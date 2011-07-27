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Тадей Погачар дебютирует на Тур де Франс в 2020 году

Тадей Погачар: «Поеду Тур де Франс-2020 с тем же настроем, какой был на Вуэльте Испании-2019»

 

 

  21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, финишировавший на подиуме первого в карьере Гран-тура Вуэльты Испании, в 2020 году дебютирует на Тур де Франс. В интервью Cyclingnews Тадей Погачар сказал, что первой целью сезона ставит Тур ОАЭ и что собирается стартовать на Тур де Франс с тем же настроем, с каким участвовал в Вуэльте Испании-2019.

 

Тадей Погачар дебютирует на Тур де Франс в 2020 году

 

  Тадей Погачар: «Мы с командой продумали две программы, в одной из которых была Джиро д’Италия, в другой – Тур де Франс. И мы решили, что со всех точек зрения Тур – лучший для меня вариант. С включением Джиро моя программа станет более трудной. Если я хочу хорошо выступить в феврале на Туре ОАЭ, то у меня останется не так много времени для подготовки к Джиро д’Италия-2020. Если же я поеду Тур де Франс, то времени будет больше, а напряжения меньше.

 

  Просто поеду на Тур де Франс с таким же настроем, какой был на Вуэльте Испании. Постараюсь учиться как можно больше. Если Ару будет чувствовать себя очень хорошо, мы будем бороться за жёлтую майку, я поддержу его на 100%. Мне нравится такая роль – без сильного стресса или давления. Результат не важен. Надо просто с прицелом на будущее посмотреть, как пойдёт гонка. Я могу спокойно учиться этому трёхнедельному приключению Тур де Франс.

  Я мог бы быть лидером на Джиро, но всё же это не такая гонка как Вуэльта, где всё сложилось естественным образом. Если же у меня изначально будет роль лидера, это создаст больше напряжения. Я ещё молод, мне надо учиться быть капитаном. Думаю, мне необходимо больше времени.

 

  Вуэльта Испании сильно отличается от Джиро или Тура. Каждый Гранд-тур обладает своей историей, нельзя ожидать, что если выиграешь Вуэльту, то можешь победить и на Тур де Франс, где другие гонщики, больше давления и стресса. Мне хочется посмотреть, как пойдёт гонка. Конечно, я хочу стартовать на ней в лучшей форме и сделать всё, что в моих силах, но ехать без давления.

 

  До сих пор не уверен, осознаю ли когда-нибудь, что мне удалось сделать в этом году. С каждой гонкой  удивляю себя, надеюсь, что смогу преподнести больше сюрпризов в следующем году.

 

  У меня был отличный год, но мне во многом ещё надо совершенствоваться. Я иду в верном направлении, думаю, мне есть куда прогрессировать. Например, в разделке. Считаю, что там могу выступать лучше, и сейчас много над этим работаю. Так что в следующем году улучшения должны быть значительными. И ещё в вопросе тактики. В этом году я сделал много ошибок. В каждой гонке, где выигрывал, у меня были ошибки, но я быстро учусь. Я научился быть более терпеливым, ориентироваться на свои ощущения.

 

  Сейчас мои цели более ясные. Конечно, выиграть Гранд-тур, выиграть Тур, Джиро, Вуэльту.

 

  Я просто хочу прогрессировать до тех пор, пока есть куда. Сделаю всё, чтобы выдать максимум своих способностей и посмотрю куда это меня приведёт».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 27.07.2011

    Давайте все на тур.бить Инеос

    Роглич интересно куда поедет .не ужели на джиро

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото
    А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...
  • Earl57
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  • Roscomsport
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Roscomsport-Фото
    Иногда ОНИ возвращаются...
  • SVS
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    SVS-Фото

    О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  • дрокер
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    дрокер-Фото

    Если не сменит, просите Каньен

  • Astanaforever
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

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