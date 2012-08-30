Новый велосипед команды AG2R Citroen

- Категория:
- VeloZOOM |
- Дата:
- Вчера, 11:51
Команда AG2R Citroen и BMC представили новый велосипед команды на 2021 год
Компания BMC, которая стала партнёром велокоманды AG2R Citroen, представила модель велосипеда BMC Teammachine SLR01, на котором гонщики будут выступать в 2021 году.
Рама велосипеда BMC Teammachine SLR 01 команды AG2R Citroën в бело-красных цветах, соответсвующих новому дизайну формы команды. Колёса - Bora WTO и Bora Ultra disc.
Photo © AG2R CITROËN TEAM @AG2RCITROENTEAM
Грегу Ван Авермату – новобранцу французской команды Мирового тура, не придётся привыкать к новому велосипеду, потому что на BMC он большую часть своей карьеры - 8 сезонов (с 2011 по 2018 годы в команде BMC).
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