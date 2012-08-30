Новый велосипед команды AG2R Citroen

Менталитет менталитетом, вирус вирусом, а в конечном итоге все решают бабки, ну почти все.

Если не приедут топы велоспорта и тенниса, не приедут толпы фанатов, не привезут бабки, бюджет отбить будет на много сложнее.

Думаю, даже если приедут все топы, фанатам тоже введут ограничения и часть отсеется, с бюджетом уже напряги просматриваются.

Так что японцам надо будет идти на уступки. Выпишут еще пару тройку тестов и пустят всех с Тура и Уимблдона.

Все это при условии не появления мутаций-) Вон ЮК закрыли всех и еще жестче чем весной летом. Если ситуация не ослабнет, еще на год перенесут, запросто, с пустыми трибунами связываться не будут, они не приносят бабла...