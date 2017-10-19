 Дубль Фернандо Гавирии на Туре Гуанси-2017

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- Дата:
- Сегодня, 15:37
Фернандо Гавирия выигрывает второй подряд этап на Туре Гуанси-2017
Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) стал победителем 2-го этапа Тура Гуанси-2017, выиграв второй этап подряд. Этап вновь завершился общим спринтом, отрыв дня пелотон добрал за 5 км до финиша, после чего поезд команды Quick Step Floors вывез своего спринтера на идеальную позицию. 23-летний колумбийский велогонщик спуртовал за 200 м до финиша и сделал дубль на Туре Гуанси-2017, обойдя немецкого гонщика команды Sunweb Макса Вальшайда и голландского гонщика команды Cannondale-Drapac Ваутера Випперта.
Также Фернандо Гавирия, надевший красную майку лидера, продолжает лидировать в общем зачёте, а также в очковой и молодёжной классификациях.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Фернандо Гавирия: «Ребята снова были великолепны, защищали меня на протяжении всего этапа, эта победа для них. Особая благодарность Мартину Велитсу, который после этой гонки завершает карьеру, он проводит ради меня огромную работу. Последний километр был безумно трудным, спринт в тягун протяжённее и тяжелее, чем вчера. Поэтому я так рад, что смог победить в таких условиях. Впереди ещё четыре этапа, планирую идти гонку день за днём, помогать команде завершить сезон на высокой ноте».
Макс Вальшайд: «Сегодня финал получился очень скоростным. За 3 км до финиша мы с Майклом (Мэттьюсом) и Майком (Тёниссеном) были вместе, я сидел у них на колесе. За 2 км до финиша началась неразбериха, я оказался заперт, потерял их колесо, но волноваться не стал, нашёл просвет по левой стороне. Я сел на правильное колесо и был очень близко. Когда Гавирия ускорился, у меня уже ничего не осталось в ногах, я смог лишь удержать второе место».
Результаты 2 этапа Тура Гуанси-2017
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