Дилан Груневеген не будет выступать в гонках до решения дисциплинарного комитета

Дилан Груневеген: «Даже думать не хочу о велоспорте»

Велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, дисквалифицированный на Туре Польши-2020 после 1-го этапа, будет ждать решения дисциплинарного комитета UCI по поводу его нарушившего правила манёвра, вызвавшего падение и травмы гонщиков пелотона.

Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step), вылетевший за ограждения из-за действий Дилана Груневегена, через два дня после инцидента был выведен из искусственной комы, и теперь ему предстоит долго и трудное восстановление.

Команда Jumbo-Visma опубликовала заявление, в котором говорится, что Дилан Груневеген признаёт свою вину и глубоко переживает случившееся.

В пресс-релизе команды Jumbo-Visma говорится:

«1. Мы глубоко потрясены последствиями падения. Надеемся на лучшее для Фабио Якобсена, думаем о Фабио, всем сердцем желаем ему выздоровления. Мы также надеемся, что и другие велогонщики, пострадавшие при падении, скоро поправятся. Желаем им скорейшего выздоровления и всего самого лучшего.

2. Последние два дня наша команда обсуждала ситуацию. Мы посчитали, что прежде всего должны были обсудить её с Диланом.

3. Дилан опустошён тем, что случилось, тяжёлыми последствиями для всех, кто оказался вовлечён в завал. Ему очень жаль.

4. Дилан признаёт, что он неправильно поступил, отклонившись от своей линии. Он согласен, что его правильно дисквалифицировали.

5. Команда Jumbo-Visma стоит за честную спортивную борьбу в пределах правил. Своим манёвром Дилан нарушил правила, что неприемлемо.

6. Мы решили, что Дилан не будет стартовать в велогонках до тех пор, пока дисциплинарный комитет не вынесет решения по поводу инцидента.

Наша команда будет помогать Дилану и его семье пройти через это морально сложное время. Некоторые причины, из-за которых такое сложное время настало, заслуживают порицания.

7. Сейчас главное – здоровье и выздоровление Фабио. Мы думаем о Фабио Якобсене и других гонщиках, попавших в этот ужасный завал на Туре Польши-2020».

Twee dagen na de vreselijke valpartij van Fabio Jakobsen doet Dylan Groenewegen, die van zijn lijn afweek in de sprint, voor het eerst zijn verhaal.



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В видеоинтервью каналу NOS Дилан Груневеген сказал: «Это полностью моя вина. Но я никогда не хотел подвергать опасности других гонщиков. Вина полностью лежит на мне. Я отклонился от линии, что непозволительно. Сейчас думаю только о Фабио и его семье. Надеюсь на его скорейшее выздоровление. В ближайшие месяцы даже думать не хочу о велоспорте. Посмотрим, что будет потом».