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Филипп Жильбер о Вауте Ван Арте и Матье ван дер Пуле

Филипп Жильбер: «Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул очень впечатляют»

 

Филипп Жильбер: «Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул очень впечатляют»

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

  38-летний Филипп Жильбер начал карьеру профессионального велогонщика в 2003, а первую победу на классике – Монументе одержал в 2010 году в возрасте 27 лет, в 2019 году, в возрасте  37 лет он впервые в карьере стал победителем Париж-Рубэ, а, начиная свой 19-й сезон, надеется побороться за победу на Милан-Сан-Ремо, единственную классику Монумент, отсутствующую в его списке побед.

 

  Ваут ван Арт, его соотечественник, одержал  первую победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо в 25 лет, а Матье ван дер Пул в 25 лет стал победителем классики – Монумента Тур Фландрии.

 

  Во время пресс-конференции в тренировочном лагере велокоманды Lotto Soudal Филипп Жильбер рассказал, что восхищается молодыми талантами и поделился мнением о перспективах молодых велогонщиков.

 

  Филипп Жильбер: «Не знаю, возможно ли сохранять такой уровень интенсивных нагрузок долгое время, потому что ментально это требует большого напряжения. Помимо велоспорта у них нет никакой жизни. Не знаю, можно ли так долго выдерживать. Может, у них будет очень короткая, но успешная карьера, или им придётся выбирать дисциплину. Не знаю, смогут ли они без отдыха жить в таком ритме 365 дней».

 

  На вопрос о том, продолжат ли доминировать молодые велогонщики, Жильбер ответил:

 

  «Всегда что-то меняется. Помню, в 2017 году на крупных классиках выигрывали только гонщики 35 лет и старше. А теперь в прошлом году побеждали только молодые. Но это не значит, что самые молодые продолжат побеждать. Считаю, что и более возрастные гонщики всё ещё могут выигрывать.

 

  Уверен, что много возрастных гонщиков будут успешными. Но некоторые из молодых, действительно, впечатляют. Мы видели Погачара, Марка Хирши, ван дер Пула, много талантов. Такого давно не было. И Берналь ещё очень молод. Это поколение очень впечатляет. Они оба (Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт) производят впечатление ,потому что смогли перепрыгнуть из одной дисциплины в другую и стать успешными с первого дня. Такого никогда не видел.

 

  Помню, Свен Нис попытался что-то показать на шоссе, но он и близко не подошёл. Потом у нас был Абсалон (Julien Absalon) из маунтинбайка попытался выступать на шоссе, но тоже ничего не добился. Но эти двое, они побеждают, они возвращаются в велокросс, и снова побеждают. Очень впечатляют».

 

  В интервью RTBF.be Филипп Жильбер рассказал, что им всё ещё движет страсть к велоспорту, благодаря чему он продолжает работать с удовольствием: «С каждым годом  меня всё чаще спрашивают, что меня заставляет продолжать выступать? Не думаю, что я  исключение. Много гонщиков продолжают оставаться конкурентоспособными после 40. А благодаря новым технологиям спортсмены сейчас лучше готовятся.

 

  Когда я взглянул на свою статистику за 2020 год, когда из-за падения на Тур де Франс-2020 и локдауна не мог много выезжать, за год я всё равно набрал 1 000 часов на велосипеде. Если тебе не нравится крутить педали, всё усложняется. Прежде всего, надо очень любить то, что ты делаешь, чтобы долго этим заниматься.

 

  Мне нравится весь процесс на протяжении сезона. Нравится, когда возобновляешь работу, когда стараешься выйти на должный уровень. Например, очень тяжело набирать последние проценты формы, но мне это нравится! Это не просто «люблю кататься на велосипеде», мне нравятся соревнования, нравится физически доходить до предела. В велоспорт приходит новое поколение, нужно оставаться конкурентоспособным, чтобы вступать с ними в борьбу. Для этого требуется много работать, но я всегда работаю с огромным удовольствием».

 

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Earl57-Фото
    В этом году как никогда много гонщиков заявляют о дубле Джиро+Тур. И это скорее всего связано с ОИ в Токио. Полноценно поедут Джиро, а Тур в качестве подготовки к Токио. Речь о тех, кто собирается ехать оба ГТ.
    Ван Арт, например, еще до сообщений о карантине в Токио говорил, что не намерен ехать Тур до конца. Ибо Олимпиада раз в четыре года, а ТДФ каждый год. Стать олимпийским чемпионом для него важнее. И нет, команда не будет его заставлять. Там он решает, что ему ехать.
    Ганна не может определиться, что ему ехать на ОИ - трек или разделку, и там и там у него очень высокие шансы на золото.
    С другой стороны в этой ситуации появляется больше шансов у тех, кому нужен только Тур - Фрум, Кинтана, Роглич... Меньше народа, больше кислорода))

    Маршрут Джиро должны объявить 19 января. Тогда будет больше ясности кто, куда и почему.
  • close2you
    Бенуа Коснефруа откладывает ст ... (2)
    close2you-Фото
    Кому он сдался ?
  • Sezar
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Sezar-Фото

    Я имею в виду упавшего духом не в принципе а с точки зрения достижений. Странно, когда суперталант, выигрывавший Тур и хорошо чувствующий себя после травмы очень мотивирован на помощь некоему более сильному гонщику (повторюсь-это кому-то, Карапасу, что ли?) на не самом сильном Грантуре. Что ни слово, то вопрос, правда?

     

  • s75
    Крис Фрум: «Мои цели не измени ... (17)
    s75-Фото

    Идеальное место для подготовки к сезону. Прежним Фрумом он никогда не станет - характер полученных травм говорит за себя, но он будет стараться быть где-то рядом, потому что он - Фрум.

  • s75
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    s75-Фото
    Вполне трезвая и адекватная оценка ситуации со стороны молодого человека, попавшего в непростую жизненную ситуацию. Вероятно, команда особо не рассчитывает на него в этом сезоне, как на безусловного лидера на ТДФ, и это правильное решение в долгосрочной перспективе.

    "Чувствую себя хорошо, очень мотивирован." для упавшего духом немного странные слова, правда? Посмотрим, удачи парню.
  • Sezar
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Sezar-Фото
    Вот спасибо!
  • Александра
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Александра-Фото

    Вот не верю я в Берналя! Он мне нравится, заставляет волноваться  и переживать, но и только. Даже его лидерство на Туре, в некоторой стерени, техническое, кажется делом случая и удачного стечения обстоятельств. Как никогда не верила в Ару, в Ланду, в Закарина. Не вижу в них чего-то определяющего для победителя. Нет "упоения в бою". Понятно, что это все лирика, а не факты, ну так и мы не компьютеры.)

  • motte
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    motte-Фото

    Оффтоп

    Извиняюсь , но так классно день начинать с родного портала!

    И тематика сайта и комментарии прекрасные и сезон неумолимо движется к старту и такая когорта супер талантов молодых!!!

  • Yuriy 17
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Э. Берналь ведёт себя, как настоящий колумбиец.

    Второй подъём на вершину против их естества. 

  • Earl57
    Эган Берналь хочет принять уча ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Чего-то совсем упал духом. На Джиро, да еще и помошником к кому-то более сильному... это к кому?
    А вообще травмы стали злее и восстанавливаются после них гонщики сильно дольше чем предполагают сами. Фрум, Том, Берналь, Ремко. И это сплошь супертопы.

    Видела в интернете таблицу, где расписано какие известные гонщики на какой ГТ собираются ехать. С указанием источника инфы.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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