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Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

Дилан Груневеген и Марк Кэвендиш - в тройке призёров, Джон Дегенкольб финиширует 4-м на 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

 

   Тур Дубая-2017 является первой гонкой cезона для Марселя Киттеля (Quick-Step Floors), Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo), Марка Кэвендиша (Dimension Data), Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Их первая спринтерская борьба завершилась победой Марселя Киттеля.

 

Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  23-летний чемпион Нидерландов в групповой гонке Дилан Груневеген финишировал 2-м.  Марк Кэвендиш , получивший прокол на финальных 5 км гонки, замкнул тройку сильнейших. Для Джона Дегенкольба это первая гонка в новой команде Trek-Segafredo, и несмотря на то, что на 1-м этапе 28-летний немецкий гонщик финишировал за пределами подиума, он остался доволен первым тестом.

 

 

Дилан Груневеген о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  «Это хороший результат, я опередил нескольких сильных спринтеров. Мы могли бы проехать лучше. И это даёт мне надежду на ближайшие этапы. Я рад надеть майку лучшего молодого гонщика Тура Дубая-2017 , но хочу одержать победу.

 

  Финал получился хаотичным, я сидел на колесе Тома Леезера, но мы оказались слишком далеко позади. За 500 м до финиша я решил подвинуться вперёд, сел на колесо Кэвендиша, а за 300 м начал спринт. Когда поехал Киттель, мне удалось только сесть ему на колесо».

 

 

Марк Кэвендиш о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

  «Я попал в выбоину, и что после этого мне оставалось делать в таком спринте.. Третий – это не так плохо, я просто не смог обойти, ничего не смог поделать. Несколько раз в карьере у меня случались проколы на последних километрах.

 

  На Вуэльте Испании-2010, на финальном этапе я финишировал вторым при том, что моё колесо задевало раму. В прошлом я финишировал с проколотым колесом. Это часть гонки, такое случается.

 

  Ребята отработали отлично, были суперсильны. Но в нашей команде нет шестифутовых бельгийцев. Я хотел сесть на колесо Киттеля, потому что лучший поезд, когда развозит вся команда. Но когда начался спринт, я просто не смог удержаться, потому что чувствовал, что колесо спустило. Голландец обошёл меня, но я предпочёл дать ему проехать, чем упасть. Учитывая такую ситуацию, я доволен результатом».

 

Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш и Джон Дегенкольб о 1-м этапе Тура Дубая-2017

 

 

Photo ©Bettiniphoto

 

  «Думаю, для самого начала сезона результат хороший. Я доволен, как команда отработала. Мы сделали небольшие ошибки, но в общем, сработались отлично. Потрясающе, когда все преследуют одну цель. Именно то, что мы хотели получить в спринте.

Я доволен, потому что форма хорошая, в спринте я был рядом с лучшими».

 

Результаты 1-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка Марк Кэвендиш Дилан Груневеген Джон Дегенкольб

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Volta a la Comunitat Valenciana

1 - 5 февраля 2017

Etoile de Besseges


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Комментарии

  • owli4
    Марсель Киттель – победитель 1 ... (1)
    owli4-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=7RrgpfhkANo

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo отправляет с ... (3)
    velodoctor-Фото

    Не самый лучший состав на командную гонку. Порсев может помоторить, но его одного мало. Овечкин, что-то сдал последние годы сильно. Надеюсь сработаются и покажут достойные секунды. 

  • Александра
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Александра-Фото

    Интересно, а есть ли техническая возможность сделать прозрачный велосипед? Это я спрашиваю в качестве безнадежного гуманитария.))

  • Александра
    Gazprom – RusVelo отправляет с ... (3)
    Александра-Фото

    Поехали!

  • Velolive-Team
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Velolive-Team-Фото
    672, "вычисляемые по новым правилам", выделено в тексте, жмем на ссылочку
  • rude_rider
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    rude_rider-Фото

    предлагаю резать все велики после каждого этапа у побидителей и тех кто заехал в первую десятку))))

    иначе не найти..мотор

     

    кароче  бред

     

    Админы а что за очки у Порта 672 аж..начала сезона и уже стока накатал..в прошлом году с такими очками уже сезон победители закрывали))

    или что вы другое посчитали

     

     

  • velodoctor
    Тур Дубая-2017. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Лотто нет, альпецина нет, жаль. 

  • Andy K
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Andy K-Фото

    Не очень понятно, в чем сложность проверки велосипеда? Рамы все сейчас карбоновые, т.е. рентгеном просвечиваются насквозь. Возьмите обычный интроскоп, по типу того, какие ставят в грузовых терминалах аэрпортов и просветите все заявленные на гонку велосипеды. Оборудование поместится в обычный трейлер (не самый большой). Нет же - давайте больше истерики! Мало допинга, там еще по поводу моторчиков надо крик устроить.

  • Андрон
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (17)
    Андрон-Фото

      Я так понимаю, надо взвешивать колеса, а не велосипед в сборе. Ограничение по правилам UCI около 6,8 кг. Давно уже есть технологическая возможность делать велосипеды гораздо легче. Берем облегченный вел, ставим колесо тяжелее, а на выходе - те же 6, 8 кг. В основном комплекте имеем колеса потяжелее, а на замену - колесо с начинкой.

      Может, просто ограничить вес колеса, но не в большую сторону, а в меньшую?

     

  • explosiveua
    Тур Дубая-2017. Этап 1 (2)
    explosiveua-Фото

    лолшто?! 
    а по программе (на сайте Евроспорта) начало в 13 (по Киеву)
    нае. ли =_=

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