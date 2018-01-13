Альберто Лосада объявил о завершении карьеры

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:28
Альберто Лосада завершил карьеру в шоссейном велоспорте
35-летний испанский велогонщик Альберто Лосада (Alberto Losada) объявил о завершении карьеры. В конце этого сезона его контракт с командой Katusha-Alpecin закончился и не был продлён.
Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin
Лосада начал карьеру в профессионалах в 2006 с проконтинентальной команды Kaiku, затем с 2007 по 2010 работал в команде Caisse d'Epargne, после чего с 2011 года выступал в команде Katusha.
За свою карьеру Альберто Лосада не одержал ни одной победы, но принял участие в 17 Гран-турах, где всего один раз не проехал гонку до конца, и в 16 классиках, являясь помощником капитанов команд, в которых работал.
В интервью изданию Marca Альберто Лосада сказал: «Я создаю бизнес, связанный с велоспортом, а также продолжу выступать в гонках на высоком уровне в марафонах в маунтинбайке».
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