Организаторы Вуэльты Андалусии-2021 переносят велогонку на май

Вуэльта Андалусии (Рута дель Соль)-2021 будет отложена до мая

Организаторы испанской велогонки категории 2. Pro Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) подтвердили, что хотят перенести старт на май. Издания Ciclo21 и Cyclingnews сообщают, что Вуэльта Андалусии, которая должна была пройти с 17 по 21 февраля, скорее всего, будет перенесена на 24-28 мая.

Организатор Вуэльты Андалусии Хоакин Куэвас (Joaquin Cuevas) в интервью Cyclingnews сказал: «Фактически мы откладываем велогонку из-за текущей ситуации с Covid-19, а также из-за того, что предполагаем увидеть в ближайшие две-три недели. Это означает, что старт 17 февраля был под вопросом. Поэтому мы пришли к решению отложить Вуэльту Андалусии до 24-28 мая и послали запрос в UCI. Ждём подтверждения новой даты».

Организаторы французской четырёхдневной велогонки “Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire”, которая должна была пройти с 6 по 9 апреля, также объявили об отмене гонки, которая в этом году не состоится, а следующий выпуск пройдёт в 2022 году.