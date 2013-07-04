Андре Грайпель завершит карьеру велогонщика в конце 2021 года

VeloVelo

Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7) Спасибо за видео )

Ну, Йонас точно не перетрудился на этом своем рыбзаводе ))

Работает так себе, видно, что временно и без опыта почти.



Желаю ему Удачи в гонках! Это у него лучше получается )

VeloVelo

Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7) Детей на подиум это все-таки лишнее. Надеюсь, эта мода скоро пройдет.

VeloVelo

Андре Грайпель завершит карьер ... (2) Андре, порадуй своих болельщиков еще одной победой! Ждем!

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (54) Да пошёл этот ваш Кэв, был способен или нет, плевать. Очень рад, что этот хам с грязной хамской манерой вождение, не уважающий соперников и их здоровье, не побил рекорд и не рад, что вообще дотянулся до рекорда, таким не место в спорте. Его надо было выгнать с Тура с подрезку альпециновцев на одном из этапов, как из-за него выгнали Сагана 4 года назад с Тура, не дав словаку побить рекорд по зелёным майкам подряд, хотя это сам Кэв и был виноват тогда.

M-07

Тур де Франс-2021. Результаты ... (54) Есть ещё более мощный бронепоезд ван дер Пул, у него кусок мощнее любого, но пока на вело не сильно распылятся.

Ice

Четыре победы на этапах и зелё ... (8) Цитата: Tom_Boonen Итого на этом Туре было 6 спринтерских финишей. 2 из них было выиграно с колеса соперника, ещё один на грани (этап 13). Все 3 этих этапа выиграл Кэвендиш. Но именно он у многих остается бездарным тактиком, который не может выигрывать спринты без идеального развоза. Парадокс?

))) Дай бог, поедет он на следующий Тур и дай бог здоровья топовым спринтерам. Вот и посмотрим его тактику. А развоз, это не последние сотни метров. Весь пелотон считает поезд квиков лучшим, а тут выясняется, что они бревна еще те?))) Не помню где видел фразу, но она тут идеально вписывается "Ты лучший спринтер? Так выиграй Елисейские поля." А что по факту? Тумба-Юмба показала, кто тут батя. Есть подозрение, что если бы ван Арту хотелось спринты выигрывать, зеленую майку он отжал бы не напрягаясь.

Ice

Тур де Франс-2021. Результаты ... (54) Цитата: Tom_Boonen Цитата: Ice Несмотря на кучу побед у Кэва он сильно зависим от развоза. Это не бродяга Саган, умеющий искать нужное колесо и не бронепоезд ван Арт, у которого длина куска втрое больше, чем у Кэва)

А давайте реально посмотрим реально на этот Тур: кто выигрывал в спринтерском финише? Кроме Кэва только Мерлир и Ван Арт. Оба с идеальными развозами, Тим почти без конкурентов. У Марка идеальным развоз далеко не всегда назовешь, он в том числе выигрывал и с колеса соперника.

И сегодня он занял колесо Ван Арта. Немножко удачи, открылся бы нужный коридор - и вполне возможно была бы очередная победа. А сказал бы в таком случае кто-то, какой Кэв крут без развоза? Да нет, наверняка большинство бы сошлись во мнении, что его грамотно посадили на колесо главному сопернику, а сам Марк без развоза ничего не может.

А давайте реально посмотрим реально на этот Тур: кто выигрывал в спринтерском финише? Кроме Кэва только Мерлир и Ван Арт. Оба с идеальными развозами, Тим почти без конкурентов. У Марка идеальным развоз далеко не всегда назовешь, он в том числе выигрывал и с колеса соперника.И сегодня он занял колесо Ван Арта. Немножко удачи, открылся бы нужный коридор - и вполне возможно была бы очередная победа. А сказал бы в таком случае кто-то, какой Кэв крут без развоза? Да нет, наверняка большинство бы сошлись во мнении, что его грамотно посадили на колесо главному сопернику, а сам Марк без развоза ничего не может. Это все разговоры в пользу бедных, если бы, да кабы. А по факту в очередной раз в нештатной ситуации принял неверное решение, оказался в коробочке. Ван Арт ехал ровно, его не обвинить, да и щель таки была, пересмотрел сегодня - тот же Юэн в подобной ситуации мог проскочить не напрягаясь. Вот только вы забываете, что до этого Кэву выложиться пришлось чуть ли не до донышка только ради того, чтобы на колесе у ван Арта остаться. А то, что бензобак у Марка вдвое-второе меньше, чем у Воута, знают все. По факту выиграл сильнейший.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2021. Результаты ... (54) Цитата: red Приходит Меркс к Ван Арту перед последним этапом и говорит: "Я к тебе пришел как бельгиец к бельгийцу..." ...а потом: "спасибо и я доволен и ты красавчэг")) Цитата: Kay82 Кев, Погачар, Ван Арт, Вингегард - львы этого тура А бы ещё добавил одного тигра - Б.Оконнора, который для меня как и Йонас - настоящие открытие этого ТдФ

st.Devil

Йонас Вингегор – призёр Тур де ... (7) Год осталось подождать и всё узнаем.

Как большинство видов спорта велоспорт молодеет.

Coffe

Тур де Франс-2021. Результаты ... (54) Цитата: flugegeheimen А супер-трудяга Тим Деклерк стал красным фонарем гонки

Не даром у него прозвище El Tractor. Не даром у него прозвище El Tractor.