Том Дюмулин чувствует себя лучше после начала лечения

EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках