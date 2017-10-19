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Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Гуанси-2017

Фернандо Гавирия побеждает на 1-м этапе Тура Гуанси-2017

 

 

  В этом сезоне Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одерживал победы минимум на одном этапе каждой из многодневных гонок, в которых принимал участие. 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors побеждал на этапах Тура Сан-Хуан, Вольты Альгарве, Тиррено-Адриатико, выиграл 4 этапа Джиро д’Италия, взял этап на Туре Британии, а теперь продолжил победную серию на завершающем календарь Мирового тура Туре Гуанси-2017.

 

  1-й этап Тура Гуанси завершился спринтом, где Фернандо Гавирия обошёл голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акермана. Это 11-я победа Фернандо Гавирии в этом сезоне и 22-я в карьере.

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Гуанси-2017

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Гуанси-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

 

  Фернандо Гавирия: «Сегодня в меню была всего лишь 100-километровая дистанция, но этап получился очень трудным из-за ветра скорости пелотона. Отрыв не был большим, к счастью, из нашей команды там был Реми Каванья, который доказал, насколько силён. Отрыв поймали только на финальных километрах. Мои товарищи по команде вновь великолепно отработали. Я рад, что смог завершить их работу победой. Всегда приятно побеждать, особенно в гонке Мирового тура. Я счастлив. Что принёс команде ещё одну победу в этом успешном сезоне».

 

 Реми Каванья: «Наш план изначально состоял в том, чтобы оказать давление на спринтерские команды, поэтому когда Дилье атаковал, я поехал за ним. Потом чувствовал себя отлично, нога шла, и я решил поехать в одиночку, чтобы посмотреть, что получится. Я увеличил преимущество над пелотоном, но из-за ветра и широких дорог мне было невозможно удержаться до финиша. Несмотря на это, я доволен своей формой, тем, как сегодня чувствовал себя».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Гуанси-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Что за рейтинг, непонятно. Кто в нем "соревнуется" тоже непонятно. 



    У ЮСИ сейчас вообще ничего непонятно. Экспериментируют )



    Грайпель, видимо, очень доволен своему третьему месту в это рейтинге )

  • M-07
    Проконтинентальная команда Wan ... (3)
    M-07-Фото
    Да этот рейтинг, как и рейтинг Мирового Тура, как и мировой рейтинг такие бредовые. за недельки дают очень мало по сравнению с классиками, за гранд-туры тем более мало. Бедовая система начисления очков в гонках
  • M-07
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (21)
    M-07-Фото

    Недурный маршрут, гор, конечно, много, не станет ли их такое количество очередной причиной колхозов или, наоборот, это сделает борьбу интереснее. Вот 17-й этап - это что-то, там очень мгого интересного может поизойти и решиться. Ну и конфетка, 20-й этап, в которой у сильных раздельщиков на бумаге нет большого преимущества над горняками.

     

    Что касается Тома, то рано многие начали мечтать о его дуэли с Фрумом и вообще так высоко его возвысили, в будущем, может он и будет так силён, но говорить о том, что Том сейчас может дать бой Фруму и бороться за победу на Туре при всех сильнейших, опрометчиво. Я сам поддерживаю Тома, но делать выводы рано, надо посмотреть, что будет дальше. поедет ли сам Том на Тур, как он себя там покажет.

     

    На счёт Закарина, даже не знаю, чтоит ли ему ехать Тур, хотя хотелось бы его там увидеть, однако маршрут не совсем под него, с горами он может блестяще справиться, мы это видели и на Джиро, и на Вуэльте, а вот этап до Рубе для него может стать адом и лишить всех шансов. Ну ещё и фактор Киттеля в команде, как никак, будет мешать.

    Ну и ещё одно моё желание не в тему: я хочу снова увидеть Закаина на ЛБЛ, а так же и на других классиках, в прошлом году он мог и выиграть, будь маршрут традиционным, а не с этой долбанной брусчаткой за 3 км до финиша, многие помнят, наверное, как он ушёл на последнем подъёме от группы преследователей, в которой были Вальверде и другие монстры, так ещё и при том, что до этого пытался уехать от пелотона вместе с Розой. Так что хочу Ильнура снова видеть на ЛБЛ.

  • Kreo69
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Sipe
    Зачем Ланде нужно было уходить из-под Фрума, чтобы катать еще кого-то?

     

    На каждую гонку у Ланды будет конкретная задача, которую определит руководство команды, т.е. "капитанить" или "возить" решать не ему. Календарь гонщика строится не только на основе его личных амбиций.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Вряд ли нужно Фруму трясти свои пожилые кишки на Париж-Рубэ в 2018.

    Достаточно будет потренироваться на брусчатке.

  • Yuriy 17
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: tiuteamd
    если бы читали , но увидели вначале фразу , что весь обзац про первую неделю , где разделка комндная , равнина, холмы и брусчатка ))

    Не согласен.

  • Yuriy 17
    Тур Гуанси-2017. Маршрут (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вперёд Катюша!

    Давай Павел Кочетков!

    Ждём ваших побед!

  • Sezar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (21)
    Sezar-Фото

    Восхитительный маршрут. Лучший как минимум за последние 7 лет. Очень тяжелые горы, короткие этапы. длинная командная разделка. Укороченная личная разделка. Куча фаворитов. Главное не побиться на 1 неделе. Очень бы хотелось увидеть и Тома и Ланду.

  • Yuriy 17
    Наиро Кинтана о маршруте Тур д ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Adriano
    Ну да зная амбиции Ланды и Вальва, они не будут особо вкалывать на ацтека.

    Ацтеки - индейский народ в центральной Мексике.

    Наиро Кинтана из западной Колумбии, поэтому он муиск.

     

  • Rokka
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (8)
    Rokka-Фото
    Где Барде проявил себя, что бы его можно было назвать универсалом? Просто интересно. Фрум даже решил Париж Рубэ проехать ради тура, и на ТТТ у Ская команда априори лучше чем у французов, да и в разделке Фрум привезет ему достаточно. Так где же Роман решил побеждать Фрума?

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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