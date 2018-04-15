Том Дюмулин проверил себя в гонке на маунтинбайке

Том Дюмулин протестировал себя в зимней гонке в Нидерландах

Том Дюмулин впервые после долгого перерыва вернулся в гонки, правда, пока в маунтинбайке. 29-летний нидерландский гонщик 1 декабря проехал 54,9 км по песчаным пляжам побережья Северного моря в Схевенингене (Scheveningen) в числе участников велогонки MTB Beach Race и занял в гонке 6-е место.

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Том Дюмулин прикрепил номер участника велогонки впервые с июня. Сезон на шоссе он был вынужден завершить досрочно в июне, сойдя после 6 этапа Критериума Дофине-2019 из-за травмы колена.

Победитель Джиро д’Италия-2017 новый сезон начнёт в новой команде – Jumbo-Visma. В следующем сезоне Том Дюмулин планирует сфокусироваться на Тур де Франс и Олимпийских играх-2020, о чём говорил в интервью NOS: «Сценарий не идеальный, но я убеждён, что смогу совместить Тур де Франс и Олимпийские игры».