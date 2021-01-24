Стейн Ванденберг объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

36-летний Стейн Ванденберг завершил карьеру профессионального велогонщика

36-летний бельгийский велогонщик Стейн Ванденберг (Stijn Vandenbergh), последние четыре года выступавший в велокоманде AG2R La Mondiale, объявил о завершении 14-летней карьеры, так как не нашёл команду на следующий сезон.

Специалист классик, Стейн Ванденберг пришёл в профессиональный пелотон в 2006 году, в 2008 один сезон выступал в AG2R La Mondiale, затем три года выступал в команде Katusha, а с 2012 по 2016 год был велогонщиком команды Quick Step. На счету Ванденберга три победы, а также подиум классики Омлоп Хет Ниусблад .

Во время выступления в команде Патрика Лефевра Стейн Ванденберг четырежды оставался в шаге от подиума на классиках Омлоп Хет Ниусблад, Гент-Вевельгем, Е3 Харельбеке и Туре Фландрии, где финишировал 4-м.

В интервью Het Laatste Nieuws Стейн Ванденберг рассказал, что не смог заключить контракт на 2021 год, хотя ему хотелось бы в последний раз проехать весенние классики:

«Все сроки вышли. Я мысленно нажал выключатель. Дело сделано. Собираюсь наслаждаться свободным временем, которого у меня никогда не было. Мне очень хочется чаще видеть дочь. Она со мной каждые выходные через две недели, но во время сезона даже это не всегда получалось.

Мне также хотелось бы больше путешествовать. Таиланд в списке желаний, хочу также проехать на маунтинбайке тур по Марокко. Сейчас маунтинбайке мне нравится даже больше шоссейного велосипеда, можно прокатиться по сельской местности, а не до следующей двери.

Ещё не знаю, что буду делать дальше. Я дал себе от шести месяцев до года на размышления. Я уже организовывал пару туров, хотел бы чаще этим заниматься – поездки на один день на машине по красивым местам, где, следуя маршруту, можно позавтракать или съесть ланч».

Стейн Ванденберг стал третьим велогонщиком команды AG2R La Mondiale, объявившим о завершении карьеры после Клемана Шеврие (Clément Chevrier) и Акселя Домона (Axel Domont).