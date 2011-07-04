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Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

Тадей Погачар: «Подумал, что одиночная атака – не слишком хорошая идея»

 

 

  22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар стал бронзовым призёром групповой гонки на Олимпийских играх в Токио-2020. За неделю до старта на Олимпиаде Погачар второй год подряд поднялся на первую ступень подиума Тур де Франс и стал первым победителем французского Гранд-тура, завоевавшим олимпийскую медаль в групповой гонке на шоссе (Брэдли Уиггинс, выиграв Тур де Франс, в 2012 году стал олимпийским чемпионом в разделке, Ян Ульрих, выигравший золото на Олимпиаде-2000, был не победителем, а призёром Тур де Франс), а также первым, кто выиграл Тур и взял олимпийскую медаль в один год.

 

Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

 

Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

 

Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

 

Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

 

 

  Тадей Погачар атаковал на перевале Микуни, к нему переложились Брэндон Макналти (США) и Майкл Вудс (Канада), но затем их добрала и вся группа претендентов.

 

  Атака Ричарда Карапаса (Эквадор) удалась, остальным гонщикам в группе оставалось бороться за места на подиуме. Тадей Погачар сразился в финальном спринте с бельгийским велогонщиком Ваутом Ван Артом, но проиграл ему считанные сантиметры и занял в итоге 3-е место.

 

  Тадей Погачар: «Я так счастлив, очень счастлив. Не могу подобрать слов и описать эмоции, бушующие во мне. Я потерял дар речи. Мы ездили на разведку финального подъёма. У подножия чувствовал себя хорошо, но даже не знаю, о чём думал, когда атаковал. Я старался изо всех сил, но вскоре пожалел об атаке. Когда сформировалась группа фаворитов, мне это понравилось. Подумал, что  одиночная атака – не лучшая идея, потому что слишком трудно.

 

  С последнего подъёма мне стало тяжело ехать. Я старался атаковать, но атаки следовали одна за другой. Было сложно успевать на них отвечать и садиться на колёса.

 

  Наша команда была больше заинтересована выиграть медаль, а не золото. Сам я думал о золоте, но увидел, что Карапас слишком силён, догнать его невозможно. И тогда я сфокусировался на спринте, адреналин подталкивал меня к финишу. Я так выложился, что не знал, занял я второе или третье место. Но это даже не важно. Медаль есть медаль, как мы говорим. Это что-то потрясающее».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:32 | Регистрация: 4.07.2011

    Просто катаюсь на велике, зацепив ко 2му тдф бронзу Токио.. Радуйтесь и любите велосипед и катайтесь на здоровье.. 22 годика 3 недели тура, дикое давление со всех сторон и тут ещё в таких условиях.. Уму не постижимо. 

  2. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 10:18 | Регистрация: 8.06.2021

    Поздравления Тадею!Молодец! До золота время есть.

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Комментарии

  • Coffe
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (2)
    Coffe-Фото
    Поздравления Тадею!Молодец! До золота время есть.
  • red
    Олимпийские игры-2020. Результ ... (67)
    red-Фото
    Герант Томас (Ineos Grenadiers): «... Билли – АКА Карапас (потому что есть только один Ричи!)
    :)
  • VadimS
    Ричард Карапас: «Не мог повери ... (9)
    VadimS-Фото
    Tadej Poga?ar-Richard Antonio Carapaz
  • VadimS
    Ричард Карапас: «Не мог повери ... (9)
    VadimS-Фото

    Тур Погачар-Карапас 1-3 ОИ Пагачар-Капарас 3-1 Бог есть.biggrin

  • motte
    Тадей Погачар - бронзовый приз ... (2)
    motte-Фото

    Просто катаюсь на велике, зацепив ко 2му тдф бронзу Токио.. Радуйтесь и любите велосипед и катайтесь на здоровье.. 22 годика 3 недели тура, дикое давление со всех сторон и тут ещё в таких условиях.. Уму не постижимо. 

  • motte
    Ваут ван Арт – серебряный приз ... (4)
    motte-Фото

    Что с пидкоком вырезал миллиметр, что здесь... Профи! 

  • rude_rider
    Ваут ван Арт – серебряный приз ... (4)
    rude_rider-Фото
    Равносильно проиграл. Все против него Но он сам виноват слишком силен и универсален. Жаль канечно.
  • Sm1T
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Александра
    Вы очень эмоциональны. Почему?) Вас никто не заставляет менять свою точку зрения, ваше полное право считать олимпийское золото вершиной спортивной карьеры. Да, думаю, большинство участников этого форума не то, что не подозревает, что это такое - стоять на олимпийском подиуме, но и в больших соревнованиях-то не участвовали. Но зачем копья-то ломать и призывать замолчать всех несогласных? Неужели вы действительно думаете, что прочитав ваш спич, мы тут же опомнимся и перейдем на светлую сторону силы? Это же просто ребячество.)
    Мир хорош в разнообразии. Тут, вроде, никто не отнимает и не обесценивает славу Карапаса.
    Не. Я спич не дочитал. Аогда увидел что государство и патреотизм капсом выделены :-)

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: RVL
    Попса?
    Олимпики -всегда гордость страны.
    После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас
    100000 процентов Карапаса у самолета будет встречать президент Эквадора. Вот вам и ответ значимости Олимпиады. Он теперь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ.
    Еслиб меня наш президент у самолета встречал - то лучьше не надо ? Сомнительный бонус.

    Цитата: RVL
    Они вообще ничего не выигрывали.
    Народная любовь!
    Робингуд выигрывал соревки, которые принц джон устраивал ?

    Цитата: shoooster
    Цитата: ostap89
    Да особенно во времена СССР было очень престижно, сделать на бумаге из профиков любителей и посылать на олимпиаду где те побждали студентов
    Ну, это заблуждение. От того, что они только спортом и занимались, а не работали на заводе, они не становились профессионалами. Так же как и ихние студенты, которые не учились ни дня
    Они получали зарплату от военных клубов за занятия спортом - это и есть профессиональный спортсмен. К сожалению эта практика опять началась, тому пример - универсиада

    Цитата: salomon
    Понимаю некоторых глоров Олимпиады - их коробит,что Погачар стал абсолютным Доминатором велошоссе на ближайшее десятилетие !
    Я все еще надеюсь на роглича :-) ?
  • M-07
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137)
    M-07-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Эй, господа фаны? Да ваш велоспорт в мире никто не знает и не интересует вместе с вашим французским тур де франсом и всякими джиро и вуэльтами с Париж-рублевками с булыгами. Им до лампочки ваши Погачары и Армстронги с Контадорами. Меньше 1 процента населения земли только, что то слышали о Фруми и Нибали. Велоспорт крайне непопулярный вид спорта. Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта. И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения. Если в теме вело, то жто не значит, что весь мир должен молиться на четырехкратного Фрумма. Да Фрума с тем же Месси ваще нельзя рядом поставить, хотя Месси не олимпийский чемпион, не говоря в сравнении с трехратными олимпийским чемпионами Карелиным и с Бувайсаром Сайтиевым.

    Что за бред? Многие знают, кто такие даже ван Авермат, Винокуров и Санчес? Нет, гораздо больше людей знают про Фрума, Контадора, Армстронга, Нибали, Бассо, Меньшова, да даже Шлека младшего, который ГТ не выигрывал. А уж Карелина и Сайтиева вообще никто не знает за пределами России, можно сказать, да и в России-то не особо.

    У нас любят то и дело вспоминать про художественныю гимнастику и синхронное плавание, доминируют постоянно много лет, всё золото гребут на ОИ, только вот многие знают по именам их? Ну-ка, давайте, вспомните хоть кого-нибудь. Даже Шлека младшего в России больше людей вспомнят, а в мире даже условного Цатевича или Фолифорова.

  • M-07
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137)
    M-07-Фото
    Патриотизм - это лишь высокопарные слова, особенно в проф. спорте, спортсмены так надрываются, губят своё здоровье прежде всего для себя, а уж фанаты, страна там на втором плане. Как бы кто не хотел верить в обратное, но это так.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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