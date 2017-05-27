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Матье ван дер Пул об участии в Тур де Франс-2021

Матье ван дер Пул: «Я должен спонсорам участие в Тур де Франс»

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) собирается дебютировать на Тур де Франс в 2021 году несмотря на то, что его главной целью являются Олимпийские игры в Токио. Проконтинентальная велокоманда Alpecin-Fenix, в которой выступает 25-летний нидерландский гонщик, в этом году заняла первое место в рейтинге профессиональных команд, поэтому получила приглашение на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour). В подкасте Thuismatch на канале Sporza Матье ван дер Пул уточнил, что его участие в Тур де Франс – долг перед спонсорами команды.

 

Матье ван дер Пул об участии в Тур де Франс-2021

 

   Матье ван дер Пул: «Думаю, я должен спонсорам участие в Туре. Сезон – это сложный пазл, где в расчёт принимаются не только мои амбиции. Я всегда понимал важность спонсоров, без них не было бы спорта. Но я не могу делать то, что хочу.

 

  Тур де Франс второй по значимости по сравнению с Олимпиадой, но я не собираюсь приезжать во Францию на 10 дней, а потом покидать гонку.

 

  Мне была невыгодна отмена Олимпиады. В прошедшем году я пришёл именно в ту форму, в которой хотел быть для Олимпийских игр. Я проехал почти все гонки Кубка мира, знал, на каком уровне по сравнению с соперниками, и чувствовал себя отлично. Год прошёл, а я почти не садился на маунтинбайк. Поэтому теперь моя форма – большой вопрос.

 

  Я всё ещё мечтаю выиграть олимпийскую медаль, но теперь это будет намного труднее. Маунтинбайк более специфичный, чем велокросс. Я довольно техничен и в велокроссе являюсь топовым гонщиком, но в маунтинбайке я ещё на среднем уровне. После четырёх лет тренировок в прошлом году я, наконец, ощутил, что добился успеха».

 

  На вопрос Sporza, почему продолжает выступать в разных дисциплинах, Матье ван дер Пул ответил: «Я хочу оставаться в разных дисциплинах как можно дольше. Мне это помогает психологически и физически. Мне быстро становится скучно. А так всегда есть что-то новое. Поэтому я пришёл в маунтинбайк.

 

  Если бы занимался только одной дисциплиной, то быстро достиг бы точки насыщения. На сто процентов уверен, что так бы и случилось, занимайся я одним велокроссом. Мне нужно разнообразие. 10 – 15 соревнований в велокроссе за зиму прорывают шаблон шоссейного велоспорта. Большинство шоссейных велогонщиков к тому времени уже участвуют в первых велогонках в Испании. Не думаю, что мне бы это подошло.

 

  Сочетание дисциплин – уникальное преимущество и для спонсоров. Поэтому я являюсь послом Canyon. Редкий гонщик сможет демонстрировать велосипед во всех дисциплинах. Это повышает мою ценность на рынке».

 

  Победитель Тура Фландрии-2020 поставил себе 8 из 10 баллов за выступление в 2020 году. Ради Тура Фландрии Матье ван дер Пул отказался от участия в чемпионате мира, и это решение оказалось верным, о чём он рассказал в подкасте: «Когда смотрел чемпионат по телевизору, видел, что последний подъём был для меня слишком трудным. Возможно, если бы в этот день я был в суперформе, то смог бы пройти подъём вместе с элитной группой.   Но после Тиррено-Адриатико я чувствовал, что мне нужно потренироваться на высоте».

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 00:38 | Регистрация: 22.07.2017

    один из немногих, гоняющихся по чувствам а не компику ))

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:16 | Регистрация: 27.05.2017

    Прекрасно его понимаю, самому одно шоссе поднадоедает, сажусь на МТВ и все ок. Лыжи уже 3 года не доставал, зимы нет. И в технике Матье ещё есть куда расти, в кроссе часто ошибается.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Матье ван дер Пул об участии в ... (2)
    uran-Фото
    Прекрасно его понимаю, самому одно шоссе поднадоедает, сажусь на МТВ и все ок. Лыжи уже 3 года не доставал, зимы нет. И в технике Матье ещё есть куда расти, в кроссе часто ошибается.
  • close2you
    Матье ван дер Пул об участии в ... (2)
    close2you-Фото

    один из немногих, гоняющихся по чувствам а не компику ))

  • Earl57
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Earl57-Фото
    Сейчас на сайте UCI командного рейтинга вообще нет. PCS делает свой рейтинг по своим правилам.
    Что касается индивидуального рейтинга и национального рейтинга в UCI, то уже года два как там учитываются все гонки без исключения.
    Другое дело, что львиная доля побед квиков приходится на небольшие гонки, куда большинство команд высшего дивизиона просто не ездят. Две-три, а то и вовсе одна. Конкуренция соответствующая. И начисляемые очки тоже соответствующие. Даже за победу на чемпионате Европы очки начисляются как за гонку 1-й категории.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Есть рейтинг мирового тура
    Цитата: Astanaforever
    Почему в рейтинге мирового тура квики на втором месте? Во всех рейтингах они первые. С большим отставанием Джамбо за ними. Непонятно.
    Есть рейтинг мирового тура, а есть рейтинг УЦИ, в перввховходят только гонки Со статусом мирового тура, а их не много, туда не входят, мир и континентальный титул, а так же нац чемпионаты, А основные победы у квикстепе именно с такого рода соревнований
  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (27)
    Earl57-Фото
    Вы правда думаете, что мне больше нечем заняться, как искать ссылки на итальянские источники, давностью в несколько лет? Не верите так не верите, дело хозяйское.
  • Yuriy 17
    Чери Придхэм – первая женщина ... (19)
    Yuriy 17-Фото

    Не К. Фрум ли выбрал такую кандидатуру спортивного директора (возможно знакомую по ЮАР) - чтобы быть ему полным господином в команде?

     

    V. Polenoff.

    Право первой ночи, 1874

  • Astanaforever
    Патрик Лефевр подвёл итоги сез ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Почему в рейтинге мирового тура квики на втором месте? Во всех рейтингах они первые. С большим отставанием Джамбо за ними. Непонятно.
  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (27)
    RVL-Фото
    Получается и по скарпони у нас многое сходится.
  • Earl57
    Валерио Конти пострадал во вре ... (27)
    Earl57-Фото

    Цитата: RVL
    А вы как считаете? По первому и по второму вопросу?

    Думаю ли я, что поляки будут судить польских организаторов гонки из-за инцидента с двумя голландцами? Нет, я так не считаю. Но у Лефевра и его группы поддержки на этот счет другое мнение. И даже если в Польше приговорят Груневегена к тюремному заключению, то как они это будут реализовывать? Требовать у Нидерландов экстрадиции Дилана? И голландцы его выдадут?

    Подать иск в голландский суд Якобсен конечно может. Только он сам сомневается в удовлетворении этого иска. Получит только расходы на адвокатов. Которые ему же и оплачивать. Ему, а не Лефевру, который требует от него судебных исков. С другой стороны, Лефевр его босс и прямо отказать ему парень не решается и говорит то, что ему велят говорить. Как-то так.

  • RVL
    Валерио Конти пострадал во вре ... (27)
    RVL-Фото
    А вы как считаете? По первому и по второму вопросу?

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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