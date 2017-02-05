Дилан Груневеген и Джон Дегенкольб - призёры Тура Дубая-2017

Дилан Груневеген и Джон Дегенкольб поднимаются на подиум Тура Дубая-2017

23-летний голландский гонщик команды LottoNl-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) и 28-летний немецкий гонщик команды Trek-Segafredo Джон Дегенкольб (John Degenkolb) стали призёрами Тура Дубая-2017, заняв в общем зачёте 2-е и 3-е места соответственно. Дилан Груневеген также завоевал белую майку лучшего молодого гонщика. Джон Дегенкольб взял на Туре Дубая-2017 одну победу на этапе, но не смог улучшить своё положение в общем зачёте и повторить успех на этапе до Хатта Дам, так как этап был отменён из-за сильного ветра.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Дилан Груневеген о Туре Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

«Киттель на этой неделе был очень силён. Возможно, будь я немного удачливее, то смог бы его победить. Но в общем я доволен этой неделей. Отличное начало сезона, когда ты спринтер. Сегодня развоз получился не таким, как мы хотели. Начали хорошо, но потом не хватило мощности удержать скорость. За 1,5 км до финиша я находился на 40-м месте и подумал, что всё кончено. Однако мне удалось выбраться вперёд на последнем повороте, но потом пришлось дать по тормозам, и на этом всё закончилось.

Второе место в общем зачёте – выше того, что мы ожидали. Не могу жаловаться на мой результат. Это лучшее, что мне удалось сделать, хотя хотелось выиграть этап. Гонка в Дубае принесла мне опыт, здесь отличные дороги, удобно практиковаться в подготовке к спринту. Здесь я совершенствовался. Возможно, в следующем году смогу победить лучших спринтеров».

Джон Дегенкольб о Туре Дубая-2017

photo ©Bettiniphoto

«Сезон стартовал хорошо. Я сегодня старался изо всех сил, но не сработало так, как мы хотели. Пока идёт процесс вкатывания с новой для меня командой, с каждым спринтом мы работаем всё лучше и слаженнее. Всё дело в опыте.

Сегодня оказалось тяжело удержаться вместе и выстроить хороший поезд. Мы потеряли друг друга уже за 3 км до финиша. Потом старались изо всех сил исправить ситуацию, Кьель Рейнен перед последним поворотом вывез меня на хорошую позицию и посадил на колесо Марселя Киттеля. Но потом Кэвендиш допустил образование просвета между собой и Реншоу, что стало причиной затора впереди меня, и я не смог нормально начать спринт. Марсель выбрал верный момент для спурта и начал спринт задолго до финиша, он сильнейший на этой гонке. Хотя думаю, я мог бы занять место повыше пятого.

Ещё один урок, который получила команда сегодня – надо работать над поездом. Но мы можем гордиться тем, чего достигли за эту неделю. Я очень счастлив, что команда мне доверяет. На каждом из этапов я заезжал в топ-5, взял одну победу, что было целью на эту гонку. Мы поедем домой со счастливыми лицами и опытом, который приобрели здесь.

Жаль, что 4-й этап не был проведён, мне он подходил, на Хатта Дам я побеждал раньше. Но ничего не поделаешь, проводить гонку было просто невозможно. Остаётся принять. В любом случае, Тур Дубая стал для меня отличным началом сезона».