Спортивный директор команды Ineos о велогонщиках нового поколения

Николя Порталь: «Эти парни летают, а они ещё дети»

Спортивный директор команды Ineos Николя Порталь завершил вместе с командой Вуэльту Валенсии-2020, где Тео Геоган Харт занял 3-е место. Победителем испанской велогонки стал 21-летний Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который ещё не раз станет соперником гонщиков команды Ineos. После Вуэльты Валенсии-2020 Николя Порталь в интервью Cyclingnews рассказал о том, что думает о победе молодого словенского гонщика и гонщиках нового поколения.

Николя Порталь: «По его фигуре, спине, тому, как он двигается на велосипеде, можно было почувствовать, что он не собирается идти на максимуме. Если бы с ним боролись трое или четверо, он нашёл бы дополнительную передачу. Как на Вуэльте, когда он атаковал, то просто поступал по-своему, типа: «Ребята, я поехал». Конечно, этот малыш невероятно силён, и, кажется, он ещё и отличный парень.

Не собираюсь сравнивать Эгана с Погачаром, потому что это было бы неуважением к ним обоим. Единственное, что можно сказать: «Чёрт, эти парни летают, а они дети».

В настоящее время дети, если взять фристайл, умеют переворачиваться на 360 градусов. Посмотрите на Youtube, где 10-летние делают такие прыжки. Это потому, что есть информация, объясняющая, как надо работать со своим телом, балансом, как тренироваться. Они могут это делать, потому что в их распоряжении есть такие коробки с пеноматериалом, куда можно приземляться.

В велоспорте то же самое у начинающих или юниоров. Сейчас у них есть измерители мощности, они лучше понимают, что делают, как могут себя защитить. Когда всего этого нет, приходится набирать опыт самому.

Скажешь: «Правильно, думаю, это сработает». И ты должен попробовать, но до твоей попытки нет данных, так что ты делаешь ошибки, а потом извлекаешь из них урок. Теперь же всё записано, составлены планы, так что всё становится чуть легче.

Конечно, они ещё и просто сильны от природы, у них такой ДНК, но сам процесс развития стал легче, он начинается раньше, что помогает сильнее. Теперь мы можем больше понять».