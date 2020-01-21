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Брэндон Макналти нацелен дебютировать на Вуэльте Испании-2020

Брэндон Макналти планирует проехать Гранд-тур в первый год в профессионалах

 

 

  21-летний американский гонщик Брэндон МакНалти (Brandon McNulty) в 2020 году начинает профессиональную карьеру в команде UAE Team Emirates и в его планах участие в первом Гранд-туре – Вуэльте Испании. В этом году у команды уже был успешный дебютант - Тадей Погачар, одержавший 8 побед в сезоне, выигравший три этапа и занявший 3-е место в генеральной классификации на первом в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании-2019.

 

 

 

  Брэндон МакНалти мог начать профессиональную карьеру в этом году, но решил не спешить и этот сезон продолжил выступать в профессиональной континентальной команде Rally UHC Cycling. Он одержал две победы, выиграв этап и общий зачёт Джиро ди Сицилия-2019, а также стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на время среди юниоров на чемпионате мира в Йоркшире.

 

О своих планах на первый сезон Брэндон МакНалти рассказал интервью VeloNews во время тренировочного лагеря в Испании.

 

   Брэндон МакНалти: «До Вуэльты Испании-2020 ещё далеко, но если всё пойдёт по плану, мы нацелены на неё. На данный момент не ставлю никаких конкретных задач, вопрос больше в том, чтобы узнать, как отреагирует тело на усилия.

 

  Если бы я начал выигрывать в каждой разделке, было бы очень классно поехать на Олимпиаду, но я не строю весь год вокруг неё. У нас всего два места, есть Джоуи Росскопф и Чед Хага, и Лоусон Крэддок, все они очень сильны.

 

  Думаю, в течение всех лет мой прогресс был линейным. Не знаешь, как получится выступать в возрасте 21 года, как будет развиваться тело. Я хочу, чтобы у меня была долгая и стабильная карьера, а не один или два хороших года, после которых больше ничего не покажу.

 

  Я не знал, готов ли выступать в Мировом туре, когда в прошлом году решил остаться в команде Rally. Есть примеры, когда молодые ребята, особенно американцы, начинают слишком рано, слишком быстро делают этот шаг. Я подумал, что мне лучше остаться в Rally. Туда пришёл Свейн Тафт, он многому научил. Теперь я готов, этот год принёс мне уверенность».

 

 

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Теги к статье: Брэндон Макналти Brandon McNulty

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Arciv
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Arciv-Фото
    Нууууу,не знаю. Получается все Карты на тур,а остальные ГТ слив? Я бы,всё таки,Поиможу отдал Джиро и Вуэльту,там много разделок и вообще под него гонки ,а Тому и Кройсвику Тур. Очень сомневаюсь я в дружбу и единство Тома и Приможа
  • rude_rider
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    rude_rider-Фото

    да это они чтоб спутать всем карты

    а на самом деле разведут тома и примоша по гонками

  • veloliveuser
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    veloliveuser-Фото

    "не говори гоп..." - определять состав за более полугода не смешно ли? спортивная форма и чел. фактор уже не в счет? серьезная аналитика - это очень хорошо, но состав на гт формируется же не по потенциалу, а по состоянию каждого на конкретный период. или юмбо - это уже киборги?

  • dendav
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    dendav-Фото
    Для этого слишком много должно сложиться. Практика показывает, что на туре выигрывает та команда, где есть железная дисциплина и где все, в том числе и со-капитаны, пашут исключительно на одного гонщика.

    У Юмбо же мало того что сразу три капитана, так еще и по своим качествам эти гонцы очень похожи - три мотора-раздельщика типа Индурайна. То есть, им придётся всерьез воевать примерно на одном и том же профиле, иначе успеха не видать. Было бы проще, если бы их специализация хоть как-то различалась. Например: горняк, раздельщик и универсал, тогда можно было бы пробовать лидеров по очереди и к концу гонки сделать ставку на наиболее успешную стратегию.
  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: kwwk
    это будет круто, но при условии, что Jumbo-Visma определит приоритеты до гонки, а не вовремя.

    146% !

    конечно, джамбовский триглав выглядит не так смешно, как мовистаровский. но нагружать своих лидеров ещё и внутрикомандной конкуренцией на суперГТ (если в колоде нет молодого Конты) - так себе стратегия.

    но - если чётко и честно поделят роли и амбиции внутри команды ДО старта - это оч хороший блеф. тогда Инеос точно не заскучает )

  • rude_rider
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    rude_rider-Фото

    пффф.. и зачем..кто на кого будет работать? кройсвайк будет тащить этих двух,?

     

    ждем ответки от Инеос 

  • Alya
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    Alya-Фото
    Ага, еще и Кочеткова тоже в сборную татарстана запихал. А своим детям в этой сборной места нет.

    Хотя как раз Кочетков - адекватный. Из опыта общения.
    ______________

    Меня ваша логика несколько изумляет. по причине того, что российский велоспорт в жопе, вы мне предлагаете любить Закарина только на основании того что мы с ним родились в одном государстве?

    Так он вон задумался о смене гражданства и вообще уже 6 лет не живет в России.

    Я вам могу пообещать, что как только Закарин перестанет числится в сборной Татарстана вместе с остальными виртуальными гонцами и перестанет покровительствовать Нуруллину-Беспалову и тд. То я ни строчки не напишу в постах о нем.

    А пока у меня слишком много причин его ненавидеть. И личных в том числе. Вам то явно в соц сетях лемминги закарина травлю не устраивали.
  • VeloVelo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Оставьте Ильнура в покое. Закарин Лучший наш гонщик на шоссе в последние годы.
    Да, у него сейчас не лучшие времена. 
    Так бывает даже у величайших спортсменов.

    Вспомните победы Ильнура. Это были очень крутые Победы. Разве не так?
    Разве он не заслужил Уважение своей работой? 

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Николай Степаныч-Фото

    Неожиданное решение. Пошли ва-банк. Посмотрим, что получится в итоге.

  • Freejazz
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (38)
    Freejazz-Фото
    Конечно, спросить вы можете и спрашивайте у Галимзянова, Кочеткова, Сивакова да я даже не стану перечислять всех. Я не знаю всего того, что знаете вы о Закарине и его семье, но право нечестно делать его козлом отпущения за всех российских велогонщиков. Это ещё не самое интересное у нас в жизни....

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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