 Дилан Груневеген занялся доставкой продуктов

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 23:44
Дилан Груневеген доставляет покупателям продукты сети супермаркетов Jumbo во время пандемии коронавируса
26-летний нидерландский спринтер команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген будет заниматься доставкой продуктов пожилым людям и всем, кто не может пойти в магазин самостоятельно во время пандемии коронавируса. Тем самым во время отсутствия велогонок Дилан Груневеген также помогает рекламировать спонсора команды, сеть супермаркетов Jumbo.
Photo (c) @GroenewegenD
В Твиттере Дилан Груневеген написал: «Велогонок пока нет, зато есть время помогать. В ближайший период я на велосипеде буду доставлять продукты пожилым людям и тем, кто не может делать покупки самостоятельно».
Для покупателей, заказавшие продукты онлайн, стало сюрпризом появление победителя четырёх этапов Тур де Франс в форме велокоманды Jumbo-Visma, доставившего им заказ.
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AvA
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
Какой возраст "этих болячек", а какой у COVID-19?... чтобы сравнивать количество их жертв.
Отнюдь, вы снова ошибаетесь, что я каким-то образом пытался вас оскорбить. Этого даже в мыслях не было. Но если вы где-то увидели оскорбление, значит лишь, что вы сами хотели это увидеть!))
И, одно дело иметь своё мнение, выражать которое никто никому не в праве запрещать. И совсем другое, пытаться, так скажем, чрезмерно экспрессивно, убедить в правоте своего мнения окружающих, используя не совсем корректные аргументы и стиль изложения.
И я не напрягаюсь читая ваши комментарии, не переживайте!))
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Адриен
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
Всё в этом мире рано или поздно заканчивается... Вирус - это только цветочки. Ягодки - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ последствия. Могу предсказать, как мне кажется, с большой вероятностью - в итоге можем не досчитаться НЕСКОЛЬКИХ команд в пелетоне. И очень опасаюсь за Астану...
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Адриен
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
Знаете , РАЗУМНЫЙ вы наш, от этих болячек конечно есть вакцины и лекарства. Но народу от них умирает В РАЗЫ больше , чем от COVID-19... И еще - не напрягайтесь , НЕ ЧИТАЙТЕ написанное мной - не вам и не для вас пишу. Во всяком случае, для тех,кто не клеймит высокомерно , НЕ ОПУСКАЕТСЯ ДО ПРЯМЫХ ОСКОРБЛЕНИЙ только лишь за то, что имеет противоположное мнение.
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litxaa
Грег Ван Авермат – победитель ... (31)
Уважаемые, а чисто теоретически ведь можно расчитать сопротивление воздуха при ветре и снижение этого сопротивления в пелотоне и вводить соответствующие поправки в реальном времени, в зависимости от положения гонщка в группе? Так и до эшелонов на ветровых этапах можно будет дожить и спиринтерских поездов перед финишем)))
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AvA
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
1. Отрицание
2. Гнев
3. Торг
4. Депрессия
5. Принятие
"Психи" говорят, чем быстрее человек пройдёт первые четыре и достигнет пятой стадии, тем лучше для него самого...
Вот, например, наш уважаемый Адриен, по моему скромному мнению, где-то между первым и вторым пунктом!))
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AvA
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
Цитата: Адриен
"ПРИВЫЧНЫЕ" ГРИПП, ГЕПАТИТ, ТУБЕРКУЛЕЗ, ДИЗЕНТЕРИЯ, "ОБЫЧНАЯ" ПНЕВМОНИЯ И Т.П. ?
От указанных вами болячек есть либо прививка/вакцина, либо лекарство. Плюс скорость распространения/относительная бессимптомность. Вы сравниваете тёплое с мягким. При чём очередной раз слишком громко!))
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Sezar
Тур де Франс-2020 может быть о ... (12)
Люди, конечно, впечатлены, информационная пандемия в разгаре, но если проводить параллели, то проводить их до конца: обычные люди-те же гонщики, сезон закончен - по домам? Будем сидеть пока не изобретут вакцину? А кто это будет оплачивать? Ну ок, сначала снизят гонщикам зарплату, потом разгонят персонал. Потом разгонят самих гонщиков...Или вы думаете, что их отпустят в полугодовой отпуск, с сохранением зарплаты за счет команды:)?
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