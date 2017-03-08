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Андре Грайпель – победитель 5-го этапа Париж-Ницца-2017

Андре Грайпель побеждает на 5-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

 

  Андре Грайпель (Andre Greipel) стал победителем 5-го этапа французской многодневной велогонки Париж-Ницца-2017. 34-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal не оставил соперникам шанс в групповом спринте, которым завершился 199.5-километровый этап. Он обошёл более чем на длину велосипеда французского гонщика Арно Демара (FDJ) и голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo). В последний раз на гонке Париж-Ницца Андре Грайпель выигрывал этап в 2015 году.

 

 

 

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах жёлтую майку лидера.

  Результаты 5-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Андре Грайпель Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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