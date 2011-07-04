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Марк Мадьо: «Мы превращаем велогонщиков в роботов»

Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ о новых технологиях и их давлении на велогонщиков

 

 

 Генеральный менеджер велокоманды Groupama-FDJ Марк Мадьо (Marc Madiot) считает, что постоянная связь через наушники в гонке, велокомпьютеры и соцсети - факторы, усиливающие психологическое напряжение велогонщиков.

 

  В интервью L’Equipe Марк Мадьо сказал, что широкое распространение анализа данных и средства связи в современном велоспорте превращают гонщиков в «роботов».

 

Марк Мадьо: «Мы превращаем велогонщиков в роботов»

 

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama-FDJ: «В пелотоне постоянный надзор за гонщиками, который есть и во время тренировок. Наушники… Простите, но перед гонкой мы проводим инструктаж. Нет необходимости вмешиваться каждые три секунды, потому что это создаёт дополнительное постоянное давление на гонщика.

 

  Сейчас в техничках команд ты больше не рискуешь потеряться, что увеличивает прессинг. В итоге гонщикам говорят проходить круговую развязку слева или справа, чтобы выиграть четыре позиции. Можете представить, как это давит на гонщика.

 

  Они утыкаются носом в свои экраны (велокомпьютеров). Мы видели завалы, потому что они не смотрят на дорогу перед собой. В спорте больше не осталось спонтанности. В футболе, например, она ещё чуть-чуть осталась, но в велоспорте больше нет».

 

  Марк Мадьо привёл в пример случай падения Ремко Эвенепула (Deceuninck-Quick Step) и отметил, что  слежение за гонщиками в прямом эфире из техничек с помощью GPS и технологий сбора данных во время велогонки запрещено UCI, но расследование в отношении команды Deceuninck-Quick Step и самого гонщика было закрыто.

 

  «Когда Эвенепул упал на Ломбардии, а директор сказал, что «он исчез с наших экранов». Ну, он и не должен был появляться ни на одном экране. Конечно, собирайте данные, но не во время гонки, и держите их при себе.

 

  Мне жаль так говорить, но мы в процессе превращения велогонщиков в роботов. Они повторяют выученный урок наизусть, а мы постоянно их поправляем в реальном времени.

 

  Если предложить им всё выключить, они не захотят, потому что боятся пустоты. Даже дома гонщики только и делают, что показывают в Strava, как они работали, или выставляют свою жизнь в Твиттере или Instagram. Может, я старый дурак, но в мои дни я никому не говорил, что я делал на тренировках, чтобы потом удивить их в гонках.

 

  Конечно, я пользуюсь технологиями, как и все. Иначе был бы идиотом и остался бы позади. Я имею в виду, что всё это заслуживает внимательного осмысления, которого никогда не будет, потому что UCI на это не пойдёт.

 

  Прессинг идёт со всех сторон, и эти монстры команд,  которые хотят контролировать игру или гонку, потому что это больше не игра. Нам надо вернуть немного спонтанности».

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Теги к статье: Марк Мадьо Marc Madiot Groupama-FDJ

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 12:16 | Регистрация: 11.02.2021

    Правильно мыслит

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 14:18 | Регистрация: 17.05.2015

    Я имею в виду, что всё это заслуживает внимательного осмысления, которого никогда не будет, потому что UCI на это не пойдёт.

    ...эти монстры команд, которые хотят контролировать игру или гонку, потому что это больше не игра.

    Вот главное... Из спорта уходит спорт. Цель становится - или уже стала - важнее процесса. Благородные идеи отцов-основателей вроде Кубертена позабыты-позаброшены. Из спортсменов сделали роботов-исполнителей. А ведь спорт - НАСТОЯЩИЙ - это то же искусство. Но его превратили в бездушное, просчитываемое шоу. Совсем как у классика :

     

    Ремесло поставил я подножием искусству;
    Я сделался ремесленник: перстам
    Придал послушную, сухую беглость
    И верность уху. Звуки умертвив,
    Музыку я разъял, как труп. Поверил
    Я алгеброй гармонию.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 19:03 | Регистрация: 27.08.2018

      И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:26 | Регистрация: 4.07.2011

    мда , посмотрите его на финише 14 этапа тдф 2019, там и без наушников 1000 ватт выдашь-:)

    1. SportSpirit

      Сегодня, 15:01 | Регистрация: 4.05.2019

      Это был эпический ор на 1000 децибел)

    2. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 18:13 | Регистрация: 7.12.2014

      По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))

  4. SportSpirit

    Сегодня, 15:07 | Регистрация: 4.05.2019

    А по сути я солидарна с Мадьо. 

     

    Из спорта уходит спорт, из жизни уходит жизнь) некоторые IT, II - технологи из twt, fb уже бьют тревогу по поводу созданных ими же систем - фильм "Социальная дилемма" (2020). 

  5. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Я думаю, что никак ибо пелотон это огромная,  сложная и напряженная внутренняя жизнь на протяжении многих часов и без средств связи ну просто невозможно. 

    1. Имя: sasha

      sashaney

      Сегодня, 15:56 | Регистрация: 19.09.2014

      Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?

  6. SportSpirit

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 4.05.2019

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

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Комментарии

  • Astanaforever
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Видно что он недоволен великом. Да и правду сказать..велик посредственный. Да и некрасивый. Нет шарма в нем. Ну а по сравнению с Пинарелло ваще отстой. Та травма остановила Фрума. И видимо навсегда..как не крути. Тех аысот ему уже не взять. Не то чтоб он совсем плохой. А то, что совсем другие конкуренты подросли пока он там был в гипсах. А они молодые и очень грозные.
  • Astanaforever
    49-летний Давиде Ребеллин подп ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот уж неугомонный..и преданный к лисапедному спорту. За, что ему честь и хвала.
  • Freejazz
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Freejazz-Фото
    И что интересно - это не имело отношения к реальному Сальери, а только к его образу. Но идея правильная, хотя спорт - это результат и всегда есть победитель. Красивая игра, прокат, проезд забывается, а остается только победитель и так всегда, в принципе и было.
  • ROSt
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    ROSt-Фото

    Прощавай САЛЬБУТАМОЛЬЩИК !!!!!!!!!!!!!!

    Бумеранг ніхто НЕ відміняв !!! 

    bye

    Зло буде ПОКАРАНО !!!!!!!!!!!!

    drinks

  • Earl57
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    Earl57-Фото
    По-моему на Туре в 2012 году он орал сильнее, когда наполовину высунулся из технички. Пино просто хотел убежать от его криков))
  • SportSpirit
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Кстати, тем весомей результат Герайнта Томаса в разделке на ЧМ, которую он проехал без своего Гармина, подрезанного "фанатами" за несколько минут до старта. Но это старая школа! 

  • SportSpirit
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (9)
    SportSpirit-Фото

    Без привычной команды, без привычного велосипеда.... завтра у Фрума начнется новая страница в карьере. 

     

    Буду рада его победам, но по всему скорее мы увидим Криса в новой роли - дорожного капитана, мудреца команды, технического эксперта и т.д. 

  • sashaney
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    sashaney-Фото
    Вопрос шире, чем просто средства связи? Мы/Вы хотите смотреть гонку или борьбу алгоритмов - программ для гонщиков где есть всё (позиция в пелотоне, ваты, каденс, калории и пр)?
  • Sezar
    19-летний Олав Кой – новый вел ... (3)
    Sezar-Фото

    Перспективный ужасно). Для своего возраста.

  • motte
    Марк Мадьо: «Мы превращаем вел ... (10)
    motte-Фото

    Я думаю, что никак ибо пелотон это огромная,  сложная и напряженная внутренняя жизнь на протяжении многих часов и без средств связи ну просто невозможно. 

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