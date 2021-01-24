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Стейн Ванденберг объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

36-летний Стейн Ванденберг завершил карьеру профессионального велогонщика

Стейн Ванденберг объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

 

 

  36-летний бельгийский велогонщик Стейн Ванденберг (Stijn Vandenbergh), последние четыре года выступавший в велокоманде AG2R La Mondiale, объявил о завершении 14-летней карьеры, так как не нашёл команду на следующий сезон.

 

 Специалист классик, Стейн Ванденберг пришёл в профессиональный пелотон в 2006 году, в 2008 один сезон выступал в AG2R La Mondiale, затем три года выступал в команде Katusha, а с 2012 по 2016 год был велогонщиком команды Quick Step. На счету Ванденберга три победы, а также подиум классики Омлоп Хет Ниусблад .

 

  Во время выступления в команде Патрика Лефевра Стейн Ванденберг четырежды оставался в шаге от подиума на классиках Омлоп Хет Ниусблад, Гент-Вевельгем, Е3 Харельбеке и Туре Фландрии, где финишировал 4-м.

 

  В интервью Het Laatste Nieuws Стейн Ванденберг рассказал, что не смог заключить контракт на 2021 год, хотя ему хотелось бы в последний раз проехать весенние классики:

 

  «Все сроки вышли. Я мысленно нажал выключатель. Дело сделано. Собираюсь наслаждаться свободным временем, которого у меня никогда не было. Мне очень хочется чаще видеть дочь. Она со мной каждые выходные через две недели, но во время сезона даже это не всегда получалось.

 

  Мне также хотелось бы больше путешествовать. Таиланд в списке желаний, хочу также проехать на маунтинбайке тур по Марокко. Сейчас маунтинбайке мне нравится даже больше шоссейного велосипеда, можно прокатиться по сельской местности, а не до следующей двери.

 

  Ещё не знаю, что буду делать дальше. Я дал себе от шести месяцев до года на размышления. Я уже организовывал пару туров, хотел бы чаще этим заниматься – поездки на один день на машине по красивым местам, где, следуя маршруту, можно позавтракать или съесть ланч».

 

Стейн Ванденберг стал третьим велогонщиком команды AG2R La Mondiale, объявившим о завершении карьеры после Клемана Шеврие (Clément Chevrier) и Акселя  Домона (Axel Domont).

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Теги к статье: Стейн Ванденберг Stijn Vandenbergh

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Tour de la Provence

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Комментарии

  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (4)
    VeloVelo-Фото

    А куда делся призер Рубэ?

  • Гонщик
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера.Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.
    Да уж , чего только дилетант не навыдумывает ....

  • sashaney
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (4)
    sashaney-Фото
    Всего ? Скажем так и эти 4 не уровня ВТ, а дань хозяину ... Понятно патриотизм и всё такое. Но как команда - ни о чём. На ГТ местный занимает одно место с одной целью - доехать. Что по себе похвально, но цель ??? Шкипер получил небольшую поддержку. Смогут собрать (по именам) состав на один ГТ под него. Но всё же больше выглядит как сбор хороших,крепких гонщиков и остальных. При чём все набраны по 1) знакомству 2) старому имени 3) объявлению - остаточному принципу. Команды - коллектива не вижу. Каждый едет куда то.
  • Sezar
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (4)
    Sezar-Фото

    Цитата: Arciv
    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))

    Ну это ж не Нобелевские лауреаты. 4-х хватит:)).

  • Arciv
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (4)
    Arciv-Фото
    И всего 4 израильтянина! Маловато,конечно! Ну хоть не как ОАЭ и Бахрейн)))
  • Murat
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Murat-Фото
    Удачи Итальянскому спортсмену
  • Rokka
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Rokka-Фото
    Цитата: Hammill
    ну да, так и есть.
    это чтобы не гадать: https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto
     
    https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto/statistics/wins
    п.с. забавно только, что его там считают швейцарцем)
    Гаспа получил гражданство Швейцарии после того как много лет прожил в Лугано
  • Hammill
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Hammill-Фото

    ну да, так и есть.
    это чтобы не гадать: https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto

     

    https://www.procyclingstats.com/rider/enrico-gasparotto/statistics/wins

    п.с. забавно только, что его там считают швейцарцем)
  • dendav
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (11)
    dendav-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Так вот Кусс напоминает мне этого тренера. Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был.

     

    Проигрыш Кусса на разделке ТДФ (36 км) - 7 минут 23 секунды от Погачара и 5 минут 30 секунд от Роглича.

    Шансы на то, что он может оказаться сильнее Роглича на трехнедельной гонке с несколькики ITT - около нуля, по крайней мере с его уровнем подготовки в раздельных гонках. Возможно, на нескольких участках крутых подъемов Кусс выглядел посвежее и порезче Роглы, но нужно учитывать, что Кусс мог отдыхать в некоторых гонках и совсем не тратил силы на финишных участках, где Роглич постоянно пахал. Словенец не мог себе позволить выключиться из борьбы на всём протяжении трех недель, а Кусс вполне мог отдохнуть на отдельных непрофильных этапах.

  • Ice
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Почти все победы в составе Астаны.
    Я помню только этап на Тиррено и 1 Амстел Голд в составе Астаны у Гаспы, второй Амстел точно позже выиграл.

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