Тадей Погачар дебютирует на Тур де Франс в 2020 году

Тадей Погачар: «Поеду Тур де Франс-2020 с тем же настроем, какой был на Вуэльте Испании-2019»

21-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар, финишировавший на подиуме первого в карьере Гран-тура Вуэльты Испании, в 2020 году дебютирует на Тур де Франс. В интервью Cyclingnews Тадей Погачар сказал, что первой целью сезона ставит Тур ОАЭ и что собирается стартовать на Тур де Франс с тем же настроем, с каким участвовал в Вуэльте Испании-2019.

Тадей Погачар: «Мы с командой продумали две программы, в одной из которых была Джиро д’Италия, в другой – Тур де Франс. И мы решили, что со всех точек зрения Тур – лучший для меня вариант. С включением Джиро моя программа станет более трудной. Если я хочу хорошо выступить в феврале на Туре ОАЭ, то у меня останется не так много времени для подготовки к Джиро д’Италия-2020. Если же я поеду Тур де Франс, то времени будет больше, а напряжения меньше.

Просто поеду на Тур де Франс с таким же настроем, какой был на Вуэльте Испании. Постараюсь учиться как можно больше. Если Ару будет чувствовать себя очень хорошо, мы будем бороться за жёлтую майку, я поддержу его на 100%. Мне нравится такая роль – без сильного стресса или давления. Результат не важен. Надо просто с прицелом на будущее посмотреть, как пойдёт гонка. Я могу спокойно учиться этому трёхнедельному приключению Тур де Франс.





Я мог бы быть лидером на Джиро, но всё же это не такая гонка как Вуэльта, где всё сложилось естественным образом. Если же у меня изначально будет роль лидера, это создаст больше напряжения. Я ещё молод, мне надо учиться быть капитаном. Думаю, мне необходимо больше времени.

Вуэльта Испании сильно отличается от Джиро или Тура. Каждый Гранд-тур обладает своей историей, нельзя ожидать, что если выиграешь Вуэльту, то можешь победить и на Тур де Франс, где другие гонщики, больше давления и стресса. Мне хочется посмотреть, как пойдёт гонка. Конечно, я хочу стартовать на ней в лучшей форме и сделать всё, что в моих силах, но ехать без давления.

До сих пор не уверен, осознаю ли когда-нибудь, что мне удалось сделать в этом году. С каждой гонкой удивляю себя, надеюсь, что смогу преподнести больше сюрпризов в следующем году.

У меня был отличный год, но мне во многом ещё надо совершенствоваться. Я иду в верном направлении, думаю, мне есть куда прогрессировать. Например, в разделке. Считаю, что там могу выступать лучше, и сейчас много над этим работаю. Так что в следующем году улучшения должны быть значительными. И ещё в вопросе тактики. В этом году я сделал много ошибок. В каждой гонке, где выигрывал, у меня были ошибки, но я быстро учусь. Я научился быть более терпеливым, ориентироваться на свои ощущения.

Сейчас мои цели более ясные. Конечно, выиграть Гранд-тур, выиграть Тур, Джиро, Вуэльту.

Я просто хочу прогрессировать до тех пор, пока есть куда. Сделаю всё, чтобы выдать максимум своих способностей и посмотрю куда это меня приведёт».