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Дилан Груневеген и Джон Дегенкольб - призёры Тура Дубая-2017

 Дилан Груневеген и Джон Дегенкольб поднимаются на подиум Тура Дубая-2017

 

  23-летний голландский гонщик команды LottoNl-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) и 28-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб (John Degenkolb) стали призёрами Тура Дубая-2017, заняв в общем зачёте 2-е и 3-е места соответственно. Дилан Груневеген также завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. Джон Дегенкольб взял на Туре Дубая-2017 одну победу на этапе, но не смог улучшить своё положение в общем зачёте и повторить успех на этапе до Хатта Дам, так как этап был отменён из-за сильного ветра.

 

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

Дилан Груневеген о Туре Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

 

  «Киттель на этой неделе был очень силён. Возможно, будь я немного удачливее, то смог бы его победить. Но в общем я доволен этой неделей. Отличное начало сезона, когда ты спринтер. Сегодня развоз получился не таким, как мы хотели. Начали хорошо, но потом не хватило мощности удержать скорость. За 1,5 км до финиша я находился на 40-м месте и подумал, что всё кончено. Однако мне удалось выбраться вперёд на последнем повороте, но потом пришлось дать по тормозам, и на этом всё закончилось.

 

  Второе место в общем зачёте – выше того, что мы ожидали. Не могу жаловаться на мой результат. Это лучшее, что мне удалось сделать, хотя хотелось выиграть этап. Гонка в Дубае принесла мне опыт, здесь отличные дороги, удобно практиковаться в подготовке к спринту. Здесь я совершенствовался. Возможно, в следующем году смогу победить лучших спринтеров».

 

 

Джон Дегенкольб о Туре Дубая-2017

 

 photo  ©Bettiniphoto

 

  «Сезон стартовал хорошо. Я сегодня старался изо всех сил, но не сработало так, как мы хотели. Пока идёт процесс вкатывания с новой для меня командой, с каждым спринтом мы работаем всё лучше и слаженнее. Всё дело в опыте.

 

  Сегодня оказалось тяжело удержаться вместе и выстроить хороший поезд. Мы потеряли друг друга уже за 3 км до финиша. Потом старались изо всех сил исправить ситуацию, Кьель Рейнен перед последним поворотом вывез меня на хорошую позицию и посадил на колесо Марселя Киттеля. Но потом Кэвендиш допустил образование просвета между собой и Реншоу, что стало причиной затора впереди меня, и я не смог нормально начать спринт. Марсель выбрал верный момент для спурта и начал спринт задолго до финиша, он сильнейший на этой гонке. Хотя думаю, я мог бы занять место повыше пятого.

 

  Ещё один урок, который получила команда сегодня – надо работать над поездом. Но мы можем гордиться тем, чего достигли за эту неделю. Я очень счастлив, что команда мне доверяет. На каждом из этапов я заезжал в топ-5, взял одну победу, что было целью на эту гонку. Мы поедем домой со счастливыми лицами и опытом, который приобрели здесь.

 

  Жаль, что 4-й этап не был проведён, мне он подходил, на Хатта Дам я побеждал раньше. Но ничего не поделаешь, проводить гонку было просто невозможно. Остаётся принять. В любом случае, Тур Дубая стал для меня отличным началом сезона».

 

Результаты 5-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Дилан Груневеген Джон Дегенкольб Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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Комментарии

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    motte-Фото
    Вы правы.. Приношу извинения
  • Андрон
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    Андрон-Фото
    Михаил, Вы наверно имели в виду 5 ГТ.
  • Марс
    Марсель Киттель – двукратный п ... (1)
    Марс-Фото

    "Команда прекрасно отработала, приятно начать сезон победой"-чтож ты ломился в построения Астаны на 3м ветренном этапе?и где в этот момент твоя команда была?

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: velodoctor
    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

     

    Да хз какая там борьба была, если у режиссера трансляция только два фронмэна было: Кинтана и Ван Авермат. редискаы б... (С)



    Цензура не дремлет))) Д.Е.б.и.л.ы вместо редискаы

  • velodoctor
    Etoile de Besseges-2017. Этап ... (1)
    velodoctor-Фото

    Завтра мини разделочка с финишем в гору, есть где отыграть думаю до 30 сек точно. Будет любопытно. Достаточно сильных гонщиков.

     

  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    velodoctor-Фото

    Как приятно снова гонки видеть popcorm Но показ так себе, да и борьба была не особо ожесточенная судя по всему. 

  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 5 (4)
    Rokka-Фото
    Радует новобранец Миналли у Астаны. С каждым этапом все выше место!
  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Все впереди, Николай....верим и ждем-:)
    Отличных выходных!
    ЗЫ если Найро так и пойдет, то на что рассчитывать Нибали на юбилейной Джиро....остается молить Небеса, дабы 4й ГТ взять...как и три предыдущие-:)

    Ха...Томас идет капитаном от Ская....кто то написал :Хей Ланда, и что ты получил, подписав себя в Скае?

    Забавно....

  • marketbk
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: motte
    Есть такое дело....но "неудачник" прошлой Джиро Стивен порадова....видимо парень настроен конкретно взять реванш за  прошлый год и это радует

     

    Да пока настрой не особо виден, с учетом того, что его сокомандник и раздельщик заехал на 13 сек быстрей.

  • motte
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 4 (8)
    motte-Фото

    Есть такое дело....но "неудачник" прошлой Джиро Стивен порадова....видимо парень настроен конкретно взять реванш за  прошлый год и это радует

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