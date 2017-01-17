Дилан Груневеген мечтает о победе в спринте на этапе Тур де Франс-2017

Действующий чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) в этом году провёл блестящий сезон, одержав 11 побед, в том числе выиграв классику Rund um Köln, этап Энеко Тура и Тура Британии. На следующий сезон 23-летний гонщик команды LottoNL-Jumbo ставит целью выиграть этап Тур де Франс в майке чемпиона своей страны, о чём рассказал в интервью официальному сайту команды LottoNL-Jumbo и Wielerflits.

Дилан Груневеген: «Главные цели в 2017 году – чемпионат Нидерландов и Тур де Франс. Я бы хотел сохранить мою красно-бело-синюю майку ещё на год, и показать её на Тур де Франс в борьбе с лучшими спринтерами мира. На Энеко Туре я доказал, что могу их побеждать.

Спринтерский поезд у нас становится всё лучше, я начал приносить победы. Имеет смысл продолжать двигаться в этом направлении. В нашем поезде сильное пополнение в лице Ларса Боома, он идеальный гонщик для этой роли. Он умеет хорошо направлять поезд, знает, как вывозить на позицию, способен выжимать большие ватты. Мой развозящий – Роберт Вагнер. Ларс Боом займёт место Сепа после весенних гонок. Теперь у нас, возможно, более сильные моторы в поезде, чем в прошлом году. Мы хотим попробовать побороться с элитой спринта.

Не могу дождаться, когда снова начну бороться в спринте за победу. Мы предпочитаем начать как можно скорее, на Туре Катара и классиках Kuurne-Brussels-Kuurne и Гент-Вевельгем. Когда поезд раскатится и мы возьмём победу в спринте, это станет мощным стимулом на оставшийся сезон.

Трудно сказать, удастся ли повторить сезон по количеству побед. Мы просто будем делать свою работу. Может, побед будет 11, может 5… А если среди них окажется победа на этапе Тур де Франс, мы будем очень довольны. Это главная цель».

Нико Верхувен, спортивный директор: «Мы хотим побеждать в спринтах с Диланом Груневегеном. Тур де Франс – крупнейшая гонка года. Многие голландцы берут отпуск, чтобы следить за Туром от старта до финиша. Мы хотим сделать гонку зрелищной, нацелены бороться за победы на этапах. Впервые мы поедем Тур де Франс без амбиций в общем зачёте. Роберт Гесинк и Дилан Груневеген будут бороться за победы на этапах».