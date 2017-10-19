Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Тура Гуанси-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:48
Фернандо Гавирия побеждает на 1-м этапе Тура Гуанси-2017
В этом сезоне Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) одерживал победы минимум на одном этапе каждой из многодневных гонок, в которых принимал участие. 23-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors побеждал на этапах Тура Сан-Хуан, Вольты Альгарве, Тиррено-Адриатико, выиграл 4 этапа Джиро д’Италия, взял этап на Туре Британии, а теперь продолжил победную серию на завершающем календарь Мирового тура Туре Гуанси-2017.
1-й этап Тура Гуанси завершился спринтом, где Фернандо Гавирия обошёл голландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Дилана Груневегена и немецкого гонщика команды Bora-hansgrohe Паскаля Акермана. Это 11-я победа Фернандо Гавирии в этом сезоне и 22-я в карьере.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Фернандо Гавирия: «Сегодня в меню была всего лишь 100-километровая дистанция, но этап получился очень трудным из-за ветра скорости пелотона. Отрыв не был большим, к счастью, из нашей команды там был Реми Каванья, который доказал, насколько силён. Отрыв поймали только на финальных километрах. Мои товарищи по команде вновь великолепно отработали. Я рад, что смог завершить их работу победой. Всегда приятно побеждать, особенно в гонке Мирового тура. Я счастлив. Что принёс команде ещё одну победу в этом успешном сезоне».
Реми Каванья: «Наш план изначально состоял в том, чтобы оказать давление на спринтерские команды, поэтому когда Дилье атаковал, я поехал за ним. Потом чувствовал себя отлично, нога шла, и я решил поехать в одиночку, чтобы посмотреть, что получится. Я увеличил преимущество над пелотоном, но из-за ветра и широких дорог мне было невозможно удержаться до финиша. Несмотря на это, я доволен своей формой, тем, как сегодня чувствовал себя».
Результаты 1 этапа Тура Гуанси-2017
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