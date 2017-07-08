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Спортивный директор команды Ineos о велогонщиках нового поколения

Николя Порталь: «Эти парни летают, а они ещё дети»

 

 

  Спортивный директор команды Ineos Николя Порталь завершил вместе с командой Вуэльту Валенсии-2020, где Тео Геоган Харт занял 3-е место. Победителем испанской велогонки стал 21-летний Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который ещё не раз станет соперником гонщиков команды Ineos. После Вуэльты Валенсии-2020 Николя Порталь в интервью Cyclingnews рассказал о том, что думает о победе молодого словенского гонщика и гонщиках нового поколения.

 

 

  Николя Порталь: «По его фигуре, спине, тому, как он двигается на велосипеде, можно было почувствовать, что он не собирается идти на максимуме. Если бы с ним боролись трое или четверо, он нашёл бы дополнительную передачу. Как на Вуэльте, когда он атаковал, то просто поступал по-своему, типа: «Ребята, я поехал». Конечно, этот малыш невероятно силён, и, кажется, он ещё и отличный парень.

 

  Не собираюсь сравнивать Эгана с Погачаром, потому что это было бы неуважением к ним обоим. Единственное, что можно сказать: «Чёрт, эти парни летают, а они дети».

 

  В настоящее время дети, если взять фристайл, умеют переворачиваться на 360 градусов. Посмотрите на Youtube, где 10-летние делают такие прыжки. Это потому, что есть информация, объясняющая, как надо работать со своим телом, балансом, как тренироваться.  Они могут это делать, потому что в их распоряжении есть такие коробки с пеноматериалом, куда можно приземляться.

 

  В велоспорте то же самое у начинающих или юниоров. Сейчас у них есть измерители мощности, они лучше понимают, что делают, как могут себя защитить. Когда всего этого нет, приходится набирать опыт самому.

 

  Скажешь:  «Правильно, думаю, это сработает».  И ты должен попробовать, но до твоей попытки нет данных, так что ты делаешь ошибки, а потом извлекаешь из них урок. Теперь же всё записано, составлены планы, так что всё становится чуть легче.

 

  Конечно, они ещё и просто сильны от природы, у них такой ДНК, но сам процесс развития стал легче, он начинается раньше, что помогает сильнее. Теперь мы можем больше понять».

 

 

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Теги к статье: Ineos Николя Порталь

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 05:57 | Регистрация: 8.07.2017

    Достойно обосновал Н. Порталь (ведущий спортивный директор современности) нужность применения измерителей мощности и других передовых средств, в том числе в соревновательных условиях.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 4.05.2019

    Нравится мне Порталь и его интервью, особенно в видео-формате смотреть, сколько там потаенной стратегии и хитрости)  

     

    Про Погачара классное сравнение, он и на Вуэльте Испании так уехал на 20-м этапе за своей бронзой в генерале: "Давайте ребята, у меня своя гонка")

     

     

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • motte
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    motte-Фото

    Ох, Фабио, удачу не ищут, она, госпожа Удача, выбирает сама.

  • SportSpirit
    Спортивный директор команды In ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Нравится мне Порталь и его интервью, особенно в видео-формате смотреть, сколько там потаенной стратегии и хитрости)  

     

    Про Погачара классное сравнение, он и на Вуэльте Испании так уехал на 20-м этапе за своей бронзой в генерале: "Давайте ребята, у меня своя гонка")

     

     

  • Astanaforever
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Нет только о нём. Ни об одних других ушедших из Астаны ничего плохо сказать не могу.Надо уходить из команды достойно, открыто, без обмана, чего не скажешь об Ару. Нехорошо и подло поступил с командой, подставил её.Поэтому пишу, что думаю то и пишу.
  • Giant72
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    Giant72-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?
    Помнится, когда Ару был в Астане, вы такого не говорили? И так с каждым, кто покидает её ?
  • Yuriy 17
    Спортивный директор команды In ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Достойно обосновал Н. Порталь (ведущий спортивный директор современности) нужность применения измерителей мощности и других передовых средств, в том числе в соревновательных условиях.

  • Адриен
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    Адриен-Фото

    Определяющий сезон для Ару. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ! Если не будет значимых успехов, если не наступит "возрождения" - вряд ли его будут держать в UAE. Если только в "звании" лейтенанта  с соответствующим вознаграждением...

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: «Главная цель – ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее интервью, молодец.
    Паша, если сможешь много работать в кайф, то обязательно выиграешь ТДФ.
    И еще много чего выиграешь...

  • tds
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    tds-Фото
    Цитата: karlovich
    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Фу... "Эзопов язык"? Не? Не знаем?
    Ару в свои годы выиграл Вуэлту, этапы на Джиро и ТДФ и был чемпионом Италии. Ну, а болезнь... Со всяким бывает(
     
    Это у него было, когда был в Астане под присмотром и ему не давали халявить! В UAE он вообще расслабился, зарплата космос, зачем жопу драть, за эти деньги можно и по 10 часов тренироваться в свое удовольствие!
  • Shega
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    Shega-Фото
    Может быть, всё не так конкретно стоит читать? Человек просто счастлив, что всё у него хорошо и вернулись прежние ощущения на велосипеде. А уж образность итальянской речи известна всем.
    Как бы я не относилась к Ару, но тому, что к нему вернулись прежние силы и ощущения, рада. И, дай бог, чтобы его настрой и задор совпали с возможностями! Хватит уже с него испытаний...
    P.S.Гадкий осадок от Вашего текста... правда. Малоприятно читать. Но это - только моё восприятие.
  • Ice
    Фабио Ару: «Мне надо найти нем ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Как сказано. Какая бравада." Крушу свой велосипед когда кручу педали"Я представил Ару на разбитом велосипеде в створе финиша. Вот это да!!!! Теперь вопрос? Или Ару такой сильный своими икроножными мышцами, или Кольнаго выпускает бракованные карбоновые рамы?Пока он крушил велосипеды во сне, пришел в команду молоденький, скромный Погачар и начал крушить именитых соперников, нежно оберегая своего коня. Вот только бочковоза типа Ару ему не хватает. Но какие его годы. ))) Ару надо срочно побольше пришить кармашков на свои велотрусы и джерси.Оценят.

    Да еще...а почему он тренируется в одиночестве? Никто не хочет его компании?

    Бред чистой воды, я могу так интервью любого гонщика Астаны обгадить, так вы вопеть будете о предвзятом отношении. А сами - лишь бы увидеть негатив. За своими крушителями смотрите, намордник оденьте еще, чтобы на людей не кидались)))

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