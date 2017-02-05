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Дубль Марселя Киттеля на Туре Дубая-2017

Марсель Киттель, Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш о 2-м этапе Тура Дубая-2017

 

 

  28-летний немецкий гонщик команды Quick-Step Floors Марсель Киттель второй день подряд праздновал победу в спринте, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017. И снова он опередил на финишной черте голландского спринтера команды LottoNl-Jumbo Дилана Груневегена, а польский гонщик команды Willier Triestina Якуб Маречко замкнул тройку лучших.

 

  PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

Марсель Киттель принёс команде Quick-Step Floors восьмую победу в этом сезоне.

 

  Немецкий спринтер был вынужден начать спринт за 500 м до финиша, но, несмотря на это, никто из соперников не смог обойти Марселя Киттеля. В генеральной классификации Киттель увеличил своё преимущество над Диланом Груневегеном до 8 секунд.

 

 

Марсель Киттель о 2-м этапе Тура Дубая-2017

 

Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017

 Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  «Сегодня было сложнее, финал был более коварным, как результат, не было возможности растянуть пелотон. Но силу нашей команды доказывает то, что мы можем адаптироваться к разным ситуациям. Ребята отработали невероятно. Так как команда прошла последний поворот не на первых позициях, Фабио Сабатини пришлось вывозить меня вперёд за 1,5 км до финиша. Всё пошло немного не по плану, но в итоге закончилось отлично. Маттео удерживал высокую скорость, а я потом прыгнул с колеса на колесо, и смог взять победу.

 

  После двух этапов я теперь знаю, что нахожусь в хорошей форме, но пока рано говорить, смогу ли я защитить майку лидера. В прошлом году я хорошо проехал этап до озера Хатта, в этом году сделаю всё, чтобы потерять на нём как можно меньше времени».

 

Дилан Груневеген о 2-м этапе Тура Дубая-2017

 

   PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  «Мне хотелось быть первым, но я доволен вторым  местом, потому что Марсель Киттель был силён. Думал, что смогу выиграть сегодня, но я слишком рано начал спринт, поехал по правой стороне и увидел, что поезд Quick Step проходит меня слева. Ускорься я на 50 метров позднее, я бы смог взять победу».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды LottoNl-Jumbo: «Мы сделали шаг вперёд, ещё ничего не закончено. Результат тот же самый, что вчера, но наш поезд проехал гораздо лучше.

  Мы планировали, что поедем Тур Катара с Диланом и Тур Дубая с Лобато. Но гонку в Катаре отменили, и мы здесь с двумя спринтерами. Мы обсуждали план действий, и каждый из гонщиков знает, что может проводить свой собственный спринт. Спринтерский поезд развозил Дилана, но Лобато оставался рядом, чтобы почувствовать, как работает развоз. Он может научиться работе с поездом, что особенно полезно перед следующими гонками, где Хуан-Хосе Лобато сможет полагаться на ребят. В его прошлой команде он это не отрабатывал, а сейчас ему надо привыкнуть работать со спринтерским поездом».

 

Марк Кэвендиш о 2-м этапе Тура Дубая-2017

 

 PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

 

  Британский спринтер команды Dimension Data Марк Кэвендиш на 2-м этапе Тура Дубая-2017 не смог улучшить результат прошлого этапа, оказавшись запертым другими гонщиками. Кэвендиш пытался пройти по правому краю, но не смог найти места для разгона.

 

  «Мы были рядом с гонщиками Quick Step, и оказались запертыми. Киттель находился рядом со мной. За 500 м до финиша мы запаниковали. Потом внезапно появилось пространство, мы оба проехали. Киттель вместе со своей командой прошёл слева, буквально вильнул влево.

 

  Пока я перестраивался, чтобы ехать за ним, на его колесо сел Феррари и просто «выбил» меня. Он не делал ничего плохого, просто вёл свой спринт. Но я не хотел бороться и падать в феврале. Я поехал по правой стороне, но там было некуда двигаться. Впервые мы подошли к спринту очень быстро. Считаю, что я мог быть быстрее Киттеля. Но чемпион Нидерландов Груневенем поехал вдоль барьеров как раз передо мной. Мне пришлось притормозить за 100 м о финиша. Вот и всё».

 

Результаты 2-го этапа Тура Дубая-2017

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Теги к статье: Марсель Киттелль Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур Дубая Dubai Tour многодневная гонка

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Комментарии

  • olegus78rus
    Ольга Забелинская: «Поначалу м ... (5)
    olegus78rus-Фото
    Нормальное жаргонное слово. Есть еще одно - гонец. НАС эти слова не коробят. Это наша жизнь)
  • Velolive-Team
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (4)
    Velolive-Team-Фото
    Ольга, у нас есть https://velolive.com/velolive_chat.html можно там письменно комментировать по ходу гонок все важные и интересные события, а затем оттуда делать выборку самых интересных моментов и постить в коменты под результатами...
  • Earl57
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Лишнего ничего нет, зато все сказано в тему и вовремя

    О да, подробный рассказ о подборе седла в зависимости от ширины тазовых костей в то время, как пелотон в 5 км от от финиша - это безусловно в тему и вовремя. За 3 км до финиша - лекция о памперсах. Тоже интереснее, чем происходящие на экране перестроения команд. Кому интересно, какие там команды выстраиваются в поезда для финального спринта, важнее узнать, что гонщики не надевают нижнего белья под велоформу.

    Комментарий был очень познавательным. По ходу трансляции можно было узнать, что Марку Кавендишу не следовало отрывать руки от руля - так можно упасть. Что "блуе джерси групп" - это отрыв в переводе на русский язык.

    Можно было узнать о наличии в пелотоне команд под названием "Мувитар" и "Барейн Мерида". И о местной команде "УАЕ Абу Даби". Правильно, прописка эмиратовская, значит местные.

    Накануне, по ходу трансляции 1-го этапа, я смогла узнать, что нельзя жевать во время езды на велосипеде - можно подавиться и умереть. Остается только узнать, почему об этом ничего не знают соньеры и гонщики - первые постоянно кладут в мюзетту булочки с разной начинкой, а вторые эти вредные булочки с удовольствием съедают.

    Так же комментатор сообщил о слабом английском у Вивиани. И мне опять таки остается гадать, как он столько лет общается в своей британской команде. На итальянском?

    Мой кругозор расширился за счет подробного рассказа о том, как гонщики справляют естественные надобности во время гонки. Процедура была расписана в малейших деталях, особо было упомянуто, что гонщики ни коем разе не справляют нужду в бачок, который на раме велосипеда. Он предназначен совсем для других целей. Сколько заблуждений было развеяно...

  • Gonza Golanov
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    Gonza Golanov-Фото

    Ну да BMC. А кто еще? Панцерваген из Квикстепа ушел, Даусет в Дубае чего-то делает, Орика в Австралии выложилась вот и результат.

  • MSG
    Herald Sun Tour-2017. Пролог (1)
    MSG-Фото

    Фрум vs Чавез. Завтра горный финиш на высоте под 1500 метров, последний этап также будет горным( там будет одна гора и ее несколько раз преодолевать будут)

  • Николай Н.
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Смотрю эту многодневку, а так как соскучился по гонкам, то она смотрится. Хотя как все равниные гонки проходят по обычному сцинарию. Отрыв, перед финишем догнаби и финиш. Киттел в форме, пока ему равных нет.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    Zhanzhak-Фото
    Астана же 5 была, по Евроспорту показали?
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (3)
    velodoctor-Фото

    Катюша ужасно, очень жаль. Нужно работать над этим видом, он совсем не получается, даже когда в команде такие моторы как Бельков, Закарин, Мартин.

    Орика не в сильном составе, но обычно она всеми составыми сильно ездила, тоже странно. А БМС космос просто)

     

    Поправлюсь, не ужасно а просто плохо. 

  • Andy K
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Andy K-Фото
    Насколько я помню, количество велосипедов на команду ограничено. Никто не мешает проверять велосипеды перед стартом или после. Узлы (каретка, подседел, рулевая) неким образом пломбируются. При вынужденной замене - снова проверка. Машины формулы-1 каким-то образом проверяют ведь, а там техника несколько сложнее.
  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Rokka-Фото
    Похоже в Астане появилась молодая замена Гуардини)

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