Инцидент с Лауренсом де Плюсом и Петром Вакочем во время тренировки в ЮАР

Ганна тоже говорит о своих габаритах:



"I think that I was the only rider weighing more than 85kg to arrive in the top positions," Ganna said, according to his team. "More than that, I couldn't do. I made such a tough effort. It was not easy today racing up to more than 2500 meters. To breathe was very demanding."

С таким весом и при росте 1,93 м заехать на гору высотой свыше 2500 метров и протяженностью подъема 19 км - это нечто. "Больше чем это, я сделать не мог" - молодец парень, сражается изо всех сил. А ведь ему всего 21 год.