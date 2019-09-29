Петр Вакоч завершает карьеру велогонщика в 29 лет

Чешский велогонщик Петр Вакоч объявил о завершении карьеры

Photo (c) Petr Vakoč @PetrVakoc

29-летний чешский велогонщик команды Alpecin-Fenix Петр Вакоч (Petr Vakoč) объявил, что классика «Джиро дель Венето»-2021, которая пройдёт 13 октября, будет его последней гонкой в карьере. Вакоч пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2014 году, заключив контракт с командой Quick Step, где проработал до конца 2019 года. Последние два сезона Петр Вакоч выступал в команде Alpecin-Fenix.

В январе 2018 года Пётр Вакоч вместе со своим товарищем по команде Лауренсом де Плюсом был сбит машиной во время тренировки в ЮАР и получил перелом шести позвонков. Он перенёс три операции, первый поясничный позвонок почти полностью был заменён на металлическую конструкцию (скобу). Во время долгих месяцев восстановления Пётр Вакоч продолжал верить, что сможет вернуться в профессиональный пелотон.

За свою карьеру Вакоч одержал 7 побед, в том числе был чемпионом Чехии, выиграл классику De Brabantse Pijl.

Петр Вакоч: «В среду «Джиро дель Венето» станет последней гонкой моего сезона, а также последней гонкой в карьере профессионального шоссейного велосипедиста. Я всё обдумал и решил, что мне пора двигаться к новым целям.

Все эти годы были потрясающими. В детстве я мечтал стать профессиональным велогонщиком, безмерно благодарен за то, что смог воплотить мечту в реальность. Мне невероятно повезло – меня окружали замечательные люди, я приобрёл настоящих друзей. Я смог не только зарабатывать на жизнь велосипедом, но и выступал в двух самых успешных велокомандах этого вида спорта. С ними выигрывал гонки сам и внёс вклад в победы команд.

После травмы, которую получил, когда во время тренировки в Южной Африке в январе 2018 года меня сбил грузовик, я поставил перед собой цель не только вылечиться, но и снова принять участие в Тур де Франс. Мне повезло, я смог полностью восстановиться, а потом я начал решительно, упорно работая, двигаться к этой цели. Возвращение на высший уровень профессионального велоспорта считаю самой большой своей победой.

Участие в Тур де Франс-2021 было для меня очень волнующим событием. И какой Тур получился! Никогда даже представить не мог, что стану частью команды, в которой была жёлтая майка лидера. Я наслаждался каждой минутой. Но в последующие недели осознал, что последние три с половиной года потребовали от меня огромных усилий, и тело просит отдыха. С одной стороны мне всё ещё хочется продолжать выступать, но в глубине души чувствую полное удовлетворение и желание сконцентрироваться на других областях жизни и новых вызовах.

Одна глава подходит к концу, но открывается масса новых возможностей. Я продолжу ездить на велосипеде, возможно, приму участие в соревнованиях «офф-роуд», где много лет назад для меня всё началось. Я также продолжу занятия в университете, где изучаю психологию, а также стану консультантом по питанию. Мне очень интересны эти области, которые невероятно помогли мне во время карьеры.

Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех, кто сделал возможным моё путешествие в велоспорте. Особенно семью, друзей, медиков, которые спасли мне жизнь и помогли полностью восстановиться после инцидента в Южной Африке, а также персонал и велогонщиков команд Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick Step и всех моих предыдущих команд. А также благодарю всех болельщиков, которые приветствовали и поддерживали меня, сделали это путешествие незабываемым».