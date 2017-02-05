Дубль Марселя Киттеля на Туре Дубая-2017

Марсель Киттель, Дилан Груневеген, Марк Кэвендиш о 2-м этапе Тура Дубая-2017



28-летний немецкий гонщик команды Quick-Step Floors Марсель Киттель второй день подряд праздновал победу в спринте, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017. И снова он опередил на финишной черте голландского спринтера команды LottoNl-Jumbo Дилана Груневегена, а польский гонщик команды Willier Triestina Якуб Маречко замкнул тройку лучших.

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Марсель Киттель принёс команде Quick-Step Floors восьмую победу в этом сезоне.

Немецкий спринтер был вынужден начать спринт за 500 м до финиша, но, несмотря на это, никто из соперников не смог обойти Марселя Киттеля. В генеральной классификации Киттель увеличил своё преимущество над Диланом Груневегеном до 8 секунд.

Марсель Киттель о 2-м этапе Тура Дубая-2017

Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017

Марсель Киттель делает дубль, выиграв 2-й этап Тура Дубая-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«Сегодня было сложнее, финал был более коварным, как результат, не было возможности растянуть пелотон. Но силу нашей команды доказывает то, что мы можем адаптироваться к разным ситуациям. Ребята отработали невероятно. Так как команда прошла последний поворот не на первых позициях, Фабио Сабатини пришлось вывозить меня вперёд за 1,5 км до финиша. Всё пошло немного не по плану, но в итоге закончилось отлично. Маттео удерживал высокую скорость, а я потом прыгнул с колеса на колесо, и смог взять победу.

После двух этапов я теперь знаю, что нахожусь в хорошей форме, но пока рано говорить, смогу ли я защитить майку лидера. В прошлом году я хорошо проехал этап до озера Хатта, в этом году сделаю всё, чтобы потерять на нём как можно меньше времени».

Дилан Груневеген о 2-м этапе Тура Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

«Мне хотелось быть первым, но я доволен вторым местом, потому что Марсель Киттель был силён. Думал, что смогу выиграть сегодня, но я слишком рано начал спринт, поехал по правой стороне и увидел, что поезд Quick Step проходит меня слева. Ускорься я на 50 метров позднее, я бы смог взять победу».

Гриша Нирман, спортивный директор команды LottoNl-Jumbo: «Мы сделали шаг вперёд, ещё ничего не закончено. Результат тот же самый, что вчера, но наш поезд проехал гораздо лучше.

Мы планировали, что поедем Тур Катара с Диланом и Тур Дубая с Лобато. Но гонку в Катаре отменили, и мы здесь с двумя спринтерами. Мы обсуждали план действий, и каждый из гонщиков знает, что может проводить свой собственный спринт. Спринтерский поезд развозил Дилана, но Лобато оставался рядом, чтобы почувствовать, как работает развоз. Он может научиться работе с поездом, что особенно полезно перед следующими гонками, где Хуан-Хосе Лобато сможет полагаться на ребят. В его прошлой команде он это не отрабатывал, а сейчас ему надо привыкнуть работать со спринтерским поездом».

Марк Кэвендиш о 2-м этапе Тура Дубая-2017

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / BAZZI

Британский спринтер команды Dimension Data Марк Кэвендиш на 2-м этапе Тура Дубая-2017 не смог улучшить результат прошлого этапа, оказавшись запертым другими гонщиками. Кэвендиш пытался пройти по правому краю, но не смог найти места для разгона.

«Мы были рядом с гонщиками Quick Step, и оказались запертыми. Киттель находился рядом со мной. За 500 м до финиша мы запаниковали. Потом внезапно появилось пространство, мы оба проехали. Киттель вместе со своей командой прошёл слева, буквально вильнул влево.

Пока я перестраивался, чтобы ехать за ним, на его колесо сел Феррари и просто «выбил» меня. Он не делал ничего плохого, просто вёл свой спринт. Но я не хотел бороться и падать в феврале. Я поехал по правой стороне, но там было некуда двигаться. Впервые мы подошли к спринту очень быстро. Считаю, что я мог быть быстрее Киттеля. Но чемпион Нидерландов Груневенем поехал вдоль барьеров как раз передо мной. Мне пришлось притормозить за 100 м о финиша. Вот и всё».