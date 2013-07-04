Тадей Погачар не примет участие в Вуэльте Испании-2021

Тадей Погачар вернётся в гонки в конце августа

Тадей Погачар второй год подряд не будет принимать участие в Вуэльте Испании, Гранд-туре. Ставший двукратным победителем Тур де Франс, выиграв французский Гранд-тур два года подряд, 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates добавил к своему списку достижений бронзовую олимпийскую медаль в групповой гонке.

В видео, выложенном в соцсетях, Тадей Погачар сообщил, что после короткого отдыха вернулся к тренировкам, но Вуэльту Испании-2021 не поедет.

Тадей Погачар: «Я снова на велосипеде после нескольких потрясающих недель. Немного отдохнул после Токио. С командой мы, к сожалению, решили, что я не поеду Вуэльту. Но я точно скоро вернусь в Испанию на Вуэльту».

Директор команды UAE Team Emirates Аллан Пейпер (Allan Peiper) в интервью VeloNews подтвердил, что Вуэльты Испании-2021 в программе Погачара не будет:

«Не думаю, что мы изменим решение, учитывая, что он проехал Тур, а потом принял участие в Олимпийских играх, слишком быстро возвращаться к работе. У Тадея был трудный старт сезона, потом Тур и Игры. Поэтому получилась бы перегрузка.

Тадей - велогонщик, он хочет выступать, любит гонки. Он не из тех, кто говорит: «Я проехал Тур, хватит на этом». Ему нравится ездить на велосипеде, так почему бы не продолжать? Зима достаточно долгая, а он парень, которому нравится соревноваться. Он примет участие в Ломбардии и до этой гонки проедет ещё много.

Некоторым гонщикам необходимы новые цели, особенно таким, как Тадей, которые любят бороться в гонках, и, я знаю, то же самое было с Марком Кэвендишем. Просто поехать Тур де Франс и выиграть Тур или выиграть шесть этапов. Я не говорю, что это скучно, но в велоспорте есть другие гонки, на которых можно фокусироваться из интереса.

Тадей говорил, что ему хотелось бы проехать Джиро, эта гонка приводит его в восхищение. И скоро он примет в ней участие. Но он ещё молод. Настанет время, когда он, возможно, будет проезжать два Гранд-тура в год. Мы должны постепенно сократить его программу, чтобы она не была слишком перегружена.

Связка Джиро+Тур , кажется, останется в прошлом, потому что эти гонки очень близко друг к другу, и они очень напряжённые. Поэтому, скорей всего, будет вариант Джиро и Вуэльта.

Пока сохраняется элемент интереса, гонка не превратится в рутину. Самая сильная его сторона – он расслаблен, не даёт ситуации на себя влиять. Мы хотим продолжать в том же духе».

После Олимпийских игр в Токио-2020 Тадей Погачар продлил контракт с командой UAE Team Emirates до конца 2027 года.

Тадей Погачар: «Я очень счастлив связать своё будущее с командой, остаться на следующие годы. Здесь чувствую себя как дома, как в большой семье. Команда мне идеально подходит, мне повезло найти не только коллег, а друзей. Я с радостью жду предстоящие годы, надеюсь, они принесут ещё больше успехов для меня и команды. И надеюсь, что мы вдохновим детей сесть на велосипед».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirares: «Мы строим команду будущего с молодыми талантливыми гонщиками. Тадей – неотъемлемая часть команды с самого её основания. Мы видели, как он растёт и превращается из подростка в молодого мужчину. Его достижения невероятны. Он вдохновляет не только своих товарищей по команде, а целое поколение молодых велогонщиков в Объединённых Арабских Эмиратах и по всему миру».

В программе Тадея Погачара на вторую часть сезона Гран-при Плуэ 30 августа, чемпионат Европы, который пройдёт в Италии (Тренто) 12 сентября, чемпионат мира 26 сентября (Бельгия, Фландрия), и завершит сезон 9 октября классикой-Монументом Ломбардия.