Инцидент с Лауренсом де Плюсом и Петром Вакочем во время тренировки в ЮАР

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- Дата:
- Вчера, 17:24
Лауренс де Плюс и Петр Вакоч попали в больницу после того, как были сбиты машиной во время тренировки в Южной Африке
Велогонщики команды Quick Step Floors, 22-летний Лауренс де Плюс (Laurens De Plus) и 25-летний Петр Вакоч (Petr Vakoc) попали в больницу после инцидента, случившегося с ними на тренировке в Южной Африке. Они вместе с Бобом Юнгельсом проводили дневную тренировку на шоссе, когда грузовик, подъехавший сзади, сбил Де Плюса и Вакоча. Оба гонщика были в сознании. Тренер команды Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) был рядом и позаботился о них вместе с Бобом Юнгельсом, пока их не доставили в больницу.
У Лауренса де Плюса были диагностированы многочисленные ссадины, а также небольшой ушиб лёгкого и почек. Бельгийский гонщик ещё несколько дней останется под наблюдением в больнице, но сможет покинуть её через несколько дней.
Меньше повезло чешскому гонщику Петру Вакочу, получившего несколько переломов (трещин) в позвоночнике, что потребует операции, которую вскоре проведут.
Photo (с) Bob Jungels
Боб Юнгельс, ехавший вместе с товарищами по команде, так описал случившеесся: «Мы втроём тренировались, когда внезапно я услышал сильный грохот, а в следующую секунду увидел, что Лауренс и Петр лежат на земле. Я не видел, что сзади приближался грузовик. Должно быть, он ударил их левым передним зеркалом или даже левой передней частью. Я побежал к ним, увидел, что они получили травмы, и не решился их трогать. К нам подошла леди, находившаяся на обочине, она помогла, вызвала скорую, пока мы с тренером разговаривали с ребятами. Было очень тяжело видеть их в таком состоянии, надеюсь, они быстро преодолеют этот трудный момент. Желаю им скорейшего выздоровления».
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