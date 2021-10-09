VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Николас Роч объявил о завершении карьеры велогонщика в 2021 году

Николас Роч завершает 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2021 году

 

Николас Роч объявил о завершении карьеры велогонщика в 2021 году

Photo (c) Team DSM

 

 

  37-летний ирландский велогонщик Николас Роч (Nicholas Roche) объявил о завершении 17-летней карьеры профессионального велогонщика в конце 2021 года. Последние три года Роч выступал в велокоманде DSM (Sunweb). В профессиональный шоссейный велоспорт Николас Роч пришёл в 2005 году, заключив контракт с командой Cofidis, затем выступал в командах AG2R, Saxo-Tinkoff, Sky, BMC.

 

  За эти годы Николас Роч держал 12 побед, включая два этапа Вуэльты Испании. На счету Роча 24 старта на Гранд-турах, и только с двух из них он сошёл. Лучшим результатом ирландского гонщика в общем зачёте трёхнедельных гонок стало 5-е место на Вуэльте Испании-2013.

 

  Выступая в команде DSM с 2019 года, Николас Роч примерил майку лидера Вуэльты Испании, внёс вклад в несколько побед молодых гонщиков команды DSM, включая  победу Сёрена Крага Андерсена на этапе Тур де Франс-2020.

 

  Николас Роч: «После 17 лет и более 1270 гоночных дней в профессиональном пелотоне, наполненных великолепными воспоминаниями, пришло время завершить карьеру и перевести взгляд на новый горизонт. Моя последняя гонка -  чемпионат Ирландии, проходила дома, где были мои друзья и семья. Велоспорт – моя жизнь, за эти годы он дал мне очень много. Он позволил познакомиться и поработать с некоторыми невероятными людьми, побывать в самых отдалённых и фантастических местах планеты.

 

  В команде DSM я получил совсем другой опыт работы, эта команда отличается от тех, где выступал в прошлом. С ними я продолжал учиться, наслаждался ролью «большого брата», которым был для более молодых ребят команды. Хочу поблагодарить всех и каждого, кто читает это, за невероятную поддержку, которую получал за время своей карьеры. Спасибо!»

 

  Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «У Николаса была долгая и успешная карьера, частью которой мы были последние три года, и очень этому рады. Присоединившись к нам в 2019 году он принёс опыт, который был очень важен для нашего молодого ядра команды, будь то помощь в выборе позиции в пелотоне или пример того, как вести себя вне велосипеда. Николас выступал на очень хорошем уровне, помогал команде добиваться высоких результатов. Мы навсегда сохраним тёплые воспоминания о том, как он принёс нашей команде красную майку лидера на Вуэльте Испании-2019. От всех членов команды DSM желаем Николасу всего самого лучшего и удачи в будущем».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Николас Роч Nicolas Roche DSM

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

9 октября 2021

Il Lombardia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Starch27
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Starch27-Фото

    Пелотон так сильно "напрягался", что организаторы хотели перед последним кругом остановить его и оставить в гонке только 6 гонщиков. Но спортивные директора успели образумить оргов, что вообще-то еще есть очки UCI за которые будет идти борьба. Было бы смешно видеть протокол с 6 финишировавшими из 175 :)

  • Адриен
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    Адриен-Фото

    Спорт - это прежде всего зрелище. В этом отношении монументы  являются концентрированными "сливками" велоспорта, когда как ГТ - это молоко 2,5% жирности. Ну согласитесь, 70-80 %%  ТДФ, Джиро и Вуэльты смотреть неинтересно,необязательно, неинформативно.  А без хорошего комментария - вообще невозможно... Так вот, если судить именно по зрелищность, то на этой Рубэ победил именно ван дер Пул. Вот этот целеустремленный ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ  взгляд из под корки грязи, это нечеловеческое упорство, эта ЖАЖДА победы - все это зрелищно, красиво и вызывает огромное уважение... Кольбрелли победил вполне по делу, колесничал-не колесничал - это шелуха, но свои личные симпатия я отдаю ван дер Пулу и Москону...

  • porcus91
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    porcus91-Фото

    В этом году Ван дер Пул точно самый яркий гонщик года!! Плевать, что  он не берет победы. Но то как он старется,как может уезжать и рисковать. К тому же у него реальный только один соперник один на один это Ван Арт. Спасибо ему за эти страния и подвиги. Он делает велоспорт ГОНКАМИ!!!!!

  • Sezar
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Sezar-Фото
    Я и пишу - зато...
    И он, кстати, не особо напрягался.
  • nightbuster33
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    nightbuster33-Фото

    За 36км. Ремко уже был в отрыве,в 5мин.от пелетона.Его,в основном преследовали 5-о,среди которых был его одноклубник.Разрыв между ними сокращался до 20сек.Фаусто постоянно сбивал темп не давая остальным набрать скорость.В конце концов группа преследователей рассыпалась.Результаты видете в протоколе.По моему для пелетона гонка была до лампочки,если разрыв к концу гонки увеличилась до 8.30.

  • Earl57
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Зато почти 2 минуты..

    Кому 2 минуты? Алессандро Кови - 23 года, 158-й в рейтинге UCI. Есть чем гордиться. А Машнада не догонял Ремко, ибо ему еще контракт с квиками продлять надо...

  • FEL1X
    Ваут ван Арт о критике Ремко Э ... (12)
    FEL1X-Фото

    Так если поражение Бельгийской сборной тяжело принять, чего тогда на Ремко сетовать?

     

  • uran
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    uran-Фото
    Просто не нашлось на него Колбрелли тут.
  • Coffe
    Coppa Bernocchi - GP BPM-2021. ... (8)
    Coffe-Фото
    Ремко разбушевался ).
  • Earl57
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Nathan
    Зато все прекрасно помнят, как побеждал Боонен, Канчеллара и прочие легенды.

    Соцопрос проводили, что говорите за всех? Кто хочет, тот помнит.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 октября

Rui Costa (UAE Team Emirates)

Kyle Murphy (Rally Cycling)

6 октября

Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix)

Julian Mertens (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (25)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)