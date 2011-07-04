Марк Мадьо: «Мы превращаем велогонщиков в роботов»

Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ о новых технологиях и их давлении на велогонщиков

Генеральный менеджер велокоманды Groupama-FDJ Марк Мадьо (Marc Madiot) считает, что постоянная связь через наушники в гонке, велокомпьютеры и соцсети - факторы, усиливающие психологическое напряжение велогонщиков.

В интервью L’Equipe Марк Мадьо сказал, что широкое распространение анализа данных и средства связи в современном велоспорте превращают гонщиков в «роботов».

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «В пелотоне постоянный надзор за гонщиками, который есть и во время тренировок. Наушники… Простите, но перед гонкой мы проводим инструктаж. Нет необходимости вмешиваться каждые три секунды, потому что это создаёт дополнительное постоянное давление на гонщика.

Сейчас в техничках команд ты больше не рискуешь потеряться, что увеличивает прессинг. В итоге гонщикам говорят проходить круговую развязку слева или справа, чтобы выиграть четыре позиции. Можете представить, как это давит на гонщика.

Они утыкаются носом в свои экраны (велокомпьютеров). Мы видели завалы, потому что они не смотрят на дорогу перед собой. В спорте больше не осталось спонтанности. В футболе, например, она ещё чуть-чуть осталась, но в велоспорте больше нет».

Марк Мадьо привёл в пример случай падения Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step) и отметил, что слежение за гонщиками в прямом эфире из техничек с помощью GPS и технологий сбора данных во время велогонки запрещено UCI, но расследование в отношении команды Deceuninck-Quick Step и самого гонщика было закрыто.

«Когда Эвенепул упал на Ломбардии, а директор сказал, что «он исчез с наших экранов». Ну, он и не должен был появляться ни на одном экране. Конечно, собирайте данные, но не во время гонки, и держите их при себе.

Мне жаль так говорить, но мы в процессе превращения велогонщиков в роботов. Они повторяют выученный урок наизусть, а мы постоянно их поправляем в реальном времени.

Если предложить им всё выключить, они не захотят, потому что боятся пустоты. Даже дома гонщики только и делают, что показывают в Strava, как они работали, или выставляют свою жизнь в Твиттере или Instagram. Может, я старый дурак, но в мои дни я никому не говорил, что я делал на тренировках, чтобы потом удивить их в гонках.

Конечно, я пользуюсь технологиями, как и все. Иначе был бы идиотом и остался бы позади. Я имею в виду, что всё это заслуживает внимательного осмысления, которого никогда не будет, потому что UCI на это не пойдёт.

Прессинг идёт со всех сторон, и эти монстры команд, которые хотят контролировать игру или гонку, потому что это больше не игра. Нам надо вернуть немного спонтанности».