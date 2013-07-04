Алехандро Вальверде закончит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Алехандро Вальверде: «После 21 года в профессионалах пришло время заканчивать карьеру»

Алехандро Вальверде планировал завершить карьеру профессионального велогонщика в конце 2021 года, но пандемия и уровень, на котором удалось выступать в этом сезоне, заставили его передумать. Однако испанский велогонщик команды Movistar на сто процентов уверен, что поставит точку в 21-летней карьере в конце следующего сезона, когда ему будет 42 года. Об этом, а также о целях на 2022 год Алехандро Вальверде объявил в интервью Radiogaceta.

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Алехандро Вальверде: «Скажу со стопроцентной уверенностью, что следующий сезон для меня как для профессионального велогонщика, будет последним. Хотя и в 42 года у меня приличный уровень, но после 21 года в этой профессии…чего ещё мне хотеть? Моё время пришло.

На данный момент у меня после завершения карьеры велогонщика остаётся ещё два года по контракту с командой, я останусь в структуре Movistar. Постараюсь помогать всем, чем смогу, особенно в плане тренировки молодых гонщиков. Это именно то, что нравится мне больше всего».

Алехандро Вальверде не поедет Тур де Франс-2022

Алехандро Вальверде уже начал строить планы на предстоящий сезон:

«Я уже кое-что решил. Уверен, что Тур де Франс не поеду, но, если всё пойдёт хорошо, надеюсь принять участие в Вуэльте Испании. Что касается остального… Ещё надо оценить, поеду ли Джиро д’Италии, классики, а также национальный календарь».

В этом году сезон Алехандро Вальверде начался 14 февраля, а завершился 11 октября. Испанский велогонщик сошёл с Вуэльты Испании-2021 после падения на 7-м этапе, но вернулся в гонки в сентябре, одержал победу на этапе Тура Сицилии, где стал вторым в общем зачёте, а также вошёл в топ-5 на классике – Монументе «Ломбардия», принял участие в Тур де Франс, где на этапе до Андорра ла Велья финишировал 2-м, одержал победу на этапе Критериума Дофине, финишировал 4-м на Льеж-Бастонь-Льеж, поднялся на третью ступень подиума Флеш Валлонь, одержал победу на Gran Premio Miguel Indurain.