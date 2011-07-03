Филип Дейгнан объявил о завершении 14-летней карьеры велогонщика

- Категория:
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- Дата:
- Вчера, 20:34
Гонщик команды Sky Филип Дейгнан завершает карьеру в профессиональном велоспорте
35-летний ирландский гонщик команды Sky Филип Дейгнан (Philip Deignan) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. Дейгнан пришёл в шоссейный велоспорт в 2005 году, начав выступать в команде AG2R Prévoyance, где проработал четыре года. Он гонялся за команды Cervelo, RadioShack, UnitedHealthcare, а последние пять лет выступал в британской команде Sky, выполняя работу доместика.
За свою карьеру Филип Дейгнан одержал две победы – на этапе Вуэльты Испании в 2009 и в гонке Tour du Doubs - Conseil General (2005), принял участие в 10 Гран-турах и 11 классиках.
В своём аккаунте в Твиттере Филип Дейгнан написал: «Со смешанным чувством грусти, но в то же время гордости и оптимизма хотел бы объявить о том, что завершаю свою карьеру в профессиональном велоспорте. Когда в 15 лет я катался по дорогам Донегола, то и мечтать не мог, что сделаю спорт, который люблю, своей работой на 14 лет.
Я благодарен за все возможности, которые у меня были, признателен очень многим людям, которые помогали мне во время карьеры. Спасибо вам! У меня было много взлётов и падений, но я смог завершить свою карьеру здоровым и на высшем уровне велоспорта, в лучшей велокоманде мира, за что благодарен, и чем горжусь. Вперёд, к новым целям».
В 2016 году Филип Дейгнан женился на профессиональной велогонщице Лиззи Армитстед (Lizzie Armitstead). В сентябре этого года у пары родилась дочь Орла. В своём Твиттере после объявления Филипа Дейгнана о завершении карьеры Лиззи Дейгнан написала: «Всегда буду благодарна велоспорту за то, что познакомил меня с самым честным и скромным человеком из всех, кого я знаю».
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