Грег Ван Авермат: " Тур Фландрии - главная цель в 2017 году"

Олимпийский чемпион 2016 года в групповой гонке в велоспорте на шоссе Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) вынужден изменить привычный распорядок вхождения в форму перед новым сезоном из-за перелома лодыжки. Бельгийский гонщик команды BMC упал, когда ездил на маунтинбайке в прошлом месяце и сломал ногу. Однако, Грег Ван Авермат уже вернулся на велосипед после некоторого перерыва и тренировок на станке. Он выезжал на тренировки вместе со своими товарищами по команде в первом тренировочном лагере BMC. В интервью Sporza Грег Ван Авермат, который была назван спортсменом года в Бельгии, рассказал, что Тур Фландрии остаётся его главной целью в 2017 году.

Грег Ван Авермат: «Тур Фландрии – главная гонка, которую я хочу выиграть. Я должен держать себя под давлением этой цели, она возглавляет мой лист желаний. Мне хочется победить на этой гонке в следующем году.

Моё восстановление идёт по плану. Я уже смог провести несколько хороших тренировок, однако, не форсирую события. Пока что я не чувствую себя на 100%, но буду стараться уменьшить отставание от графика. Обычно в это время я уже усиленно тренируюсь, но сейчас только начал. Надо подождать и посмотреть, как я стартую на первых гонках. Но из этой ситуации я могу вынести уроки. Если смогу выступать на высоком уровне, то для меня это станет сигналом, что в будущем я смогу начинать подготовку более плавно. Пока что мне почти не о чем говорить, потому что у меня есть достаточно времени, чтобы набрать хорошую форму к старту сезона.

Я хочу быть в форме на классике Omloop Het Nieuwsblad, однако, эта гонка не является моей главной целью. Хочу вернуться на 100% к Милан-Сан-Ремо и бороться там за победу».