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UCI разрешил Вауту ван Арту подписать контракт с командой на 2019 год

Ваут ван Арт может подписать контракт с новой командой после разрыва контракта с Veranda's Willems-Crelan

 

 

  24-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), в сентябре разорвавший в одностороннем порядке контракт со своей бывшей командой Veranda's Willems-Crelan, получил от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать в другой команде в 2019 году. Об этом в интервью агентству новостей Belga сообщил Вальтер Ван Стенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), адвокат Ваута ван Арта.

 

UCI разрешил Вауту ван Арту подписать контракт с командой на 2019 год

  Напомним, что конфликт чемпиона мира по велокроссу Ваута ван Арта и проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan начался из-за того, что гонщик был против выступать в команде после слияния. Первоначально команда Veranda's Willems-Crelan собиралась соединиться с командой  Aqua Blue Sport ,а затем произошло слияние Veranda's Willems-Crelan с Roompot-Nederlandse Loterij.

 

  Компания Sniper Cycling, владеющая командой Veranda's Willems-Crelan подала на Ваута ван Арта в суд, требуя денежную компенсацию за разрыв контракта в размере заработной платы за 15 месяцев (около 500,000€ согласно сообщению Het Laatste Nieuws). Ваут ван Арт отказался платить компенсацию, однако, до настоящего времени не имел права заключать контракт с другой велокомандой. Делом занялся суд Бельгии, но так как подобный процесс может длиться около года, адвокат гонщика подал все данные по делу в UCI, чтобы получить разрешение на заключение нового контракта.

 

  Вальтер Ван Стенбрюгге: «В случае перехода гонщика старая команда, новая команда и сам гонщик должны достигнуть соглашения. Но компания Sniper Cycling ясно дала понять, что не желает сотрудничать, так как оспаривает разрыв контракта. Мы предоставили все данные в UCI, полагая,  что Международный союз велосипедистов даст  зелёный свет, как это было, когда мы попросили разрешить Вауту выступать в велокроссе.

 

  Сегодня мы получили официальное письмо от UCI, в котором говорится, что Ваут Ван Арт может свободно заключать соглашение с новым работодалетем при условии, что трансфер будет завершён до 31 декабря 2018 года. Это означает, что с настоящего момента Ваут может начать переговоры с новой командой и начать новый сезон на шоссе. Это стало огромным облегчением для Ваута после трудного периода беспокойства о будущем».

 

 Как сообщает Cyclingnews, у Ваута ван Арта уже был заключён трёхлетний контракт с командой LottoNL-Jumbo, где бельгийский гонщик должен был выступать с 2020 года.

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert

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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Адриен-Фото
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    Фруми на классиках? я хочу это видеть!

    Мне кажется ему надо хочеться выиграть теперь только ЧМ и неважно разделка это будет или групповая гонка

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Sm1T-Фото

    Фруми - секси.... :)

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Надо, конечно, отобрать у К. Фрума победу на Вуэльта-17 за нарушнение антидопрнговых правил.

    А так он спортсмен интересный, пусть соревнуется и до 40-ка с лишним лет.

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    Kitsune-taichou-Фото

    фруми на классиках? я хочу это видеть!

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    rude_rider-Фото

    Скай и Почтальоны похожи по стилю,набирают в команду самых сильных,тот же поезд и тд и тп

    Отличаются тем что Скай всеядный,он не брезгует Джиро и Вуелтой,гребет все что попадается под руку)))

    А Так,да интересно увидеть Фрума не пятикратного нет нет,хочу увидеть 6-7-8 кратного

    легенда должна жить

  • velodoctor
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    velodoctor-Фото

    Фрум велик, как и Саган. Мы в интересное время живем)

  • motte
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    motte-Фото

    Ребята!

    Мы живем в прекрасное время!

    История велоспорта пишется на наших глазах !

    И в следующем году мы станем свидетелями рожднния нового , 5 кратного победителя тдф, вдумайтесь, Анкетиль и сегодня....только четверо....и вот...это нечто!

    Всем всех благ!

    !

     

  • ROSt
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    ROSt-Фото

    Смешно и грустно слушать веселого больного хронической астмой супер-пупер

    спортсмена-гонщика (((

    Пшик-пшик ...

    to_pick_ones_nose

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (12)
    0x5F375A86-Фото
    Неправда, us postal была вполне обычной командой того времени, по новаторству они тогда сильно уступали каким-нибудь mapei.
    Скай принесли в велоспорт много того, что сейчас уже считается нормой, например аэродинамические исследования, работа с измерителем мощности на велосипеде, аэробная подготовка. По тактике сейчас почти все команды пытаются копировать их стиль.
    Вы можете как угодно относиться к этой команде, но факт, что они изменили велоспорт.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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