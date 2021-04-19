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Филипп Жильбер завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Филипп Жильбер примет участие в Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 

Филипп Жильбер объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика в 2022 году   38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Филипп Жильбер объявил, что собирается завершить карьеру в конце 2022 года. Об этом решении Жильбер объявил в интервью радиостанции RTBF во время Амстел Голд Рэйс-2021, в которой не принимал участие.

 

  Филипп Жильбер: «В какой-то момент я должен закончить. Моя карьера длилась 20 лет. Надо подумать о том, что велоспорт – не единственное занятие в жизни. Есть моя семья. Я многим пожертвовал, пора наслаждаться жизнью. Да, 2022 будет последним годом моей карьеры».

 

  Из-за травмы колена Филипп Жильбер был вынужден взять перерыв в гонках. Он возвращается к соревнованиям на Флеш Валлонь-2021, которая пройдёт 21 апреля. Но даже после трёх недель отдыха Жильбер не уверен, на каком уровне сможет выступать в гонках. Бельгийский велогонщик надеется, что отдых поможет вернуться сильным.

 

  «Я был бы счастлив выйти на старт Амстел Голд Рэйс (прим. ред.– в которой четырежды одерживал победу). Иногда сложно пропускать гонки, которые нравятся. У меня была сильная боль, возвращаться было трудно. Я заплатил за это теми километрами, во время которых продолжал терпеть сильную боль в колене. Много месяцев боль мучила и заставила остановиться. Я правильно решил вместе с командой - маленький перерыв был полезен. Надеюсь, вернусь с лучшими ощущениями.

 

  У меня было несколько дней полного отдыха, потом выезжал несколько раз больше, чем на 6 часов, чтобы улучшить выносливость. Физически я чувствую неплохо, но понимаю, что мне не хватает нескольких подготовительных гонок типа Тура Страны Басков. Эта гонка очень помогала.

 

  Стартую без чётких целей. Прежде всего, надо снова почувствовать радость от гонок и поработать как можно больше. Возможно, гонки без давления дадут мне определённую свободу. Надеюсь, смогу быть в финале и бороться на двух прекрасных классиках».

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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Комментарии

  • Ice
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Фруми приехал 115 м с отставанием 5 мин.Хорош. Чую, до конца контракта ему не усидеть в команде Израиля.

    Пока все идет к тому, что форму вернуть он не может...

  • Ice
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    ван арт проиграл на брабантсе именно потому что рывок у него не такой уж и длинный...в сравнении, там он начал очень издалека. Пидкок будет спокойно сидеть на колесе столько, сколько нужно.
    на амстеле, было чуть ближе к финишу, но и тут воут еле вытянул (вернее дотянул, ибо еще санти/метр и никакой фотофиниш не нужен был бы) .
    если подъедут еще ближе, то спринт открывать будет уже Пидкок, а Воуту свою массу не так просто будет раскочегарить..

    Учтите, что на данный момент ван Арт далек от идеальной формы. А масса... Ван дер Пул очень массивный, но такого гигантского куска на пределе, как у него, я еще не видел. Вспомните его победу тут, он чуть ли ни 5 километров спринтовал)))

  • Astanaforever
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    Astanaforever-Фото
    Фруми приехал 115 м с отставанием 5 мин. Хорош. Чую, до конца контракта ему не усидеть в команде Израиля.
  • MVDP
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    MVDP-Фото
    Огласите весь список, пожалуйста
  • MVDP
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    MVDP-Фото
    В силу конституции Пидкок как раз выдержит длительное усилие лучше.
  • RVL
    Фотофиниш определил победителя ... (14)
    RVL-Фото

    ван арт проиграл на брабантсе именно потому что рывок у него не такой уж и длинный...в сравнении, там он начал очень издалека. Пидкок будет спокойно сидеть на колесе столько, сколько нужно.
    на амстеле, было чуть ближе к финишу, но и тут воут еле вытянул (вернее дотянул, ибо еще санти/метр и никакой фотофиниш не нужен был бы) .

    если подъедут еще ближе, то спринт открывать будет уже Пидкок, а Воуту свою массу не так просто будет раскочегарить..

  • старт-шоссе 82
    Тур Альп-2021. Маршрут (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интерестный маршрут. Куда ни глянь одни горы =спринтеры ау=.

    Наконец-то мы увидем гонщиков которых в этом сезоне еще не было.

    Всем удачи.

  • kwwk
    Тур Альп-2021. Этап 1 (3)
    kwwk-Фото

    Жив курилка)))))

  • EL-Fenomeno
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 8 для Кэва - и Марк за одну неделю выполнил свой ГОДовой ПОБЕДный план в сезоне ибо заветное число 150 побед (!!), так сказать - достигнуто/покорено.

    Кроме того я бы отметил нашего Виталия Буца - украинец взял майку горного короля на Туре Турции ukr

     

    Хотел бы ещё вспомнить и Валенсиану ибо там феерили парни из фр. Групама эФДэЖу: победы на этапах + генерал, всё за... fra

  • motte
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (4)
    motte-Фото

    150 побед в карьере,  в десятке гонцов современности !

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