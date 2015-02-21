 Андре Грайпель – победитель 4 этапа Вольты Альгарве-2017

Фотофиниш определил победителя на 4-м этапе Вольты Альгарве-2017

4-й этап португальской велогонки Вольта Альгарве-2017 завершился впечатляющим общим спринтом, где победителя определял фотофиниш. Немецкие гонщики Андре Грайпель (Lotto Soudal) и Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), а также голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген пересекли финишную черту почти одновременно, но Андре Грайпель выиграл у соперников считанные миллиметры. Это вторая победа 34-летнего немецкого гонщика с начала сезона.

Photo ©Bettiniphoto/Trek-Segafredo

Андре Грайпель: «Сначала шла игра в кошки-мышки с отрывом, а на последних 70 км поехали на максимальной скорости. Мы поймали их в конце, Фредерик Фризон и Йелле Фаллайс работали в голове пелотона.

Йенс Дебюссер упал, поэтому нам пришлось менять план. Николас Мас вёз меня на колесе, Тьеш Беноот, Тони Галлопан и Юрген Руландтс были впереди. На последнем километре Юрген посадил меня на колесо Арно Демара. Я потерял несколько позиций, когда Ричезе начал вывозить Гавирию вперёд. Мне пришлось начинать спринт задолго до финиша и ехать очень быстро. Повезло, что я сел на колесо Дегенкольба и обошёл его на линии. Думаю, такой спринт было интересно смотреть. Я знал, что выиграл.

Мы были рядом, но как спринтеры, мы привыкли иметь дело с разницей в сантиметры. Победа получилось красивой! Завтрашний финиш на Альто до Мальханьо крутой и трудный. Тьеш и Тони могут отыграть позиции в общем зачёте».

Дирк Демоль, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Джон разочарован, но таков чемпион, он хочет побеждать. Сегодня команда провела развоз почти идеально, я проверял фотофиниш, он проиграл всего сантиметр. Когда видишь, как сильно старается ради тебя команда, просто хочешь выиграть. И когда проигрываешь из-за такой малости, конечно, чувствуешь себя потерянным. Но если посмотреть с другой стороны, сегодня команда подтвердила, что у нас есть мощность и потенциал для великолепного развоза».

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen): «У меня было достаточно мощности, и скорость была хорошей, досадно, что не сработало. На последнем повороте я слишком поддался эмоциям, пытаясь обойти Грайпеля, мне не надо было этого делать. Я не смог, потерял скорость, начал спринт, находясь на длину нескольких велосипедов дальше Грайпеля. Но я был близко, что показывает, что я в порядке».