Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио-2020

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Сегодня, 10:11
Матье ван дер Пул сошёл с соревнований по маунтинбайку на Олимпийски играх в Токио
Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) не смог побороться за олимпийскую медаль в маунтинбайке. Нидерландский гонщик упал на первом круге, с трудом поднялся, продолжил гонку, но его отставание на 5-м круге дистанции из 7 кругов составляло 1 минуту 28 секунд. Он сошёл в зоне питания.
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