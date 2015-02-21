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Андре Грайпель – победитель 4 этапа Вольты Альгарве-2017

Фотофиниш определил победителя на 4-м этапе Вольты Альгарве-2017

 

  4-й этап португальской велогонки Вольта Альгарве-2017 завершился впечатляющим общим спринтом, где победителя определял фотофиниш. Немецкие гонщики Андре Грайпель (Lotto Soudal) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), а также голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген пересекли финишную черту почти одновременно, но Андре Грайпель выиграл у соперников считанные миллиметры. Это вторая победа 34-летнего немецкого гонщика с начала сезона.

 

Андре Грайпель – победитель 4 этапа Вольты Альгарве-2017

 Андре Грайпель – победитель 4 этапа Вольты Альгарве-2017

 Андре Грайпель – победитель 4 этапа Вольты Альгарве-2017

 Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo

 

  Андре Грайпель: «Сначала шла игра в кошки-мышки с отрывом, а на последних 70 км поехали на максимальной скорости. Мы поймали их в конце, Фредерик Фризон и Йелле Фаллайс работали в голове пелотона.

 

  Йенс Дебюссер упал, поэтому нам пришлось менять план. Николас Мас вёз меня на колесе, Тьеш Беноот, Тони Галлопан и Юрген Руландтс были впереди. На последнем километре Юрген посадил меня на колесо Арно Демара. Я потерял несколько позиций, когда Ричезе начал вывозить Гавирию вперёд. Мне пришлось начинать спринт задолго до финиша и ехать очень быстро. Повезло, что я сел на колесо Дегенкольба и обошёл его на линии. Думаю, такой спринт было интересно смотреть. Я знал, что выиграл.

 

  Мы были рядом, но как спринтеры, мы привыкли иметь дело с разницей в сантиметры. Победа получилось красивой! Завтрашний финиш на Альто до Мальханьо крутой и трудный. Тьеш и Тони могут отыграть позиции в общем зачёте».

 

 Дирк Демоль, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Джон разочарован, но таков чемпион, он хочет побеждать. Сегодня команда провела развоз почти идеально, я проверял фотофиниш, он проиграл всего сантиметр. Когда видишь, как сильно старается ради тебя команда, просто хочешь выиграть. И когда проигрываешь из-за такой малости, конечно, чувствуешь себя потерянным. Но если посмотреть с другой стороны, сегодня команда подтвердила, что у нас есть мощность и потенциал для великолепного развоза».

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen): «У меня было достаточно мощности, и скорость была хорошей, досадно, что не сработало. На последнем повороте я слишком поддался эмоциям, пытаясь обойти Грайпеля, мне не надо было этого делать. Я не смог, потерял скорость, начал спринт, находясь на длину нескольких велосипедов дальше Грайпеля. Но я был близко, что показывает, что я в порядке».

 

Результаты 4 этапа Вольты Альгарве-2017

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Теги к статье: Андре Грайпель Andre Greipel Lotto Soudal Вольта Альгарве Volta ao Algarve Европа-Тур спринт

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Комментарии

  • ScaRR
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (1)
    ScaRR-Фото

    не помню кто,  по моему Rude_rider удивлялся как Конта радуется победе над каким-то парнем из BMC  не недельке  перед Вуэльтой 2016..

     

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    Ладно, посмотрим в будущем , "эталонную" посадку Конты, сделанную в Треке за каких-то пару-тройку месяцев )))

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    Любовь творит чудеса)))

  • rude_rider
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    rude_rider-Фото

    Любит Дима вытаскивать резалты с архива))) хлебом не корми

  • ДимаЛел
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    ДимаЛел-Фото
    21.02.2015 Вольта Альгарве-2015 3 этап
    Vila do Bispo - Sagres (ITT), 19.0 км
    1. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step 0:21:51


    19.02.2016 Вольта Альгарве-2016. Этап 3
    Sagres - Sagres, 18 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) Trek-Segafredo 0:20:57
    2. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 0:21:02
  • Андрон
    Тур Омана-2017. Этап 4 (1)
    Андрон-Фото

     В новостях СNN  комментатор сказал: " Победу одержал гонщик российской команды "Катюша" Александр Кристофф." 

    В-общем, ложки нашлись, а осадочек остался.

  • veloliveuser
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    veloliveuser-Фото

    а что же с Исагирре произошло - ктонить знает?

  • neso...
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    neso...-Фото

    Для Мартина коротковато да и рельеф немного не его.

  • rude_rider
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    с этого надо было начинать..а то эталон и тд и тп..

     

    за уши притянутые..особенное это касается величайшего..

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не смотрел но осуждаю?))  ахаха))

    перестал ерзать Конта.

    да,левая нога бывает ходит немного,но едет красиво.

    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    пы сы.

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото
    Благодарю за пояснение! Но разделка-то все-таки 18 км. Удивительно Демар прошел ее. Ладно бы до 10 км , еще бы можно было понять, а так... браво!!!

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