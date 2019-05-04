 Герант Томас упал на тренировке

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:21
Герант Томас вывихнул плечо на тренировке
Photo Credits: LaPresse
Герант Томас сообщил в соцсетях, что упал во время тренировки и вывихнул плечо. Сезон 34-летнего британского велогонщика команды Ineos Grenadiers завершился 6 октября из-за перелома таза, полученного во время падения в нейтральной зоне на 3-м этапе Джиро д’Италия-2020, и сходом с гонки.
В Instagram Герант Томас написал:
«Не такое воскресенье я ожидал.…Упал на полоске льда и вывихнул плечо. После довольно болезненных двух часов плечо вправили, перелома нет. Так что, в общем, всё хорошо, завтра вернусь на турбо».
Ранее в интервью BBC Wales Герант Томас сказал, что скорее всего в 2021 году его целью будет Тур де Франс и перенесённая Олимпиада в Токио, хотя не исключает возвращение на Джиро д’Италия: «Конечно, я должен всё обсудить с командой, тщательно обдумать, но я всё ещё думаю о Джиро, особенно после этого года».
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