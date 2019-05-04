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Герант Томас упал на тренировке

Герант Томас вывихнул плечо на тренировке

 

 Герант Томас упал на тренировке

Photo Credits: LaPresse

 

  Герант Томас сообщил в соцсетях, что упал во время тренировки и вывихнул плечо. Сезон 34-летнего британского велогонщика команды Ineos Grenadiers завершился 6 октября из-за перелома таза, полученного во время падения в нейтральной зоне на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020, и сходом с гонки.

 

  В Instagram Герант Томас написал:

 

  «Не такое воскресенье я ожидал.…Упал на полоске льда и вывихнул плечо. После довольно болезненных двух часов плечо вправили, перелома нет. Так что, в общем, всё хорошо, завтра вернусь на турбо».

 

 

 

  Ранее в интервью BBC Wales Герант Томас сказал, что скорее всего в 2021 году его целью будет Тур де Франс и перенесённая Олимпиада в Токио, хотя не исключает возвращение на Джиро д’Италия: «Конечно, я должен всё обсудить с командой, тщательно обдумать, но я всё ещё думаю о Джиро, особенно после этого года».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.05.2019

    При всей моей симпатии к Герайнту, похоже пора ему пересаживаться на станок. 

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Комментарии

  • Earl57
    Саймон Йейтс о локдауне в Андо ... (1)
    Earl57-Фото

    "Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать".

     

    Интересно. А кто сейчас у бриттов в топ-4? Разве Саймон туда не входит? Кто еще претенденты - Томас, Геогеган Харт, Пидкок? Вряд ли Фрум, которому будет 36 лет, подвинет Саймона. И Хью Карти не конкурент ему пока что.

     

  • Earl57
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    Earl57-Фото
    Наверно уже тем, что они сэры)) "Страшно далеки они от народа..."
    Хотя сэр Бредли всё больше и больше становится похожим на реднека с тех пор как стал заниматься фермерством))
  • uran
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    uran-Фото
    Саганофилы подтянулись?
  • serghi
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (3)
    serghi-Фото
    В какой-то степени стечение обстоятельств, Жоау вместе с Маснадой и Ноксом должны были возить Ремко в горах. По моему он прекрасно выступил на дебютном ГТ, внезапно став первым номером команды. Поэтому Лефевру нет никакого смысла продавать Алмейду, если он хочет выиграть с Эвенпулом ГТ.
  • SportSpirit
    Герант Томас упал на тренировк ... (1)
    SportSpirit-Фото

    При всей моей симпатии к Герайнту, похоже пора ему пересаживаться на станок. 

  • Joe
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (3)
    Joe-Фото
    Хоть какой-то позитив в мире российского вс на шоссе. И ещё хорошо, что кому-то когда-то пришла в голову светлая мысль повесить на Газпром команду, которая в итоге оказалась единственной оставшейся на плаву
  • Joe
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (5)
    Joe-Фото
    Бывает
  • s75
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    s75-Фото
    чем опять сэры провинились?;)
  • cmap_nep
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (16)
    cmap_nep-Фото

    Очень хорошо поступил ПЛ.
    Не чета всяким разным сэрам.
    И Кэвендиш закончит карьеру в достойной команде.

  • s75
    Серхио Энао, Лассе Норман Ханс ... (1)
    s75-Фото

    Не совсем понятен уход Серхио из Эмиратов и его невостребованность в более сильных командах...

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