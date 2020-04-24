Том Дюмулин: «Виртуальные гонки не имеют ничего общего с настоящими»

Том Дюмулин об участии в виртуальных велогонках и тренировках

Том Дюмулин вслед за Петером Саганом и Алехандро Вальверде признался, что не является любителем виртуального велоспорта и гонок. 29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma живёт не в Нидерландах, а в Бельгии, где разрешается выезжать на тренировки. 19 апреля Том Дюмулин принял участие в виртуальной Амстел Голд Рэйс и в его планах продолжать участвовать в виртуальных гонках.

Photo © Instagram @t.dumoulin

Платформа Zwift может рассчитать параметры мощности для каждой модели домашнего тренажёра и автоматически дисквалифицирует участников, которые показывают значения выше установленного потолка – 5,2 ватт/кг в течение 20 минут или 6 ватт/кг за 5 минут.

Том Дюмулин считает, что результаты виртуальных гонок не имеют ничего общего с результатами в реальных гонках, о чём рассказал в интервью De Limburger.

Том Дюмулин: «Понимаю, почему существуют эти гонки, так лучше, чем ничего, но они и близко не стояли с настоящими.

Результаты тоже не заслуживают доверия, они ни о чём не говорят. Ваут ван Арт – король педальной мощности, а в виртуальном Туре Фландрии он финишировал 10-м. Девайсы не откалиброваны и от разных брендов, что существенно. Нужно вводить точный вес, иначе это нечестно.

Я проехал виртуальную Амстел Голд со средней мощностью 250 ватт. Большинство гонщиков не могут её удерживать. Но я никого ни разу не смог обогнать. Боюсь, что проблема с ваттами будет всегда».

Телекалану L1 Том Дюмулин рассказал, как тренируется в настоящее время:

«Сейчас я не пытаюсь выезжать на велосипеде каждый день, имея в виду какую-то специальную цель. Просто стараюсь держать себя в форме, ставя задачу на каждый день. Я разрабатывал подобие плана тренировок, но он ограничен, и не обязательно его строить с мыслью, что скоро Тур де Франс, потому что мы просто не знаем, будет ли гонка. Если верить вирусологам, шансов не так много».