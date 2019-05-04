 Герант Томас упал на тренировке

"Я ещё даже не знаю, будет ли у меня шанс туда поехать. У Великобритании только четыре места, поэтому состав сборной будет сложно комплектовать".

Интересно. А кто сейчас у бриттов в топ-4? Разве Саймон туда не входит? Кто еще претенденты - Томас, Геогеган Харт, Пидкок? Вряд ли Фрум, которому будет 36 лет, подвинет Саймона. И Хью Карти не конкурент ему пока что.