Тадей Погачар - бронзовый призёр групповой гонки на Олимпиаде в Токио

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Сегодня, 00:02
Тадей Погачар: «Подумал, что одиночная атака – не слишком хорошая идея»
22-летний словенский велогонщик Тадей Погачар стал бронзовым призёром групповой гонки на Олимпийских играх в Токио-2020. За неделю до старта на Олимпиаде Погачар второй год подряд поднялся на первую ступень подиума Тур де Франс и стал первым победителем французского Гранд-тура, завоевавшим олимпийскую медаль в групповой гонке на шоссе (Брэдли Уиггинс, выиграв Тур де Франс, в 2012 году стал олимпийским чемпионом в разделке, Ян Ульрих, выигравший золото на Олимпиаде-2000, был не победителем, а призёром Тур де Франс), а также первым, кто выиграл Тур и взял олимпийскую медаль в один год.
Тадей Погачар атаковал на перевале Микуни, к нему переложились Брэндон Макналти (США) и Майкл Вудс (Канада), но затем их добрала и вся группа претендентов.
Атака Ричарда Карапаса (Эквадор) удалась, остальным гонщикам в группе оставалось бороться за места на подиуме. Тадей Погачар сразился в финальном спринте с бельгийским велогонщиком Ваутом Ван Артом, но проиграл ему считанные сантиметры и занял в итоге 3-е место.
Тадей Погачар: «Я так счастлив, очень счастлив. Не могу подобрать слов и описать эмоции, бушующие во мне. Я потерял дар речи. Мы ездили на разведку финального подъёма. У подножия чувствовал себя хорошо, но даже не знаю, о чём думал, когда атаковал. Я старался изо всех сил, но вскоре пожалел об атаке. Когда сформировалась группа фаворитов, мне это понравилось. Подумал, что одиночная атака – не лучшая идея, потому что слишком трудно.
С последнего подъёма мне стало тяжело ехать. Я старался атаковать, но атаки следовали одна за другой. Было сложно успевать на них отвечать и садиться на колёса.
Наша команда была больше заинтересована выиграть медаль, а не золото. Сам я думал о золоте, но увидел, что Карапас слишком силён, догнать его невозможно. И тогда я сфокусировался на спринте, адреналин подталкивал меня к финишу. Я так выложился, что не знал, занял я второе или третье место. Но это даже не важно. Медаль есть медаль, как мы говорим. Это что-то потрясающее».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (821)