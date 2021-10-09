Николас Роч объявил о завершении карьеры велогонщика в 2021 году

Николас Роч завершает 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика в 2021 году

Photo (c) Team DSM

37-летний ирландский велогонщик Николас Роч (Nicholas Roche) объявил о завершении 17-летней карьеры профессионального велогонщика в конце 2021 года. Последние три года Роч выступал в велокоманде DSM (Sunweb). В профессиональный шоссейный велоспорт Николас Роч пришёл в 2005 году, заключив контракт с командой Cofidis, затем выступал в командах AG2R, Saxo-Tinkoff, Sky, BMC.

За эти годы Николас Роч держал 12 побед, включая два этапа Вуэльты Испании. На счету Роча 24 старта на Гранд-турах, и только с двух из них он сошёл. Лучшим результатом ирландского гонщика в общем зачёте трёхнедельных гонок стало 5-е место на Вуэльте Испании-2013.

Выступая в команде DSM с 2019 года, Николас Роч примерил майку лидера Вуэльты Испании, внёс вклад в несколько побед молодых гонщиков команды DSM, включая победу Сёрена Крага Андерсена на этапе Тур де Франс-2020.

Николас Роч: «После 17 лет и более 1270 гоночных дней в профессиональном пелотоне, наполненных великолепными воспоминаниями, пришло время завершить карьеру и перевести взгляд на новый горизонт. Моя последняя гонка - чемпионат Ирландии, проходила дома, где были мои друзья и семья. Велоспорт – моя жизнь, за эти годы он дал мне очень много. Он позволил познакомиться и поработать с некоторыми невероятными людьми, побывать в самых отдалённых и фантастических местах планеты.

В команде DSM я получил совсем другой опыт работы, эта команда отличается от тех, где выступал в прошлом. С ними я продолжал учиться, наслаждался ролью «большого брата», которым был для более молодых ребят команды. Хочу поблагодарить всех и каждого, кто читает это, за невероятную поддержку, которую получал за время своей карьеры. Спасибо!»

Руди Кемна, главный тренер команды DSM: «У Николаса была долгая и успешная карьера, частью которой мы были последние три года, и очень этому рады. Присоединившись к нам в 2019 году он принёс опыт, который был очень важен для нашего молодого ядра команды, будь то помощь в выборе позиции в пелотоне или пример того, как вести себя вне велосипеда. Николас выступал на очень хорошем уровне, помогал команде добиваться высоких результатов. Мы навсегда сохраним тёплые воспоминания о том, как он принёс нашей команде красную майку лидера на Вуэльте Испании-2019. От всех членов команды DSM желаем Николасу всего самого лучшего и удачи в будущем».