VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дилан Груневеген отстранён от велогонок до 7 мая 2021 года

Дисциплинарный комитет UCI на 9 месяцев отстранил Дилана Груневегена от участия в велогонках

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о решении Дисциплинарной комиссии по делу инцидента с участием велогонщика команды Jumbo-Visma Дилана Груневегена, произошедшего 5 августа 2020 года на 1-м этапе Тура Польши.

 

  В пресс-релизе UCI говорится: «Велогонщик признал, что нарушил правила UCI, отклонившись от своей линии в спринте. Велогонщик сотрудничал с расследованием и принял период отстранения от соревнований до 7 мая 2021 года, что соответствует 9 месяцам от даты инцидента. Велогонщик также согласился принимать участие в мероприятиях, которые приносят пользу велосипедному сообществу».

 

Дисциплинарный комитет UCI на 9 месяцев отстранил Дилана Груневегена от участия в велогонках

 

  Ричард Плюгге, директор велокоманды Jumbo-Visma: «Это было падение с неизмеримой тяжестью последствий. Сейчас, когда дисциплинарное дело закрыто, мы можем снова начать смотреть вперёд. И будем это делать вместе с Диланом. Теперь, когда есть перспективы и ясность, чувствуем облегчение. И желаем того же Фабио Якобсену. Мы рады слышать ободряющие новости о его восстановлении».

 

  27-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma добровольно сотрудничал с расследованием и подчеркнул, что не имел намерения причинить вред людям или наносить физическую травму. Дилан Груневеген приложит усилия в мероприятиях, пропагандирующих безопасный велоспорт.

 

  Дилан Груневеген: «Падение на первом этапе Тура Польши навсегда останется чёрной страницей в моей карьере. Во время спринта я отклонился от своей линии. Прошу прощения. Я хочу быть честным спринтером. Последствия были очень печальными и серьёзными. Я полностью это сознаю. Надеюсь, это станет мудрым уроком для каждого спринтера.

 

  Я очень внимательно слежу за новостями о восстановлении Фабио. Могу лишь надеяться, что однажды он полностью выздоровеет.

 

  Закрытие дисциплинарного дела прояснило ситуацию.  Это даёт мне шанс снова смотреть вперёд. Я рад этому, хотя до 7 мая ещё далеко. Также я рад поддержке, которую получил от команды Jumbo-Visma, семьи и друзей. Вместе мы будем работать морально и физически на пути к этому дню».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma UCI дисциплинарный комитет Фабио Якобсен

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 15.04.2018

    Видно,что Дилан опустошён морально!

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 8.07.2017

    Главное, чтобы Дилан не был опустошен материально и физически

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    velodoctor-Фото
    В Инеос у эквадорца сейчас 10ая зп в пелотоне. Видимо он выбрал деньги, как и Порт и много кто еще.
  • litxaa
    Ричард Карапас и Хью Карти - п ... (5)
    litxaa-Фото
    Всю Вуэльту задавался вопросом, как выступил бы Карапас, если бы остался в Мувистар. Было видно, что команда очень старается на домашней гонке, но у нее нет Капитана. Может быть и смогли бы одолеть Роглича не упусти они Карапаса так легко.
  • Yuriy 17
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Yuriy 17-Фото

    Разделки, разделки нет у А. Власова. 

     

    Значит на гран-турах борьба только за этапы, или за 3-е место генерала при незвёздном составе соперников на Джиро или ли Вуэльты

  • Yuriy 17
    Савва Новиков подписал контрак ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    А что же Газпром-Русвело его упустил? 

  • Yuriy 17
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Главное, чтобы Дилан не был опустошен материально и физически

  • ROSt
    Крис Фрум проехал последнюю го ... (13)
    ROSt-Фото

    Удаление комментариев (((

    Б Р А В О (((((((((((((((((((((((

    ДЕМОКРАТЫ ХУ@ВЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    good

    Скрин сделан...удаляйте((((((((((((((((((((((((((((((

  • Arciv
    Дилан Груневеген отстранён от ... (2)
    Arciv-Фото
    Видно,что Дилан опустошён морально!
  • velodoctor
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    velodoctor-Фото

    Он говорил, что за Россию выступает в т.ч. из-за олимпиады, при этом пропустил чм в этом году. В твиттере французы каждый год обсуждают то, какбы он сменил граждансво поскорее. Прямо сотни комметариев, я как-то что-то искал о Павле, только их и находил.

  • Freejazz
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Freejazz-Фото
    Я без иллюзий. У нас нет гонщиков мирового уровня полностью местных. Все по факту - Кипр, Италия, Испания... далее по списку. Для симпатии нужно чтобы хоть что-то связывало - кому подходит просто название команды, кому фамилия на -ов, -ко.
  • Серафим
    Александр Власов – 11-й на сво ... (23)
    Серафим-Фото

    Цитата: Freejazz
    На международных сайтах о Власове пишут с надеждой, но в комментариях сомневаются, сравнивая его с другими молодыми (Эвенпул, Погачар). По мне - он пока самая большая "русскоговорящая" надежда, ну может быть вместе с Сиваковым. Да, они не "топ-топ", но "топ" уж точно. Можно переживать с надежной, а не с безнадегой.

      Ну, на Власова можно еще надеяться, а на Сивакова я бы особенных надежд не возлагал. Не только (и не столько) со спортивной точки зрения. Он может и может разговаривать по-русски, но по сути он француз. Он думает по-французски, у него менталитет француза. И даже участие в сборной России - далеко не факт.  А если учесть международные санкции в отношении всей олимпийской сборной и не только олимпийской...

       Если он хочет участвовать в Олимпиадах, зачем ему эти проблемы с чужой по сути сборной? 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 ноября

Tom Dumoulin (Team Jumbo - Visma)

12 ноября

Gijs Van Hoecke (CCC Team)

Yoann Offredo (Circus - Wanty-Gobert)

Vincenzo Albanese (Bardiani CSF - Faizane)

Oscar Cabedo (Burgos - BH)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2020 (57)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)