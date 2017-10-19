Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Гуанси-2017

Недурный маршрут, гор, конечно, много, не станет ли их такое количество очередной причиной колхозов или, наоборот, это сделает борьбу интереснее. Вот 17-й этап - это что-то, там очень мгого интересного может поизойти и решиться. Ну и конфетка, 20-й этап, в которой у сильных раздельщиков на бумаге нет большого преимущества над горняками.

Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом и вообще так высоко его возвысили, в будущем, может он и будет так силён, но говорить о том, что Том сейчас может дать бой Фруму и бороться за победу на Туре при всех сильнейших, опрометчиво. Я сам поддерживаю Тома, но делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. поедет ли сам Том на Тур, как он себя там покажет.

На счёт Закарина, даже не знаю, чтоит ли ему ехать Тур, хотя хотелось бы его там увидеть, однако маршрут не совсем под него, с горами он может блестяще справиться, мы это видели и на Джиро, и на Вуэльте, а вот этап до Рубе для него может стать адом и лишить всех шансов. Ну ещё и фактор Киттеля в команде, как никак, будет мешать.

Ну и ещё одно моё желание не в тему: я хочу снова увидеть Закаина на ЛБЛ, а так же и на других классиках, в прошлом году он мог и выиграть, будь маршрут традиционным, а не с этой долбанной брусчаткой за 3 км до финиша, многие помнят, наверное, как он ушёл на последнем подъёме от группы преследователей, в которой были Вальверде и другие монстры, так ещё и при том, что до этого пытался уехать от пелотона вместе с Розой. Так что хочу Ильнура снова видеть на ЛБЛ.