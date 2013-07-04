Андре Грайпель завершит карьеру велогонщика в конце 2021 года

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- Дата:
- Вчера, 18:07
Андре Грайпель объявил, что завершит карьеру велогонщика в конце 2021 года
39-летний немецкий велогонщик команды Israel Start Up Nation Андре Грайпель (Andre Greipel) перед финальным этапом Тур де Франс объявил, что завершит карьеру в конце 2021 года. Андре Грайпель – один из самых успешных немецких спринтеров и один из самых уважаемых гонщиков пелотона.
За свою карьеру одержал 158 побед, выиграл этапы на всех трёх Гранд-турах, больше всего – 11 побед, одержал на Тур де Франс, выиграл 7 этапов Джиро д’Италия и 4 этапа Вуэльты Испании.
Андре Грайпель пришёл в профессиональный велоспорт в 2006 году, начав выступать в команде T-Mobile, после закрытия команды, которая в 2010 году называлась HTC-Columbia, перешёл в бельгийскую команду Lotto, где проработал до конца 2018 года, один год выступал в Arkea-Samsic, а с 2020 является гонщиком команды Israel Start Up Nation.
Андре Грайпель стартовал на 19 Гранд-турах, а на своём последнем Тур де Франс в этом году на пяти этапах финишировал в десятке сильнейших, на финальном 21-м этапе занял 5-е место.
Андре Грайпель: «21-й этап точно мой последний этап Тур де Франс. Конец 2021 года поставит точку в моей карьере. Очень счастлив тому, чего добился вместе с моими товарищами по команде и персоналом. Всегда был рад поддержке, которую получал. Без команды, и, конечно, без семьи, не смог бы достичь всего, что у меня есть.
Когда оглядываюсь назад, у меня нет злости. В будущее смотрю с радостью, потому что могу делать, что хочу, преодолевать трудности, когда хочу, и, конечно смогу проводить много времени с семьёй. Всем в профессиональном пелотоне желаю удачи, надеюсь в каком-то качестве остаться в велоспорте».
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