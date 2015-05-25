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Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

  Дилан Груневеген доставляет покупателям продукты сети супермаркетов Jumbo во время пандемии коронавируса

 

 

  26-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген будет заниматься доставкой продуктов пожилым людям и всем, кто не может пойти в магазин самостоятельно во время пандемии коронавируса. Тем самым во время отсутствия велогонок Дилан Груневеген также помогает рекламировать спонсора команды, сеть супермаркетов Jumbo.

 

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

 

Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

 Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

Photo (c) @GroenewegenD

 

 

  В Твиттере Дилан Груневеген написал: «Велогонок пока нет, зато есть время помогать. В ближайший период я на велосипеде буду доставлять продукты пожилым людям и тем, кто не может делать покупки самостоятельно».

 

  Для покупателей, заказавшие продукты онлайн, стало сюрпризом появление победителя четырёх этапов Тур де Франс в форме велокоманды Jumbo-Visma, доставившего им заказ.  

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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  1. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 25.05.2015

    Правильно. Пора осваивать новую профессию.

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Комментарии

  • AvA
    Альберто Контадор выставил на ... (3)
    AvA-Фото

    может кому-то будет интересно - https://www.ebay.es/itm/373014922256

  • AvA
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    AvA-Фото
    Какой возраст "этих болячек", а какой у COVID-19?... чтобы сравнивать количество их жертв.
    Отнюдь, вы снова ошибаетесь, что я каким-то образом пытался вас оскорбить. Этого даже в мыслях не было. Но если вы где-то увидели оскорбление, значит лишь, что вы сами хотели это увидеть!))
    И, одно дело иметь своё мнение, выражать которое никто никому не в праве запрещать. И совсем другое, пытаться, так скажем, чрезмерно экспрессивно, убедить в правоте своего мнения окружающих, используя не совсем корректные аргументы и стиль изложения.
    И я не напрягаюсь читая ваши комментарии, не переживайте!))
  • SSS
    Дилан Груневеген занялся доста ... (1)
    SSS-Фото

    Правильно. Пора осваивать новую профессию.

  • RVL
    Альберто Контадор выставил на ... (3)
    RVL-Фото
    Надеюсь его возьмут гараздо дороже
  • Адриен
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    Адриен-Фото
    Всё в этом мире рано или поздно заканчивается... Вирус - это только цветочки. Ягодки - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ последствия. Могу предсказать, как мне кажется, с большой вероятностью - в итоге можем не досчитаться НЕСКОЛЬКИХ команд в пелетоне. И очень опасаюсь за Астану...
  • Адриен
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    Адриен-Фото
    Знаете , РАЗУМНЫЙ вы наш, от этих болячек конечно есть вакцины и лекарства. Но народу от них умирает В РАЗЫ больше , чем от COVID-19... И еще - не напрягайтесь , НЕ ЧИТАЙТЕ написанное мной - не вам и не для вас пишу. Во всяком случае, для тех,кто не клеймит высокомерно , НЕ ОПУСКАЕТСЯ ДО ПРЯМЫХ ОСКОРБЛЕНИЙ только лишь за то, что имеет противоположное мнение.
  • litxaa
    Грег Ван Авермат – победитель ... (31)
    litxaa-Фото

    Уважаемые, а чисто теоретически ведь можно расчитать сопротивление воздуха при ветре и снижение этого сопротивления в пелотоне и вводить соответствующие поправки в реальном времени, в зависимости от положения гонщка в группе? Так и до эшелонов на ветровых этапах можно будет дожить и спиринтерских поездов перед финишем)))

  • AvA
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    AvA-Фото

    1. Отрицание
    2. Гнев
    3. Торг
    4. Депрессия
    5. Принятие
    "Психи" говорят, чем быстрее человек пройдёт первые четыре и достигнет пятой стадии, тем лучше для него самого...

    Вот, например, наш уважаемый Адриен, по моему скромному мнению, где-то между первым и вторым пунктом!))

  • AvA
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    AvA-Фото
    Цитата: Адриен
    "ПРИВЫЧНЫЕ" ГРИПП, ГЕПАТИТ, ТУБЕРКУЛЕЗ, ДИЗЕНТЕРИЯ, "ОБЫЧНАЯ" ПНЕВМОНИЯ И Т.П. ?

    От указанных вами болячек есть либо прививка/вакцина, либо лекарство. Плюс скорость распространения/относительная бессимптомность. Вы сравниваете тёплое с мягким. При чём очередной раз слишком громко!))
  • Sezar
    Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
    Sezar-Фото

    Люди, конечно, впечатлены, информационная пандемия в разгаре, но если проводить параллели, то проводить их до конца: обычные люди-те же гонщики, сезон закончен - по домам? Будем сидеть пока не изобретут вакцину? А кто это будет оплачивать? Ну ок, сначала снизят гонщикам зарплату, потом разгонят персонал. Потом разгонят самих гонщиков...Или вы думаете, что их отпустят в полугодовой отпуск, с сохранением зарплаты за счет команды:)? 

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