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Том Дюмулин: «Виртуальные гонки не имеют ничего общего с настоящими»

Том Дюмулин об участии в виртуальных велогонках и тренировках

 

 

  Том Дюмулин вслед за Петером Саганом и Алехандро Вальверде признался, что не является любителем виртуального велоспорта и гонок.  29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma живёт не в Нидерландах, а в Бельгии, где разрешается выезжать на тренировки. 19 апреля Том Дюмулин принял участие в виртуальной Амстел Голд Рэйс и в его планах продолжать участвовать в виртуальных гонках.

 

Photo © Instagram @t.dumoulin

 

  Платформа Zwift может рассчитать параметры мощности для каждой модели домашнего тренажёра и автоматически дисквалифицирует участников, которые показывают значения выше установленного потолка – 5,2 ватт/кг в течение 20 минут или 6 ватт/кг за 5 минут.

 

   Том Дюмулин считает, что результаты виртуальных гонок не имеют ничего общего с результатами в реальных гонках, о чём рассказал в интервью De Limburger.

 

  Том Дюмулин: «Понимаю, почему существуют эти гонки, так лучше, чем ничего, но они и близко не стояли с настоящими.

 

  Результаты тоже не заслуживают доверия, они ни о чём не говорят. Ваут ван Арт – король педальной мощности, а в виртуальном Туре Фландрии он финишировал 10-м. Девайсы   не откалиброваны и от разных брендов, что существенно. Нужно вводить точный вес, иначе это нечестно.

 

  Я проехал виртуальную Амстел Голд со средней мощностью 250 ватт. Большинство гонщиков не могут её удерживать. Но я никого ни разу не смог обогнать. Боюсь, что проблема с ваттами будет всегда».

 

Телекалану L1 Том Дюмулин рассказал, как тренируется в настоящее время:

 

  «Сейчас я не пытаюсь выезжать на велосипеде каждый день, имея в виду какую-то специальную цель. Просто стараюсь держать себя в форме, ставя задачу на каждый день. Я разрабатывал подобие плана тренировок, но он ограничен, и не обязательно его строить с мыслью, что скоро Тур де Франс, потому что мы просто не знаем, будет ли гонка. Если верить вирусологам, шансов не так много».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    Адриен-Фото

    В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...

  • Sezar
    Министр спорта Франции допуска ... (1)
    Sezar-Фото

    Забавно, Вуэльту переносят на ноябрь, потому что Тур сдвигается. Потом Тур снова  двинут и другие Туры тоже завалятся. Может быть организаторам пора перестать смотреть в рот обнаглевшим от монополизма функционерам, решающим за всех что является для них приоритетом, а что нет? Ну проведите, млин, Тур де Франс в Америке, там скоро и эпидемия закончится и противоядие найдут и организуют. Или назначьте Вуэльту в августе или в старые сроки. Тогда до министра спорта сразу дойдет является ли спорт приоритетом или нет. Если этим ребятам дать волю, то все пойдет по сценарию ВОЗ с отменой всех массовых соревнований до конца 2021 г. Для начала. А то кабы чего не вышло. Потом будут указывать когда и чем можно дышать, а когда нет. И это озвучивает организация прогнозы и рекомендации которой не срабатывают.. мне вообще интересно, ее рекомендации основываются на доказательной базе? Учитывая реальную убийственную стоимость этих рекомендаций.

  • GTX
    Глава спортивного маркетингово ... (2)
    GTX-Фото
    Сам себе противоречит о телеправах
  • RVL
    Глава спортивного маркетингово ... (2)
    RVL-Фото

    Странное мнение. футбольные лиги , НХЛ, НБА, супербол какой, формула 1...и ТД и тп все работает на ТВ правах. Нет говорит...не сработает. И где то в конце вью говорит , мол орги гонок знают- аудитория жаждет гонок.

    Я жажду) да

  • RVL
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    RVL-Фото


    Понятно, что теперь не получится сделать дубль, принять участие в Тур де Франс, а потом в Джиро д’Италия. Потенциально можно проехать Тур, а потом Вуэльту, но то, как гонки построены на данный момент, это немыслимо. Это значит или бросить все силы на Тур, или разделить ресурсы и поставить какие-то цели на Джиро, или предпочесть Тур и Вуэльту.]

    Да, Дэйв, бывает и так...

  • RVL
    Предварительный календарь вело ... (6)
    RVL-Фото
    Такой календарь на 2 половину года, просто сказка для болельщиков
  • RVL
    Глава велокоманды Bora-hansgro ... (3)
    RVL-Фото

    Петя должен подтянуть свой Инстаграм, что бы спонсор был доволен и ЗП в команде не падала)

  • EL-Fenomeno
    Предварительный календарь вело ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Календарь гонок на вторую часть сезона 2020 года согласно RTBF:
     

    1 августа — Страде Бьянке;

    8 августа — Милан-Сан-Ремо;

    Середина августа  — Критериум Дофине, сокращённый до 4 – 5 этапов;  

    22-23 августа — национальные чемпионаты;

    29 августа – 20 сентября – Тур де Франс;

    20-27 сентября – чемпионат мира в Швейцарии;

    30 сентября — Флеш Валлонь;

    4 октября — Льеж-Бастонь-Льеж;

    3-25 октября — Джиро д’Италия;

    10 октября — Амстел Голд Рэйс;

    11 октября — Гент-Вевельгем;

    18 октября — Тур Фландрии;

    25 октября -  Париж-Рубэ;

    31 октября  — Ломбардия;

    1 ноября — старт Вуэльты Испании.

     

    Как говорили в одном фильме два героя "есть другая информация".

    А именно то, что сезон начнётся с 1 сентября, ну, т.е. с 29.08 ибо на эту дату запланированн старт ТдФ. А ещё то, что осенью состоятся только монументальные классики + 3 ГТ.

    Вот такой календарь я нарыл:

     - Milan-San Remo (30 августа) [но ещё под вопросом]
     - Tour de France (с 29 августа по 20 сентября)
     - European Cycling Championship: ЧЕ_2020 (с 9 по 13 сентября)
     - World Cycling Championships: ЧМ_2020 (с 20 по 27 сентября)
     - Giro d’Italia (с 3 по 25 октября)
     - Ronde van Vlaanderen: Фландрия (11 октября)
     - Paris-Roubaix (18 октября)
     - Vuelta a Espana (с 24 октября по 8 нобяря)
     - Giro di Lombardia (31 октября)
     - Liеge-Bastogne-Liеge (8 ноября) [но ещё под вопросом]

  • Joe
    Предварительный календарь вело ... (6)
    Joe-Фото

    Хочется верить, что все так и будет

  • uran
    Ремко Эвенепул будет бросать с ... (32)
    uran-Фото
    Играючи не зря в кавычках стоит. На лыжной гонка по кругу идет, и можно временно отключаться, особенно если поворотов крутых нет. В вело потеря концентрации очень часто приводит к падениям.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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