UCI разрешил Вауту ван Арту подписать контракт с командой на 2019 год

Ваут ван Арт может подписать контракт с новой командой после разрыва контракта с Veranda's Willems-Crelan

24-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert), в сентябре разорвавший в одностороннем порядке контракт со своей бывшей командой Veranda's Willems-Crelan, получил от Международного союза велосипедистов (UCI) разрешение выступать в другой команде в 2019 году. Об этом в интервью агентству новостей Belga сообщил Вальтер Ван Стенбрюгге (Walter Van Steenbrugge), адвокат Ваута ван Арта.

Напомним, что конфликт чемпиона мира по велокроссу Ваута ван Арта и проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan начался из-за того, что гонщик был против выступать в команде после слияния. Первоначально команда Veranda's Willems-Crelan собиралась соединиться с командой Aqua Blue Sport ,а затем произошло слияние Veranda's Willems-Crelan с Roompot-Nederlandse Loterij.

Компания Sniper Cycling, владеющая командой Veranda's Willems-Crelan подала на Ваута ван Арта в суд, требуя денежную компенсацию за разрыв контракта в размере заработной платы за 15 месяцев (около 500,000€ согласно сообщению Het Laatste Nieuws). Ваут ван Арт отказался платить компенсацию, однако, до настоящего времени не имел права заключать контракт с другой велокомандой. Делом занялся суд Бельгии, но так как подобный процесс может длиться около года, адвокат гонщика подал все данные по делу в UCI, чтобы получить разрешение на заключение нового контракта.

Вальтер Ван Стенбрюгге: «В случае перехода гонщика старая команда, новая команда и сам гонщик должны достигнуть соглашения. Но компания Sniper Cycling ясно дала понять, что не желает сотрудничать, так как оспаривает разрыв контракта. Мы предоставили все данные в UCI, полагая, что Международный союз велосипедистов даст зелёный свет, как это было, когда мы попросили разрешить Вауту выступать в велокроссе.

Сегодня мы получили официальное письмо от UCI, в котором говорится, что Ваут Ван Арт может свободно заключать соглашение с новым работодалетем при условии, что трансфер будет завершён до 31 декабря 2018 года. Это означает, что с настоящего момента Ваут может начать переговоры с новой командой и начать новый сезон на шоссе. Это стало огромным облегчением для Ваута после трудного периода беспокойства о будущем».

Как сообщает Cyclingnews, у Ваута ван Арта уже был заключён трёхлетний контракт с командой LottoNL-Jumbo, где бельгийский гонщик должен был выступать с 2020 года.