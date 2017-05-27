Матье ван дер Пул об участии в Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул: «Я должен спонсорам участие в Тур де Франс»

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) собирается дебютировать на Тур де Франс в 2021 году несмотря на то, что его главной целью являются Олимпийские игры в Токио. Проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix, в которой выступает 25-летний нидерландский гонщик, в этом году заняла первое место в рейтинге профессиональных команд, поэтому получила приглашение на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour). В подкасте Thuismatch на канале Sporza Матье ван дер Пул уточнил, что его участие в Тур де Франс – долг перед спонсорами команды.

Матье ван дер Пул: «Думаю, я должен спонсорам участие в Туре. Сезон – это сложный пазл, где в расчёт принимаются не только мои амбиции. Я всегда понимал важность спонсоров, без них не было бы спорта. Но я не могу делать то, что хочу.

Тур де Франс второй по значимости по сравнению с Олимпиадой, но я не собираюсь приезжать во Францию на 10 дней, а потом покидать гонку.

Мне была невыгодна отмена Олимпиады. В прошедшем году я пришёл именно в ту форму, в которой хотел быть для Олимпийских игр. Я проехал почти все гонки Кубка мира, знал, на каком уровне по сравнению с соперниками, и чувствовал себя отлично. Год прошёл, а я почти не садился на маунтинбайк. Поэтому теперь моя форма – большой вопрос.

Я всё ещё мечтаю выиграть олимпийскую медаль, но теперь это будет намного труднее. Маунтинбайк более специфичный, чем велокросс. Я довольно техничен и в велокроссе являюсь топовым гонщиком, но в маунтинбайке я ещё на среднем уровне. После четырёх лет тренировок в прошлом году я, наконец, ощутил, что добился успеха».

На вопрос Sporza, почему продолжает выступать в разных дисциплинах, Матье ван дер Пул ответил: «Я хочу оставаться в разных дисциплинах как можно дольше. Мне это помогает психологически и физически. Мне быстро становится скучно. А так всегда есть что-то новое. Поэтому я пришёл в маунтинбайк.

Если бы занимался только одной дисциплиной, то быстро достиг бы точки насыщения. На сто процентов уверен, что так бы и случилось, занимайся я одним велокроссом. Мне нужно разнообразие. 10 – 15 соревнований в велокроссе за зиму прорывают шаблон шоссейного велоспорта. Большинство шоссейных велогонщиков к тому времени уже участвуют в первых велогонках в Испании. Не думаю, что мне бы это подошло.

Сочетание дисциплин – уникальное преимущество и для спонсоров. Поэтому я являюсь послом Canyon. Редкий гонщик сможет демонстрировать велосипед во всех дисциплинах. Это повышает мою ценность на рынке».

Победитель Тура Фландрии-2020 поставил себе 8 из 10 баллов за выступление в 2020 году. Ради Тура Фландрии Матье ван дер Пул отказался от участия в чемпионате мира, и это решение оказалось верным, о чём он рассказал в подкасте: «Когда смотрел чемпионат по телевизору, видел, что последний подъём был для меня слишком трудным. Возможно, если бы в этот день я был в суперформе, то смог бы пройти подъём вместе с элитной группой. Но после Тиррено-Адриатико я чувствовал, что мне нужно потренироваться на высоте».