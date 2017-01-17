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Дилан Груневеген мечтает о победе в спринте на этапе Тур де Франс-2017

 Дилан Груневеген мечтает о победе в спринте на этапе Тур де Франс-2017

 

 Действующий чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) в этом году провёл блестящий сезон, одержав 11 побед, в том числе выиграв классику Rund um Köln, этап Энеко Тура и Тура Британии. На следующий сезон 23-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo ставит целью выиграть этап Тур де Франс в майке чемпиона своей страны, о чём рассказал в интервью официальному сайту команды LottoNL-Jumbo и Wielerflits.

 

Дилан Груневеген мечтает о победе в спринте на этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Дилан Груневеген: «Главные цели в 2017 году – чемпионат Нидерландов и Тур де Франс. Я бы хотел сохранить мою красно-бело-синюю майку ещё на год, и показать её на Тур де Франс в борьбе с лучшими спринтерами мира. На Энеко Туре я доказал, что могу их побеждать.

 

  Спринтерский поезд у нас становится всё лучше, я начал приносить победы. Имеет смысл продолжать двигаться в этом направлении. В нашем поезде сильное пополнение в лице Ларса Боома, он идеальный гонщик для этой роли. Он умеет хорошо направлять поезд, знает, как вывозить на позицию, способен выжимать большие ватты. Мой развозящий – Роберт Вагнер. Ларс Боом займёт место Сепа после весенних гонок. Теперь у нас, возможно, более сильные моторы в поезде, чем в прошлом году. Мы хотим попробовать побороться с элитой спринта.

 

  Не могу дождаться, когда снова начну бороться в спринте за победу. Мы предпочитаем начать как можно скорее, на Туре Катара и классиках Kuurne-Brussels-Kuurne и Гент-Вевельгем. Когда поезд раскатится и мы возьмём победу в спринте, это станет мощным стимулом на оставшийся сезон.

Трудно сказать, удастся ли повторить сезон по количеству побед. Мы просто будем делать свою работу. Может, побед будет 11, может 5… А если среди них окажется победа на этапе Тур де Франс, мы будем очень довольны. Это главная цель».

 

  Нико Верхувен, спортивный директор: «Мы хотим побеждать в спринтах с Диланом Груневегеном. Тур де Франс – крупнейшая гонка года. Многие голландцы берут отпуск, чтобы следить за Туром от старта до финиша. Мы хотим сделать гонку зрелищной, нацелены бороться за победы на этапах. Впервые мы поедем Тур де Франс без амбиций в общем зачёте. Роберт Гесинк и Дилан Груневеген будут бороться за победы на этапах».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen LottoNL-Jumbo Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Александра
    Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

    Альберто Контадор все ещё надеется и верит что сМожет выиграть Тур де Франс (об этом велогонщик заявил ежедневной испанской газете АВС в прошлую пятницу)

    "Да, мне не везло в послдение годы на этой гонке, особенно из-за падений, но я просто хочу выиграть Тур снова, я чуствую, что способен на это.
    Большая цель на новый сезон попытаться выиграть самые главные гонки в календаре и в первую очередь Тр де Франс".

  • chel
    Велотвиттер. 297-й выпуск (1)
    chel-Фото

    Лотттовцы - затейникиdrinks

  • VeloVelo
    Велогонщики команды "Астана" ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да простят меня больщики, но, дизайн формы не соответствует уровню команды Астана.



    Светло-бирюзовый верх, переходящий плано в черный низ. . .
    Что транслирует дизайнер? 

  • kwwk
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    kwwk-Фото

    Осталось по Джиро еще Фрумыча дождаться!

  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Александра-Фото

    Цитата: Stack
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.

    Если только в условные.)

  • Stack
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Stack-Фото
    В условные конкуренты еще можно добавить Барде и Порта.
  • velodoctor
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    velodoctor-Фото

    Молодец Кинтаныч, кто-то скажет типо всеранво на туре шансов нет и это план б на сезон, но я на это смотрю с позиции, что он недавний победитель гонки и не мог не приехать на её юбилей. 

  • owli4
    Велогонщики команды "Астана" ... (4)
    owli4-Фото

    форма более красивее старой

  • RVL
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (8)
    RVL-Фото
    а посмотреть то интересно...
  • Александра
    Наиро Кинтана в 2017 году поед ... (19)
    Александра-Фото

    Похоже, что вызов Фруму (и Скаю) на Туре собирается бросить только Контадор. Я всей душой хочу победы Контадора, но, блин, не верю!

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1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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