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Том Дюмулин чувствует себя лучше после начала лечения

Врачи нашли причину недомогания Тома Дюмулина и начали лечение

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin), вынужденный отложить старт сезона из-за плохого самочувствия, объявил, что врачи нашли причину недомогания и проводят лечение. 29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma в своём аккаунте в Instagram  рассказал, что уже чувствует себя лучше.

 

Photo @tom_dumoulin

 

  Том Дюмулин: «Все знают, что в последнее время я чувствовал себя не слишком хорошо. На прошлой неделе мы обнаружили паразитов у меня в кишечнике, и с этого момента я начал лечение. Чувствую себя намного лучше, провёл хорошую тренировочную сессию и сегодня, и в выходные. С нетерпением жду, что скора начну ставить новые цели и планировать старт сезона! Буду держать вас в курсе!»

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Эган Берналь о лидерстве на Ту ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Защитить титул победителя гран-тура - это будет сверхудача для любого южноамериканского гонщика!

    Ведь они заметно нестабильны после успехов.

  • Николай Степаныч
    Спортивный директор команды Ju ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Как здорово слышать компетентное мнение, уверен, врача-профи. Или всё же кухонного психолога?
  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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