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Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку на Олимпийски играх в Токио 

 

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не смог побороться за олимпийскую медаль в маунтинбайке. Нидерландский гонщик упал на первом круге, с трудом поднялся, продолжил гонку, но его отставание на 5-м круге дистанции из 7 кругов составляло 1 минуту 28 секунд. Он сошёл в зоне питания.

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку после падения

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. close2you

    Сегодня, 10:37 | Регистрация: 22.07.2017

    Очень глупую ошибку допустил, честно говоря... везде первым не будешь, увы.

  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 10:59 | Регистрация: 8.09.2017

     МВДП - здоровья.

     Пидкока с победой. У парня отличная техника, очень крут. 

  3. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 12:40 | Регистрация: 14.02.2016

    ох, не в тот цвет раму покрасили...

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул сошёл с соре ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    ох, не в тот цвет раму покрасили...

  • Александра
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (12)
    Александра-Фото

    Меня потрясла докторская степень по математике. До глубины души.

  • Виктор Сироткин
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    трасса очень сложная, даже после того, как там что-то упростили по результатам гонки 2019 года, когда некоторые спортсменки получили травмы при падении. Надеюсь завтра у девушек будет только борьба и никаких происшествий.
  • Earl57
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (11)
    Earl57-Фото

  • Виктор Сироткин
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    а мне кажется, что-то с нервами было у Ван дер Пула, может переволновался из-за главного старта 3-4-летнего периода своей карьеры. Насколько помню, незадолго перед съезжалкой Sakura drop, на которой произошло падение, Пидкок шёл впереди Матьё. Видимо прямо перед ней обгон и произошёл, поэтому Матьё не успел нормально обработать камни и коротко вылетел с дропа. Для меня отсутствие их борьбы в этой гонке - главное разочарование Олимпиады.
  • RVL
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (11)
    RVL-Фото

    Кажется, не хватило мвдп подготовки и концентрации именно на одну гонку. Трасса очень коварная.

  • RVL
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (12)
    RVL-Фото

    )) вот и празднуют комично второе место адепты радио)) скоро без навигатора и на старт не выйдут...бройлеры от велоспорта)))

    Так и в жизни, без гаджета или подсказки - полное зеро

  • uran
    Анна Кизенхофер – олимпийская ... (12)
    uran-Фото
    Сразу видно диванных экспертов. На гонке только делать нечего как в пелотоне выпытывать кто в отрыве и сколько секунд.
    Вот и получается проф. гонки особняком от "дворовых" ОИ.
    P.S. Адептов запрета пульсометров и мощемеров посвящается.
  • RVL
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (102)
    RVL-Фото

    Это их стартовые номера.

    Интересный подиум у тебя) 

    Саша, что пошло не так?))

     

  • Woterman 1980
    Олимпийские игры-2020. Маунтин ... (11)
    Woterman 1980-Фото
    Осталось Денису или Гане выиграть разделку олимпийскую и тогда у гонщиков Инеоса, золодые медали во всех видах

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