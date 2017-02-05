Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

Дилан Груневеген и Марк Кэвендиш - в тройке призёров, Джон Дегенкольб финиширует 4-м на 1-м этапе Тура Дубая-2017

Тур Дубая-2017 является первой гонкой cезона для Марселя Киттеля (Quick-Step Floors), Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo), Марка Кэвендиша (Dimension Data), Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Их первая спринтерская борьба завершилась победой Марселя Киттеля.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

23-летний чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген финишировал 2-м. Марк Кэвендиш , получивший прокол на финальных 5 км гонки, замкнул тройку сильнейших. Для Джона Дегенкольба это первая гонка в новой команде Trek-Segafredo, и несмотря на то, что на 1-м этапе 28-летний немецкий гонщик финишировал за пределами подиума, он остался доволен первым тестом.

Дилан Груневеген о 1-м этапе Тура Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

«Это хороший результат, я опередил нескольких сильных спринтеров. Мы могли бы проехать лучше. И это даёт мне надежду на ближайшие этапы. Я рад надеть майку лучшего молодого гонщика Тура Дубая-2017 , но хочу одержать победу.

Финал получился хаотичным, я сидел на колесе Тома Леезера, но мы оказались слишком далеко позади. За 500 м до финиша я решил подвинуться вперёд, сел на колесо Кэвендиша, а за 300 м начал спринт. Когда поехал Киттель, мне удалось только сесть ему на колесо».

Марк Кэвендиш о 1-м этапе Тура Дубая-2017

«Я попал в выбоину, и что после этого мне оставалось делать в таком спринте.. Третий – это не так плохо, я просто не смог обойти, ничего не смог поделать. Несколько раз в карьере у меня случались проколы на последних километрах.

На Вуэльте Испании-2010, на финальном этапе я финишировал вторым при том, что моё колесо задевало раму. В прошлом я финишировал с проколотым колесом. Это часть гонки, такое случается.

Ребята отработали отлично, были суперсильны. Но в нашей команде нет шестифутовых бельгийцев. Я хотел сесть на колесо Киттеля, потому что лучший поезд, когда развозит вся команда. Но когда начался спринт, я просто не смог удержаться, потому что чувствовал, что колесо спустило. Голландец обошёл меня, но я предпочёл дать ему проехать, чем упасть. Учитывая такую ситуацию, я доволен результатом».

Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

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«Думаю, для самого начала сезона результат хороший. Я доволен, как команда отработала. Мы сделали небольшие ошибки, но в общем, сработались отлично. Потрясающе, когда все преследуют одну цель. Именно то, что мы хотели получить в спринте.

Я доволен, потому что форма хорошая, в спринте я был рядом с лучшими».