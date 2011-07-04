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Инцидент с Лауренсом де Плюсом и Петром Вакочем во время тренировки в ЮАР

Лауренс де Плюс и Петр Вакоч попали в больницу после того, как были сбиты машиной во время тренировки в Южной Африке

 

  Велогонщики команды Quick Step Floors, 22-летний Лауренс де Плюс (Laurens De Plus) и 25-летний Петр Вакоч (Petr Vakoc) попали в больницу после инцидента, случившегося с ними на тренировке в Южной Африке. Они вместе с Бобом Юнгельсом проводили дневную тренировку на шоссе, когда грузовик, подъехавший сзади, сбил Де Плюса и Вакоча. Оба гонщика были в сознании. Тренер команды Кун Пелгрим (Koen Pelgrim) был рядом и позаботился о них вместе с Бобом Юнгельсом, пока их не доставили в больницу.

 

  У Лауренса де Плюса были диагностированы многочисленные ссадины, а также небольшой ушиб лёгкого и почек. Бельгийский гонщик ещё несколько дней останется под наблюдением в больнице, но сможет покинуть её через несколько дней.

 

  Меньше повезло чешскому гонщику Петру Вакочу, получившего несколько переломов (трещин) в позвоночнике, что потребует операции, которую вскоре проведут.

Инцидент с Лауренсом де Плюсом и Петром Вакочем во время тренировки в ЮАР

Photo (с) Bob Jungels

 

  Боб Юнгельс, ехавший вместе с товарищами по команде, так описал случившеесся: «Мы втроём тренировались, когда внезапно я услышал сильный грохот, а в следующую секунду увидел, что Лауренс и Петр лежат на земле. Я не видел, что сзади приближался грузовик. Должно быть, он ударил их левым передним зеркалом или даже левой передней частью. Я побежал к ним, увидел, что они получили травмы, и не решился их трогать. К нам подошла леди, находившаяся на обочине, она помогла, вызвала скорую, пока мы с тренером разговаривали с ребятами. Было очень тяжело видеть их в таком состоянии, надеюсь, они быстро преодолеют этот трудный момент. Желаю им скорейшего выздоровления».

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Теги к статье: Лауренс де Плюс Laurens De Plus Петр Вакоч Petr Vakoc Quick Step Floors

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 17:33 | Регистрация: 4.07.2011

    Твою... Только упоминал о несчастеом случае и вот он... В Африке да Южной.. Так там же сейчас.. Водила что то не просек.

    здоровья и всем парням быть в пелотоне как можно скорее.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 24.12.2017

    Скорейшего выздоровления , и что бы инцидент был без последствий для здоровья

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Комментарии

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    motte-Фото

    Оль, не перестану говорить Спасибо!

    Это что то нечто!

    С уважением,

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    Earl57-Фото

    Ганна тоже говорит о своих габаритах:


    "I think that I was the only rider weighing more than 85kg to arrive in the top positions," Ganna said, according to his team. "More than that, I couldn't do. I made such a tough effort. It was not easy today racing up to more than 2500 meters. To breathe was very demanding."

     

    С таким весом и при росте 1,93 м заехать на гору высотой свыше 2500 метров и протяженностью подъема 19 км - это нечто. "Больше чем это, я сделать не мог" - молодец парень, сражается изо всех сил. А ведь ему всего 21 год.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тим Велленс – победитель Trofe ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер гонка получилась!!!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего выздоровления , и что бы инцидент был без последствий для здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.
    Может вы и правы.

    [quote=Сейтмеметов сейтхалил][quote=Earl57]Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.[/quote]Может вы и правы, я просто думал вы андеровский мир имели ввиду, до этого.
  • Earl57
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Earl57-Фото
    Мы говорим о разных вещах, как мне кажется. Вы упорно возвращаетесь к андеровским гонкам, тогда как я говорю о гонках Мирового тура, где совсем другая конкуренция.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Ну как бы ,он не слабо последний этап лавенира выиграл, там ещё и горных финишей нахватал. И вале д 'аосту со спуска атаковал прежде чем выиграть. Очень разносторонний гонщик

    А в генерале л'Авенира Сиваков каким был в итоге? Ну выиграл Давид Году авенир в 2016 году, и что? Тоже талантливый и разносторонний молодой гонщик. В гонках виден, старается. А вот с победами не очень получается.
    А на Джиро бейби он в генерале какой был? А на валле д'аосте? А на рондэлизар?
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    Earl57-Фото
    Так там перерыв был в гонках почти 30 лет, они возобновились только в прошлом году.
    Местный сан-хуановский парень 24 лет от роду из одиночного отрыва победил, почти 2 минуты ближайшему преследователю привез. А этому ближайшему преследователю - та-дам - 41 год!
    Бенут и Ганна молодцы - сражались до конца. При их габаритах заехать на такую гору в десятке - это супер.
  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (5)
    motte-Фото

    Спасибо!

    Зашел на офсайт этого тура, так с 1982 года и только одни местные, кроме Моллемы в прошлом году, брали генерал

  • Гонщик
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: DV
    Потом конечно могут забрать победы,но 2-му месту это не принесет полноценной радости от победы.


    Цитата: VeloVelo
    ЦИТАТА:
    "...пока дело Фрума рассматривается, пока его вина не доказана - он будет участвовать в соревнованиях..."

    Ваши бы слова да МОКу в уши.

    МОК выдвинула условия - Путин на них согласился. Вот МОК и отстраняет кого угодно,имея такое право.
    Путину далеко побоку  на мок и прочую лабуду , он гобальные задачи решает .



    Цитата: Серж
    допустим его оправдают...Но пацанам-то в пелотоне как он будет в глаза смотреть?
    Норвежские лыжники прекрасно себя чуствуют , почему Фрум должен кого-то стнсняться 



    Цитата: protur
    Никчемные велогонщики:
    1. Нибали.
    2.Барде.
    ... список длинной в весь пелотон!
    Они же не смогли выиграть Вуэльту даже у "уставшего" после ТДФ Фрума.
    по большому счёту так и есть , Фрум силён со всех сторон и растройством живота не страдает , как некоторые .

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3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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