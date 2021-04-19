Филипп Жильбер завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года

Филипп Жильбер примет участие в Арденнских классиках Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж-2021

38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Филипп Жильбер объявил, что собирается завершить карьеру в конце 2022 года. Об этом решении Жильбер объявил в интервью радиостанции RTBF во время Амстел Голд Рэйс-2021, в которой не принимал участие.

Филипп Жильбер: «В какой-то момент я должен закончить. Моя карьера длилась 20 лет. Надо подумать о том, что велоспорт – не единственное занятие в жизни. Есть моя семья. Я многим пожертвовал, пора наслаждаться жизнью. Да, 2022 будет последним годом моей карьеры».

Из-за травмы колена Филипп Жильбер был вынужден взять перерыв в гонках. Он возвращается к соревнованиям на Флеш Валлонь-2021, которая пройдёт 21 апреля. Но даже после трёх недель отдыха Жильбер не уверен, на каком уровне сможет выступать в гонках. Бельгийский велогонщик надеется, что отдых поможет вернуться сильным.

«Я был бы счастлив выйти на старт Амстел Голд Рэйс (прим. ред.– в которой четырежды одерживал победу). Иногда сложно пропускать гонки, которые нравятся. У меня была сильная боль, возвращаться было трудно. Я заплатил за это теми километрами, во время которых продолжал терпеть сильную боль в колене. Много месяцев боль мучила и заставила остановиться. Я правильно решил вместе с командой - маленький перерыв был полезен. Надеюсь, вернусь с лучшими ощущениями.

У меня было несколько дней полного отдыха, потом выезжал несколько раз больше, чем на 6 часов, чтобы улучшить выносливость. Физически я чувствую неплохо, но понимаю, что мне не хватает нескольких подготовительных гонок типа Тура Страны Басков. Эта гонка очень помогала.

Стартую без чётких целей. Прежде всего, надо снова почувствовать радость от гонок и поработать как можно больше. Возможно, гонки без давления дадут мне определённую свободу. Надеюсь, смогу быть в финале и бороться на двух прекрасных классиках».