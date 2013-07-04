VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде закончит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Алехандро Вальверде: «После 21 года в профессионалах пришло время заканчивать карьеру»

 

 

  Алехандро Вальверде планировал завершить карьеру профессионального велогонщика в конце 2021 года, но пандемия и уровень, на котором удалось выступать в этом сезоне, заставили его передумать. Однако испанский велогонщик команды Movistar на сто процентов уверен, что поставит точку в 21-летней карьере в конце следующего сезона, когда ему будет 42 года. Об этом, а также о целях на 2022 год Алехандро Вальверде объявил в интервью Radiogaceta.

 

Алехандро Вальверде закончит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Photo Credits: LaPresse

 

  Алехандро Вальверде: «Скажу со стопроцентной уверенностью, что следующий сезон для меня как для профессионального велогонщика, будет последним. Хотя и в 42 года у меня приличный уровень, но после 21 года в этой профессии…чего ещё мне хотеть? Моё время пришло.

 

  На данный момент у меня после завершения карьеры велогонщика остаётся ещё два года по контракту с командой, я останусь в структуре Movistar. Постараюсь помогать всем, чем смогу, особенно в плане тренировки молодых гонщиков. Это именно то, что нравится мне больше всего».

 

 

Алехандро Вальверде не поедет Тур де Франс-2022

 

Алехандро Вальверде уже начал строить планы на предстоящий сезон:

 

  «Я уже кое-что решил. Уверен, что Тур де Франс не поеду, но, если всё пойдёт хорошо, надеюсь принять участие в Вуэльте Испании. Что касается остального… Ещё надо оценить, поеду ли Джиро д’Италии, классики, а также национальный календарь».

 

  В этом году сезон Алехандро Вальверде начался 14 февраля, а завершился  11 октября. Испанский велогонщик сошёл с Вуэльты Испании-2021 после падения на 7-м этапе, но вернулся в гонки в сентябре, одержал победу на этапе Тура Сицилии, где стал вторым в общем зачёте, а также вошёл в топ-5 на классике – Монументе «Ломбардия», принял участие в Тур де Франс, где на этапе до Андорра ла Велья финишировал 2-м, одержал победу на этапе Критериума Дофине, финишировал 4-м на Льеж-Бастонь-Льеж, поднялся на третью ступень подиума Флеш Валлонь, одержал победу на Gran Premio Miguel Indurain.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот легенда, в 42 года даст фору тридцатилетним груздевым и захаровым вместе взятых на великах с моторчиками.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Вчера, 22:25 | Регистрация: 24.05.2021

      100%

  2. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 20:34 | Регистрация: 14.03.2018

    Ну вот, в 2022 уйдут еще две легенды - Вальверде и Жильбер. Грустно:(

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:57 | Регистрация: 17.05.2015

    Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?

    1. Имя: Александра

      Александра

      Вчера, 23:40 | Регистрация: 18.09.2014

      Надо кому?

      ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
      Г.С. Померанц
    2. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:03 | Регистрация: 4.07.2013

      Ребеллину еще это скажите. А то ведь он тоже не понимает ничего.

  4. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 11.05.2017

    Т.е. болельщикам нравится, самому Алехандро нравится....а вам не кажется , что вот это вот "нравится" и есть действительно стоящая причина продолжать

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Camel
    Чаще это делается из личных предпочтений.


    В этом вы, конечно, правы. Чем больше вы кого-то задеваете, тем больше вам ставят минусов. Ставят те, кого вы лично задеваете. И ставят те, любимого гонщика которых вы обос...ли. 

    Пишите по делу, не задевайте "личность" людей и не задевайте тех, за кого они болеют.
    И минусов будет гораздо меньше. А там, глядишь, и народ, как говорится, потянется ;)

    Не уважают, как правило, тех кто:
    Не уважает себя.
    Не уважает других.
    Не держит обещаний.

    Camel, это я не лично вам. Так, чё-то взгрустнулось на сон грядущий... Завтра день тяжелый...


  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Ребеллину еще это скажите. А то ведь он тоже не понимает ничего.
  • shekn
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    shekn-Фото
    Т.е. болельщикам нравится, самому Алехандро нравится....а вам не кажется , что вот это вот "нравится" и есть действительно стоящая причина продолжать
  • Александра
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Александра-Фото
    Надо кому?
  • Адриен
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Адриен-Фото

    Надо уходить вовремя. Как Канчеллара или Винокуров. Я понимаю, почитателей у Вальверде заслуженно немало, они только рады продолжению его долгой карьеры. Ему самому явно нравится продолжать. Но вот со спортивной точки зрения - на мой взгляд - напрасно. С точки зрения здоровья, безопасности - опасно. Это как в игре в рулетку или покер. Вроде как выиграл кучу денег - так остановись, судьба может повернуться спиной... В случае с Вальверде - ну что ему этот год может добавить ? Этап на Вуэльте ? Так сколько их УЖЕ у него ?

  • Kay82
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    Kay82-Фото
    100%
  • flugegeheimen
    Алехандро Вальверде закончит к ... (7)
    flugegeheimen-Фото

    Ну вот, в 2022 уйдут еще две легенды - Вальверде и Жильбер. Грустно:(

  • rude_rider
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    rude_rider-Фото
    Слава богу грузьева продлили..а то я испереживался.. Пора закрывать контору астана для блатных.. Плевок молодым.. Вино вино ...чтож ты делаешь..
  • nightbuster33
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    nightbuster33-Фото
    Доля истины в этом есть, также как и не из кого выбирать,что и подтверждает о паденим уровня подготовки велосипедистов в республике.Интузиасты остались в прошлом и сейчас доживают,вспоминая золотой век казахстанского велоспорта.Хорошо,что Алексей Лутченко есть,а так говорить больше, пока,не о ком.Надеюсь,что этого не случиться.
  • AAA
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (22)
    AAA-Фото
    Вы явно не понимаете о чем говорите.
    Зачем Груздеву финишировать на однодневке, если его задача помогать на первой половине гонки?
    Была поставлена задача, сделал, ушел.
    Или вам для личной гордости надо финишировать?
    Да и работает он на первой половине гонки, которую на диван, обычно, не транслируют.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 октября

Andrea Peron (Team Novo Nordisk)

Warren Barguil (Team Arkea - Samsic)

Victor Campenaerts (Team Qhubeka - NextHash)

29 октября

Tom Devriendt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Alberto Bettiol (EF Education - Nippo)

Niccolo Bonifazio (Team TotalEnergies)

Primoz Roglic (Jumbo - Visma)

Imerio Cima (Gazprom - RusVelo)

Martin Salmon (Team DSM)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (122)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)