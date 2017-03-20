 Филипп Жильбер и Оливер Насен – призёры E3 Харельбеке-2017

Филипп Жильбер и Оливер Насен заняли 2-е и 3-е место Е3 Харельбеке-2017, проиграв Грегу Ван Авермату

Чемпион Бельгии, 34-летний гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) второй раз за неделю поднялся на вторую ступень подиума классики - после 2-го места на Дварс дор Фландерен-2017 финишировал 2-м на Е3 Харельбеке-2017. Став инициатором победного отрыва, Жильбер проиграл на финише в спринте своему соотечественнику и бывшему товарищу по команде BMC Грегу Ван Авермату (BMC).

26-летний бельгийский гонщик Оливер Насен (Oliver Naesen) принёс своей команде AG2R La Mondiale первый подиум на фламандской классике за последние 13 лет (после 2-го места на Е3 Харельбеке Яна Кирсипуу в 2004 году).

Оторвавшись от попутчиков по отрыву за 37 км до финиша, Филипп Жильбер, Грег Ван Авермат и Оливер Насен набрали достаточно преимущества, чтобы на двух последних километрах дистанции поиграть в «кошки-мышки». Первым за 300 м до финиша атаковал Оливер Насен, но два его именитых соперника обошли молодого бельгийского гонщика.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Филипп Жильбер: «Мы все отлично проехали гонку, все ребята потрясающе работали, закрывали атаки наших соперников, позволили мне удержаться на хорошей позиции. На вершине Тайенберга у нас был просвет, хотя я не был уверен, что группа не последует за мной, я решил атаковать. И с этого момента шёл до самого финиша в Харельбеке на максимальной скорости.

Насен удивил меня, открыв спринт, я секунду колебался. Это и встречный ветер не позволили мне выйти вперёд. Очень жаль, потому что я мог выиграть. Но это гонка. Я смотрю на светлую сторону, моя форма в порядке, я вновь открыл для себя те самые ощущения на брусчатке, которые позволяли мне ехать легко. На этих гонка приходится много работать ради того, чтобы выйти на хорошую позицию и удержать её. Мне нравится, что я снова почувствовал боевой настрой, это делает меня счастливым. Я вернулся!»

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Оливер Насен: «На тренировке мне ни разу не удавалось победить Грега в спринте. Я был самым слабым из нашей тройки, поэтому попытался спринтовать неожиданно для них. Они обошли меня только на последних 20 метрах, так что, думаю, мой спринт был хорош. В итоге, если я не выиграл, пришёл я вторым или третьим, мне всё равно. Я совсем не разочарован.

В отрыве я чувствовал свою уязвимость, они сильнее меня, это было понятно. Я могу держаться с лучшими на брусчатых подъёмах, но когда Жильбер и Грег начинают взрывные атаки, мне необходимо перевести дыхание.

Возможно, этот подиум менее важен, чем победа на Гран-при Плуэ в прошлом году, но он гораздо больше значит, чем моё 2-е место на Энеко Туре. Я всего третий год в профессионалах, результат показывает, что у меня есть прогресс.

Мы уехали в отрыв с Алесисом Гужаром, он проделал огромную работу, чтобы группа не добрала нас. Мы были единственной командой, у кого впереди было два гонщика. Я рад, что занял место на подиуме, но это ничего не меняет для меня в будущем. Я могу рассчитывать на попадание в десятку лучших на такой классике, но чтобы попасть на подиум, нужна удача».