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Тадей Погачар не примет участие в Вуэльте Испании-2021

Тадей Погачар вернётся в гонки в конце августа

 

 

  Тадей Погачар второй год подряд не будет принимать участие в Вуэльте Испании, Гранд-туре. Ставший двукратным победителем Тур де Франс, выиграв французский Гранд-тур два года подряд, 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates добавил к своему списку достижений бронзовую олимпийскую медаль в групповой гонке.

 

 

 

В видео, выложенном в соцсетях, Тадей Погачар сообщил, что после короткого отдыха вернулся к тренировкам, но Вуэльту Испании-2021 не поедет.

 

  Тадей Погачар: «Я снова на велосипеде после нескольких потрясающих недель. Немного отдохнул после Токио. С командой мы, к сожалению, решили, что я не поеду Вуэльту. Но я точно скоро вернусь в Испанию на Вуэльту».

 

  Директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер (Allan Peiper) в интервью VeloNews подтвердил, что Вуэльты Испании-2021 в программе Погачара не будет:

 

  «Не думаю, что мы изменим решение, учитывая, что он проехал Тур, а потом принял участие в Олимпийских играх, слишком быстро возвращаться к работе. У Тадея был трудный старт сезона, потом Тур и Игры. Поэтому получилась бы перегрузка.

 

Тадей  - велогонщик, он хочет выступать, любит гонки. Он не из тех, кто говорит: «Я проехал Тур, хватит на этом». Ему нравится ездить на велосипеде, так почему бы не продолжать? Зима достаточно долгая, а он парень, которому нравится соревноваться. Он примет участие в Ломбардии и до этой гонки проедет ещё много.

 

Некоторым гонщикам необходимы новые цели, особенно таким, как Тадей, которые любят бороться в гонках, и, я знаю, то же самое было с Марком Кэвендишем. Просто поехать Тур де Франс и выиграть Тур или выиграть шесть этапов. Я не говорю, что это скучно, но в велоспорте есть другие гонки, на которых можно фокусироваться из интереса.

 

Тадей говорил, что ему хотелось бы проехать Джиро, эта гонка приводит его в восхищение. И скоро он примет в ней участие. Но он ещё молод. Настанет время, когда он, возможно, будет проезжать два Гранд-тура в год. Мы должны постепенно сократить его программу, чтобы она не была слишком перегружена.

 

Связка Джиро+Тур , кажется, останется в прошлом, потому что эти гонки очень близко друг к другу, и они очень напряжённые. Поэтому, скорей всего, будет вариант Джиро и Вуэльта.

 

Пока сохраняется элемент интереса, гонка не превратится в рутину. Самая сильная его сторона – он расслаблен, не даёт ситуации на себя влиять. Мы хотим продолжать в том же духе».

 

После Олимпийских игр в Токио-2020 Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2027 года.

 

  Тадей Погачар: «Я очень счастлив связать своё будущее с командой, остаться на следующие годы. Здесь чувствую себя как дома, как в большой семье. Команда мне идеально подходит, мне повезло найти не только коллег, а друзей. Я с радостью жду предстоящие годы, надеюсь, они принесут ещё больше успехов для меня и команды. И надеюсь, что мы вдохновим детей сесть на велосипед».

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirares: «Мы строим команду будущего с молодыми талантливыми гонщиками. Тадей – неотъемлемая часть команды с самого её основания. Мы видели, как он растёт и превращается из подростка в молодого мужчину. Его достижения невероятны. Он вдохновляет не только своих товарищей по команде, а целое поколение молодых велогонщиков в Объединённых Арабских Эмиратах и по всему миру».

 

 

  В программе Тадея Погачара на вторую часть сезона Гран-при Плуэ 30 августа, чемпионат Европы, который пройдёт в Италии (Тренто) 12 сентября, чемпионат мира 26 сентября (Бельгия, Фландрия), и завершит сезон 9 октября классикой-Монументом Ломбардия.

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:55 | Регистрация: 4.07.2013

    Перевод ужасен.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Джон Дегенкольб переходит в ве ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Вернулся блудный сын )

  • VeloVelo
    Тадей Погачар не примет участи ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Перевод ужасен.

  • старт-шоссе 82
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я эту новость только приветствую, с 17 года одни разочарования.

    Запомнился только Фульс и отдельные этапы на турах ,в исполнение Лопеса и Луценко. ... и еще несуразные =приобретения=

    Хочеться пожелать команде удачи и побед.

     

    p.s. Зачем Яне шест? Дайте ей метлу.

  • red
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    red-Фото
    может всё-таки лучше отойти от совкового велоспорта и стать более современным?
  • SportSpirit
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (9)
    SportSpirit-Фото

    На мой вкус, 3 года назад трансферная политика Боры смотрелась более стратегичной и цельной. Немецкое звено + победоносный Саган.

     

    Однако Бухман и Акерман пошли на спад. Шахман стабилен, но без иллюзий на ГТ, разве что Париж-Ниццу заговорил) 

     

    Текущие приобретения скорее стрельба по талантливым воробьям: "а вдруг") Игита интересный гонщик на горные этапы. А вот Хиндли - это скорее вариант Тао и фортуны Джиро-2020 между Туром и Вуэльтой. 

     

     

  • SportSpirit
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 3 (4)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57
    Какие люди! Предыдущая победа Барде была три с половиной года назад, в феврале 2018 г. 

     

    Ольга, спасибо) 

    Увидев днем новость о победе Барде, не смогла вспомнить что-то более ранее, чем этап TDF-2017 и "общий горох" TDF-2019. Ищу, где посмотреть этап) 

     

    Рада победе Барде! Прям период возвращения после кризиса в карьере талантливых гонцов 1990 г.р. (+Дюмолан). Может и Пино еще порадует нас какой-нибудь эпичной горкой) 

  • rude_rider
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    rude_rider-Фото
    Распустить команду.
  • Astanaforever
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Урааааааааааааааааааааааааа!!!!! Эта самая приятная и радостная новость для меня и поклонников Астаны. Они были просто деструкторами команды. Но как говорится. "Мавр сделал свое дело". И еще, но.. А с кем останется Астана и кто ее будет спонсировать? Если Самрук Казына, то очень хорошо. А если команду просто поглотят, то это конец славным победам и всему постсоветскому велоспорту. На Астане в прследние годы и держался весь легендарный совковый велоспорт. Мы ждем информацию о титульном спонсоре.

    А Яне надо снова возвращаться к шесту.)))
  • shain
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    shain-Фото

    Если у руля звезда, значит это не езда.

  • Karsen
    Компания Premier Tech завершит ... (6)
    Karsen-Фото
    Вино победил?

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
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