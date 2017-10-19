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Дилан Груневеген – победитель 5 этапа Тура Гуанси-2017

Дилан Груневеген обошёл Фернандо Гавирию в спринте на 6-м этапе Тура Гуанси-2017

 

 

  24-летний голландский велогонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал победу на 5-м этапе Тура Гуанси-2017, опередив на финише в спринте колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Quick Step Floors) и датского гонщика команды Orica-Scott Магнуса Корта Нильсена. Эта победа стала восьмой в этом сезоне для Дилана Груневегена и 26-й для команды LottoNl-Jumbo. Тим Велленс (Lotto Soudal) сохранил на плечах майку лидера общего зачёта Тура Гуанси-2017.

 

 

Дилан Груневеген – победитель 5 этапа Тура Гуанси-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

   Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo): «Эта победа одержала благодаря работе команды. Все ребята были рядом со мной, помогая мне преодолеть подъёмы, а затем вывезли меня на превосходную позицию для спринта».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «План состоял в том, чтобы не выходить слишком рано в голову пелотона, чтобы как можно дольше беречь силы для спринта. Когда Movistar попытались порвать пелотон на холмах, команде надо было удерживать Груневегена на хорошей позиции. И они отлично с этим справились. Мы приехали сюда за победой на этапе, и преуспели. Завтра последний этап, мы будем бороться за победу».

 

 

  Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Этап был очень протяжённым, особенно для октября. Ребята хорошо работали с самого старта, закрывали меня от ветра и помогали на подъёмах, одновременно, тянули впереди пелотона, чтобы вернуть отрыв. Я недоволен вторым местом, потому что целью была победа, но плюс в том, что я увеличил своё лидерство в очковой классификации перед финальным этапом».

 

  Магнус Корт Нильсен (Orica-Scott): «За 3 км до финиша я ехал по левой стороне и оказался заблокирован, не смог вернуться к моим товарищам по команде. Выехал сам, поехал за Гавирией, сел на хорошее колесо, но, к сожалению, у меня не хватило скорости, чтобы взять победу. Но я боролся с сильными ребятами и попал в тройку, я доволен».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Гуанси-2017

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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