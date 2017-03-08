Андре Грайпель – победитель 5-го этапа Париж-Ницца-2017

Очень здорово. Велоспорт прекорасен, но ему не хватает разнообразия в отличие от тех же лыжных гонок. Будет очень интересно посмотреть. Смущают только фиксированные временные разрывы. На мой взгляд, было бы хорошей идеей дать командам возможность заработать себе гандикапы побольше или, наоборот, поменьше, если это отражает близость промежуточных результатов.