигаться постепенно, в зависимости от моего прогресса мы определим будущую программу, но главное, что прогресс у меня есть».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck - Quick Step

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  1. MVDP

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 3.10.2020

    Даждьпул, давай, аккуратнее впредь

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Комментарии

  • AlGalgalim
    UCI запретил велогонщикам опир ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске. Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул возвращается к ... (1)
    MVDP-Фото
    Даждьпул, давай, аккуратнее впредь
  • aksbor
    Команда Astana – Premier Tech ... (1)
    aksbor-Фото

    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

  • RVL
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    RVL-Фото
    я с Квято согласен
    демагогию разводить проще , чем головой думать
  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Вот вы знаете, что на самом деле Квятковски помешало, а что нет. Что не помешало Велленсу и т.д.
    Вы не в Москве, случаем, проживаете? А то знание всего и за всех жителям этого поселения присуще!))
    Я тут, давеча, носки куда-то задевал, не знаете где?
  • Earl57
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    Earl57-Фото
    А если бы на дорогу выскочила бродячая кошка, то UCI должны были в целях безопасности гонщиков истребить всех бродячих животных в округе?
    Тиму Велленсу почему-то это пятно не помешало. Как и остальным 15-ти гонщикам, которые ехали в этом отрыве. Может потому что следили за дорогой и смотрели куда едут?
  • motte
    Филиппо Ганна сделал дубль на ... (1)
    motte-Фото

    Скай красиво начинает , дай то Бог, чтобы все ГТ состоялись. Все голодны до побед. 

  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Квятковски написал, что причиной этому было масло на дороге. И напрямую сказал, что ЮСИ лучше бы было такого рода проблемами заняться, а не запретом езды на раме.
  • flugegeheimen
    UCI вводит новые меры безопасн ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Серж
    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро
    там бачок выпал полный у гонщика
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Там больше Беттиоль удивил, который проехал разделку в одно время с Квятковским.

    И Лапорт, который проехал разделку быстрее чем Квято.

    Ван Авермат не раздельщик, как и Тюнс. Так что там все предсказуемо. 

    А Томас совсем никакой. И даже не пытался что-то изобразить.

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