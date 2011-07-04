Инцидент с Лауренсом де Плюсом и Петром Вакочем во время тренировки в ЮАР

motte

Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5) Оль, не перестану говорить Спасибо! Это что то нечто! С уважением,

Earl57

Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5) Ганна тоже говорит о своих габаритах:

"I think that I was the only rider weighing more than 85kg to arrive in the top positions," Ganna said, according to his team. "More than that, I couldn't do. I made such a tough effort. It was not easy today racing up to more than 2500 meters. To breathe was very demanding." С таким весом и при росте 1,93 м заехать на гору высотой свыше 2500 метров и протяженностью подъема 19 км - это нечто. "Больше чем это, я сделать не мог" - молодец парень, сражается изо всех сил. А ведь ему всего 21 год.

Сейтмеметов сейтхалил

Тим Велленс – победитель Trofe ... (1) Супер гонка получилась!!!

Сейтмеметов сейтхалил

Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (2) Скорейшего выздоровления , и что бы инцидент был без последствий для здоровья

Сейтмеметов сейтхалил

Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17) Цитата: Earl57 Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция. Может вы и правы.



[quote=Сейтмеметов сейтхалил][quote=Earl57]Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.[/quote]Может вы и правы, я просто думал вы андеровский мир имели ввиду, до этого. Может вы и правы.[quote=Сейтмеметов сейтхалил][quote=Earl57]Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.[/quote]Может вы и правы, я просто думал вы андеровский мир имели ввиду, до этого.

Earl57

Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17) Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.

Сейтмеметов сейтхалил

Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17) Цитата: Earl57 Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Ну как бы ,он не слабо последний этап лавенира выиграл, там ещё и горных финишей нахватал. И вале д 'аосту со спуска атаковал прежде чем выиграть. Очень разносторонний гонщик

А в генерале л'Авенира Сиваков каким был в итоге? Ну выиграл Давид Году авенир в 2016 году, и что? Тоже талантливый и разносторонний молодой гонщик. В гонках виден, старается. А вот с победами не очень получается.

А в генерале л'Авенира Сиваков каким был в итоге? Ну выиграл Давид Году авенир в 2016 году, и что? Тоже талантливый и разносторонний молодой гонщик. В гонках виден, старается. А вот с победами не очень получается. А на Джиро бейби он в генерале какой был? А на валле д'аосте? А на рондэлизар?

Earl57

Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5) Так там перерыв был в гонках почти 30 лет, они возобновились только в прошлом году.

Местный сан-хуановский парень 24 лет от роду из одиночного отрыва победил, почти 2 минуты ближайшему преследователю привез. А этому ближайшему преследователю - та-дам - 41 год!

Бенут и Ганна молодцы - сражались до конца. При их габаритах заехать на такую гору в десятке - это супер.

motte

Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5) Спасибо! Зашел на офсайт этого тура, так с 1982 года и только одни местные, кроме Моллемы в прошлом году, брали генерал

Гонщик

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (20) Цитата: DV





Цитата: VeloVelo ЦИТАТА:

"...пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях..."



Ваши бы слова да МОКу в уши.



МОК выдвинула условия - Путин на них согласился. Вот МОК и отстраняет кого угодно,имея такое право.

Потом конечно могут забрать победы,но 2-му месту это не принесет полноценной радости от победы.МОК выдвинула условия - Путин на них согласился. Вот МОК и отстраняет кого угодно,имея такое право.



Путину далеко побоку на мок и прочую лабуду , он гобальные задачи решает . Цитата: Серж допустим его оправдают...Но пацанам-то в пелотоне как он будет в глаза смотреть?

Норвежские лыжники прекрасно себя чуствуют , почему Фрум должен кого-то стнсняться



Норвежские лыжники прекрасно себя чуствуют , почему Фрум должен кого-то стнсняться Цитата: protur Никчемные велогонщики:

1. Нибали.

2.Барде.

... список длинной в весь пелотон!

Они же не смогли выиграть Вуэльту даже у "уставшего" после ТДФ Фрума. по большому счёту так и есть , Фрум силён со всех сторон и растройством живота не страдает , как некоторые . по большому счёту так и есть , Фрум силён со всех сторон и растройством живота не страдает , как некоторые .