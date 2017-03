Андре Грайпель – победитель 5-го этапа Париж-Ницца-2017

Андре Грайпель (Andre Greipel) стал победителем 5-го этапа французской многодневной велогонки Париж-Ницца-2017. 34-летний немецкий гонщик команды Lotto Soudal не оставил соперникам шанс в групповом спринте, которым завершился 199.5-километровый этап. Он обошёл более чем на длину велосипеда французского гонщика Арно Демара (FDJ) и голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo). В последний раз на гонке Париж-Ницца Андре Грайпель выигрывал этап в 2015 году.

Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) сохранил на своих плечах жёлтую майку лидера.

Le dernier kilomètre à revoir ! / Take an other look at the last kilometer! #ParisNice pic.twitter.com/CpX5TeFUVy