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Новый велосипед команды AG2R Citroen

Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год

 

 

  Компания BMC, которая стала партнёром велокоманды AG2R Citroen, представила модель велосипеда BMC Teammachine SLR01, на котором гонщики будут выступать в 2021 году.

 

Рама велосипеда BMC Teammachine SLR 01 команды AG2R Citroën в бело-красных цветах, соответсвующих новому дизайну формы команды. Колёса -  Bora WTO и Bora Ultra disc.

 

Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год

 

Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год

 

Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год

 

Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год

 

 

Photo © AG2R CITROËN TEAM @AG2RCITROENTEAM

 

  Грегу Ван Авермату – новобранцу французской команды Мирового тура, не придётся привыкать к новому велосипеду, потому что на BMC он большую часть своей карьеры -  8 сезонов (с 2011 по 2018 годы в команде BMC).

 

 

 

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Теги к статье: AG2R Citroen BMC

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 11:54 | Регистрация: 20.06.2019

    Мне нравится, достаточно строгий по сегодняшним меркам дизайн, четкие линии, приятная расцветка.

  2. RVL

    Вчера, 14:34 | Регистрация: 30.08.2012

    А по мне, грубо. Канондейлы аргоны сервелы кольнаги...мне та линия импонирует

  3. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 15:15 | Регистрация: 27.05.2017

    Спицы сегментные для красоты нацепили?

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Вчера, 16:39 | Регистрация: 27.08.2018

      Это весьма обычно для Компаньоло, особенно для задних колес.

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 20:39 | Регистрация: 18.09.2014

    Красивый. Рама жестковата?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Команда EOLO-KOMETA представил ... (6)
    s75-Фото
    Если Веньи пригласит хотя бы на одно из двух мест не итальянскую команду, его не поймут на родине. Газмяса тоже касается. (а он возьмет и пригласит)
  • Barney
    Марк Хирши расторг контракт с ... (4)
    Barney-Фото
    Цитата: AmLoket
    Что же все-таки происходит с Санвебом, что ребята, едва достигнув успеха оттуда бегут сломя голову, разрывая контракты? 
     
    Очень странно.
    Интересная статья о Санвэб: http://gruppetto.ru/team-sunweb-cojones
  • s75
    Крис Фрум и Гай Сагив представ ... (14)
    s75-Фото

    Судя по всему вместе с Фрумом перешли Блем и Маса, по крайней мере в Инеосе их больше нет.

  • Ипполит Окутюрье
    Марк Хирши расторг контракт с ... (4)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    UAE

     

     

  • AmLoket
    Марк Хирши расторг контракт с ... (4)
    AmLoket-Фото

    Что же все-таки происходит с Санвебом, что ребята, едва достигнув успеха оттуда бегут сломя голову, разрывая контракты? 

     

    Очень странно.

  • Александра
    Команда EOLO-KOMETA представил ... (6)
    Александра-Фото
    Приглашение на Джиро? Здорово!
  • Александра
    Новый велосипед команды AG2R C ... (5)
    Александра-Фото

    Красивый. Рама жестковата?

  • AzaKonta
    Марк Хирши расторг контракт с ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Инеос?
  • sashaney
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (1)
    sashaney-Фото

    Шкипер определяет себе контракт (продолжительность и з/п). Теперь ещё и место тренировок отдельно от команды. До добра это "тёплая семейная атмосфера" не доведёт bomb. Все равны, но есть равнее (с)

  • AAA
    14-дневный карантин перед Олим ... (29)
    AAA-Фото

    Менталитет менталитетом, вирус вирусом, а в конечном итоге все решают бабки, ну почти все. 

    Если не приедут топы велоспорта и тенниса, не приедут толпы фанатов, не привезут бабки, бюджет отбить будет на много сложнее. 

    Думаю, даже если приедут все топы, фанатам тоже введут ограничения и часть отсеется, с бюджетом уже напряги просматриваются. 

    Так что японцам надо будет идти на уступки. Выпишут еще пару тройку тестов и пустят всех с Тура и Уимблдона. 

    Все это при условии не появления мутаций-) Вон ЮК закрыли всех и еще жестче чем весной летом. Если ситуация не ослабнет, еще на год перенесут, запросто, с пустыми трибунами связываться не будут, они не приносят бабла...

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