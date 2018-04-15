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Том Дюмулин проверил себя в гонке на маунтинбайке

Том Дюмулин протестировал себя в зимней гонке в Нидерландах

 

 

  Том Дюмулин впервые после долгого перерыва вернулся в гонки, правда, пока в маунтинбайке. 29-летний нидерландский гонщик 1 декабря проехал 54,9 км по песчаным пляжам побережья Северного моря в Схевенингене (Scheveningen) в числе участников велогонки  MTB Beach Race и занял в гонке 6-е место.

 

Том Дюмулин проверил себя в гонке на маунтинбайке

 

Photo © KMC mountainbiketeam @MTBteam_com

 

   Том Дюмулин прикрепил номер участника велогонки впервые с июня. Сезон на шоссе он был вынужден завершить досрочно в июне, сойдя после 6 этапа Критериума Дофине-2019 из-за травмы колена.

 

 Победитель Джиро д’Италия-2017 новый сезон начнёт в новой команде – Jumbo-Visma. В следующем сезоне Том Дюмулин планирует сфокусироваться на Тур де Франс и Олимпийских играх-2020, о чём говорил в интервью NOS: «Сценарий не идеальный, но я убеждён, что смогу совместить Тур де Франс и Олимпийские игры».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:17 | Регистрация: 15.04.2018

    Короче Приможа скинут на Джиро и Вуэльту. Ну этот тур и не сильно подходит Приможу. Другое дело,что он и Тому то не подходи никак)

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    годы и время всё расставят в "подводные камни пазлы"

  • EL-Fenomeno
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как по мне больше чёрного стало, но ведь главное не цвет у вела, а гонец на боевом коне sun

  • Адриен
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Адриен-Фото
    Пардон, ошибся.Так выходит, что и Баллан был на Wilier !
  • Arciv
    Том Дюмулин проверил себя в го ... (1)
    Arciv-Фото
    Короче Приможа скинут на Джиро и Вуэльту. Ну этот тур и не сильно подходит Приможу. Другое дело,что он и Тому то не подходи никак)
  • karlovich
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    karlovich-Фото

    Цитата: Rokka
    Астана стала каким то рекламным агентством для второсортных велоконтор.

    Тур Фландрии 2007- Александр Баллан

    ЧМ 2008, Варес- Баллан

    Амтел Голд Рейс 2008- Кунего

    Ломбардия 2007 и 2008- Кунего

    Джиро 2010- Скарпони(после дистквала Пистольеро)

     

    + куча этапов в исполнении Питакки и прочих.

     

    З.Ы. Да, каюсь, виллеровод;)

     

     

  • Astanaforever
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Wilier знаю, Wheeler знаю
    Цитата: 0x5F375A86
    willer

    Цитата: Astanaforever
    WILLER

    это какой-то китайский зверь?
    Да ладно..одну букву пропечатал не ту..накинулся ты как зверь.. Какой ты злой прям. )))
  • Sm1T
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Sm1T-Фото
    У меня был Виллер, но спеши лучьшее. Хагагага
  • motte
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: RVL
    Другое дело клуб 5 ...насколько все расступятся перед фрумми,и насколько он будет способен

    Именно!

    Это есть план А и только, но и возможны корректировки, они просто обязаны быть, если таких талантов накупили, но это на будущее, да и квято, надеюсь , поедет вновь ибо прошедший сезон он был в полнейшем гарнире. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Адриен
    Отличный велосипед. На Isoard XP проехал полЕвропы. Легкий, удобный, КРАСИВЫЙ... Что же касается "второсортности"... Компании уже под век как не больше. Про Понтани уже упомянули. Так лет десять назад на Wilier Кунего - если не ошибаюсь - выиграл Чемпионат Мира ...
    Кунего не выигрывал)) был вторым за Балланом , в Варезе , и они оба в одной команде гоняли
  • Shalam s Urala
    Команда «Астана» начинает сотр ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    Wilier знаю, Wheeler знаю

    Цитата: 0x5F375A86
    willer

    Цитата: Astanaforever
    WILLER

    это какой-то китайский зверь?

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