Дилан Груневеген отстранён от велогонок до 7 мая 2021 года

Дисциплинарный комитет UCI на 9 месяцев отстранил Дилана Груневегена от участия в велогонках

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о решении Дисциплинарной комиссии по делу инцидента с участием велогонщика команды Jumbo-Visma Дилана Груневегена, произошедшего 5 августа 2020 года на 1-м этапе Тура Польши.

В пресс-релизе UCI говорится: «Велогонщик признал, что нарушил правила UCI, отклонившись от своей линии в спринте. Велогонщик сотрудничал с расследованием и принял период отстранения от соревнований до 7 мая 2021 года, что соответствует 9 месяцам от даты инцидента. Велогонщик также согласился принимать участие в мероприятиях, которые приносят пользу велосипедному сообществу».

Ричард Плюгге, директор велокоманды Jumbo-Visma: «Это было падение с неизмеримой тяжестью последствий. Сейчас, когда дисциплинарное дело закрыто, мы можем снова начать смотреть вперёд. И будем это делать вместе с Диланом. Теперь, когда есть перспективы и ясность, чувствуем облегчение. И желаем того же Фабио Якобсену. Мы рады слышать ободряющие новости о его восстановлении».

27-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma добровольно сотрудничал с расследованием и подчеркнул, что не имел намерения причинить вред людям или наносить физическую травму. Дилан Груневеген приложит усилия в мероприятиях, пропагандирующих безопасный велоспорт.

Дилан Груневеген: «Падение на первом этапе Тура Польши навсегда останется чёрной страницей в моей карьере. Во время спринта я отклонился от своей линии. Прошу прощения. Я хочу быть честным спринтером. Последствия были очень печальными и серьёзными. Я полностью это сознаю. Надеюсь, это станет мудрым уроком для каждого спринтера.

Я очень внимательно слежу за новостями о восстановлении Фабио. Могу лишь надеяться, что однажды он полностью выздоровеет.

Закрытие дисциплинарного дела прояснило ситуацию. Это даёт мне шанс снова смотреть вперёд. Я рад этому, хотя до 7 мая ещё далеко. Также я рад поддержке, которую получил от команды Jumbo-Visma, семьи и друзей. Вместе мы будем работать морально и физически на пути к этому дню».