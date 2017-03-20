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Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

Филипп Жильбер и Оливер Насен заняли 2-е и 3-е место Е3 Харельбеке-2017, проиграв Грегу Ван Авермату

 

  Чемпион Бельгии, 34-летний гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) второй раз за неделю поднялся на вторую ступень подиума классики - после 2-го места на Дварс дор Фландерен-2017 финишировал 2-м на Е3 Харельбеке-2017. Став инициатором победного отрыва, Жильбер проиграл на финише в спринте своему соотечественнику и бывшему товарищу по команде BMC Грегу Ван Авермату (BMC).

 

  26-летний бельгийский гонщик Оливер Насен (Oliver Naesen) принёс своей команде AG2R La Mondiale первый подиум на фламандской классике за последние 13 лет (после 2-го места на Е3 Харельбеке Яна Кирсипуу в 2004 году).

 

  Оторвавшись от попутчиков по отрыву за 37 км до финиша, Филипп Жильбер, Грег Ван Авермат и Оливер Насен набрали достаточно преимущества, чтобы на двух последних километрах дистанции поиграть в «кошки-мышки». Первым за 300 м до финиша атаковал Оливер Насен, но два его именитых соперника обошли молодого бельгийского гонщика.

 

Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

 

Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Филипп Жильбер: «Мы все отлично проехали гонку, все ребята потрясающе работали, закрывали атаки наших соперников, позволили мне удержаться на хорошей позиции. На вершине Тайенберга у нас был просвет, хотя я не был уверен, что группа не последует за мной, я решил атаковать. И с этого момента шёл до самого финиша в Харельбеке на максимальной скорости.

 

  Насен удивил меня, открыв спринт, я секунду колебался. Это и встречный ветер не позволили мне выйти вперёд. Очень жаль, потому что я мог выиграть. Но это гонка. Я смотрю на светлую сторону, моя форма в порядке, я вновь открыл для себя те самые ощущения на брусчатке, которые позволяли мне ехать  легко. На этих гонка приходится много работать ради того, чтобы выйти на хорошую позицию и удержать её. Мне нравится, что я снова почувствовал боевой настрой, это делает меня счастливым. Я вернулся!»

 

Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

 Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Оливер Насен: «На тренировке мне ни разу не удавалось победить Грега в спринте. Я был самым слабым из нашей тройки, поэтому попытался спринтовать неожиданно для них. Они обошли меня только на последних 20 метрах, так что, думаю, мой спринт был хорош. В итоге, если я не выиграл, пришёл я вторым или третьим, мне всё равно. Я совсем не разочарован.

 

  В отрыве я чувствовал свою уязвимость, они сильнее меня, это было понятно. Я могу держаться с лучшими на брусчатых подъёмах, но когда Жильбер и Грег начинают взрывные атаки,  мне необходимо перевести дыхание.

 

  Возможно, этот подиум менее важен, чем победа на Гран-при Плуэ в прошлом году, но он гораздо больше значит, чем моё 2-е место на Энеко Туре. Я всего третий год в профессионалах, результат показывает, что у меня есть прогресс.

 

  Мы уехали в отрыв с Алесисом Гужаром, он проделал огромную работу, чтобы группа не добрала нас. Мы были единственной командой, у кого впереди было два гонщика. Я рад, что занял место на подиуме, но это ничего не меняет для меня в будущем. Я могу рассчитывать на попадание в десятку лучших на такой классике, но чтобы попасть на подиум, нужна удача».

 

Результаты Е3 Харельбеке-2017

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Теги к статье: Филипп Жильбер Оливер Насен Philippe Gilbert Oliver Naesen E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    rude_rider-Фото
    а почему бы и нет?

    да и не с вальвом Конте бодатся придется на туре

    оценивать шансы можно и нужно задолго до тура или джиро


    есть канечно сюрпризы типа Нибали или Хорнер

    посмотрите на фрума№№дозирует силы.обкатывает псевдокапитаном типа ланда роза и Томаса для РАБоты на туре)))
    Бедный Ланда опять прокатили с капитанством ,даже на Джиру и то в качестве запасного плана
  • Bjoern
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Bjoern-Фото
    Цитата: Camel
    А кто мешает Сагану висеть на Греге?
    Уже видели как висят и побеждает какай-нибудь ВанСуммерен, ох весело было такое смотреть, что аж вспоминать не хочется
  • Camel
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Camel-Фото
    А как же спринтеры? Они всю дорогу, вплоть до последних 300 метров на колесе?
  • Camel
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Camel-Фото
    А кто мешает Сагану висеть на Греге? Пусть садится и висит. И ждет, когда Грег "догонит тех, кто атаковал". Он так не хочет. Ему так невыгодно. Тогда делай то, что хочешь и что тебе выгодно. А Грег повисит, пока Петер пашет. Саган это тоже понимает, но упрямо продолжает. Почему? Потому что он чувствует себя сильнее. А Грег умнее )))
  • El kUn ^_^
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    El kUn ^_^-Фото
    Тем более начал сезон за долго до того же фрума,вальвердне харош ну только на недельные многодневки, уже тот возраст, интересно а кто едит лидером в скай на джиро,ланде вообще не дают капитанства (
  • El kUn ^_^
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    El kUn ^_^-Фото
    Нибали вернеться только если не будет там фрума контадора и ко.
  • LLL
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    LLL-Фото

    segun70, в моих тоже  и давно.

  • Sm1T
    Вуэльта Каталонии-2017. Этап 5 (28)
    Sm1T-Фото

    У вальверде скоро Ардены. форма и должна быть получше чем у Фруми с Контай

  • EL-Fenomeno
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Колесниал ГВА или нет, но Жильбера жаль при любых раскладах. И если жена Двоорс ван Влаандерен он был очень рад победе комрада по команде Лампаерта, то тут уже совсем другая история (с повторением правдаконцовки для Фил Жила): и гонка рангом намного выше, и опять второе место.

    А вот кто обиделся наверное больше всех так это Дабридж - он опять четвертый))) Но дваждый 4-й за одну неделю на бельгийских классиках - уже показатель хорошей стабильности sarcastic

    P.S.

    Кто забыл напоимнаю: ГВА и Фил Жил выступали за одну команду с 2012 по 2016

    Цитата: ezhachok
    З.Ы.
     Жильбер - новый лидер Квикстеп на Северные классики?

    Может даже и на Арденские также...ждёт свое любимого Амстелла

  • Student
    Результаты Е3 Харельбеке-2017 (19)
    Student-Фото
    Цитата: Ser Gio
    Я бы сказал, что большой фейл Пети - подписание контракта с более слабой командой ради большей з/п. Явно не хватает поддержки, что на МСР, когда у Ская и Квиков были запасные варианты в спринте, так и тут - против Квиков тяжело будет.
    Ну в серьёзной команде врятли дадут ему привести всех своих друзей, а команда на классике у него есть, глупо считать, что кому-то будет по силам что-то предложить квикам, которые не один год строились.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
10 Дюмулин Т. (Ned) (Sun) 541

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