Брэндон Макналти нацелен дебютировать на Вуэльте Испании-2020

Брэндон Макналти планирует проехать Гранд-тур в первый год в профессионалах

21-летний американский гонщик Брэндон МакНалти (Brandon McNulty) в 2020 году начинает профессиональную карьеру в команде UAE Team Emirates и в его планах участие в первом Гранд-туре – Вуэльте Испании. В этом году у команды уже был успешный дебютант - Тадей Погачар, одержавший 8 побед в сезоне, выигравший три этапа и занявший 3-е место в генеральной классификации на первом в карьере Гранд-туре – Вуэльте Испании-2019.

Брэндон МакНалти мог начать профессиональную карьеру в этом году, но решил не спешить и этот сезон продолжил выступать в профессиональной континентальной команде Rally UHC Cycling. Он одержал две победы, выиграв этап и общий зачёт Джиро ди Сицилия-2019, а также стал бронзовым призёром в индивидуальной гонке на время среди юниоров на чемпионате мира в Йоркшире.

О своих планах на первый сезон Брэндон МакНалти рассказал интервью VeloNews во время тренировочного лагеря в Испании.

Брэндон МакНалти: «До Вуэльты Испании-2020 ещё далеко, но если всё пойдёт по плану, мы нацелены на неё. На данный момент не ставлю никаких конкретных задач, вопрос больше в том, чтобы узнать, как отреагирует тело на усилия.

Если бы я начал выигрывать в каждой разделке, было бы очень классно поехать на Олимпиаду, но я не строю весь год вокруг неё. У нас всего два места, есть Джоуи Росскопф и Чед Хага, и Лоусон Крэддок, все они очень сильны.

Думаю, в течение всех лет мой прогресс был линейным. Не знаешь, как получится выступать в возрасте 21 года, как будет развиваться тело. Я хочу, чтобы у меня была долгая и стабильная карьера, а не один или два хороших года, после которых больше ничего не покажу.

Я не знал, готов ли выступать в Мировом туре, когда в прошлом году решил остаться в команде Rally. Есть примеры, когда молодые ребята, особенно американцы, начинают слишком рано, слишком быстро делают этот шаг. Я подумал, что мне лучше остаться в Rally. Туда пришёл Свейн Тафт, он многому научил. Теперь я готов, этот год принёс мне уверенность».