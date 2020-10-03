Ремко Эвенепул возвращается к тренировкам

Ремко Эвенепул получил разрешение врачей вернуться на велосипед

Photo © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team /© Wout Beel

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщает, что по результатам последнего медицинского обследования Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) может вернуться к тренировкам. В ближайшие недели врачи команды продолжат наблюдать за его состоянием и перед тем, как начинать планировать возвращение в гонки, проконсультируют руководство Ремко и руководство команды.

Напомним, что 19 января команда Deceuninck-Quick Step объявила, что Ремко Эвенепул должен увеличить время восстановления после перелома таза, полученного в результате падения на классике Ломбардия, и воздержаться от тренировок.

Фил Янсен (Phil Jansen), врач команды Deceninck-Quick Step: «В процессе восстановления после такой серьёзной травмы как у Ремко всегда бывают подъёмы и спады. В начале выздоровление пошло быстро, ситуация была очень обнадёживающей, но потом процесс замедлился. Нам пришлось сделать паузу, чтобы ситуация не стала слишком серьёзной. Теперь мы довольны, что Ремко может продолжать тренировки и подготовку к старту сезона. Мы должны действовать осторожно, до его возвращения на старт велогонки ещё далеко, но сейчас всё идёт в правильном направлении».

Ремко Эвенепул: «Конечно, я очень счастлив, что вернулся на велосипед. Сейчас мне надо двигаться постепенно, в зависимости от моего прогресса мы определим будущую программу, но главное, что прогресс у меня есть».