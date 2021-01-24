Филипп Жильбер о Вауте Ван Арте и Матье ван дер Пуле

Филипп Жильбер: «Ваут Ван Арт и Матье ван дер Пул очень впечатляют»

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38-летний Филипп Жильбер начал карьеру профессионального велогонщика в 2003, а первую победу на классике – Монументе одержал в 2010 году в возрасте 27 лет, в 2019 году, в возрасте 37 лет он впервые в карьере стал победителем Париж-Рубэ, а, начиная свой 19-й сезон, надеется побороться за победу на Милан-Сан-Ремо, единственную классику Монумент, отсутствующую в его списке побед.

Ваут ван Арт, его соотечественник, одержал первую победу на классике Монументе Милан-Сан-Ремо в 25 лет, а Матье ван дер Пул в 25 лет стал победителем классики – Монумента Тур Фландрии.

Во время пресс-конференции в тренировочном лагере велокоманды Lotto Soudal Филипп Жильбер рассказал, что восхищается молодыми талантами и поделился мнением о перспективах молодых велогонщиков.

Филипп Жильбер: «Не знаю, возможно ли сохранять такой уровень интенсивных нагрузок долгое время, потому что ментально это требует большого напряжения. Помимо велоспорта у них нет никакой жизни. Не знаю, можно ли так долго выдерживать. Может, у них будет очень короткая, но успешная карьера, или им придётся выбирать дисциплину. Не знаю, смогут ли они без отдыха жить в таком ритме 365 дней».

На вопрос о том, продолжат ли доминировать молодые велогонщики, Жильбер ответил:

«Всегда что-то меняется. Помню, в 2017 году на крупных классиках выигрывали только гонщики 35 лет и старше. А теперь в прошлом году побеждали только молодые. Но это не значит, что самые молодые продолжат побеждать. Считаю, что и более возрастные гонщики всё ещё могут выигрывать.

Уверен, что много возрастных гонщиков будут успешными. Но некоторые из молодых, действительно, впечатляют. Мы видели Погачара, Марка Хирши, ван дер Пула, много талантов. Такого давно не было. И Берналь ещё очень молод. Это поколение очень впечатляет. Они оба (Матье ван дер Пул, Ваут Ван Арт) производят впечатление ,потому что смогли перепрыгнуть из одной дисциплины в другую и стать успешными с первого дня. Такого никогда не видел.

Помню, Свен Нис попытался что-то показать на шоссе, но он и близко не подошёл. Потом у нас был Абсалон (Julien Absalon) из маунтинбайка попытался выступать на шоссе, но тоже ничего не добился. Но эти двое, они побеждают, они возвращаются в велокросс, и снова побеждают. Очень впечатляют».

В интервью RTBF.be Филипп Жильбер рассказал, что им всё ещё движет страсть к велоспорту, благодаря чему он продолжает работать с удовольствием: «С каждым годом меня всё чаще спрашивают, что меня заставляет продолжать выступать? Не думаю, что я исключение. Много гонщиков продолжают оставаться конкурентоспособными после 40. А благодаря новым технологиям спортсмены сейчас лучше готовятся.

Когда я взглянул на свою статистику за 2020 год, когда из-за падения на Тур де Франс-2020 и локдауна не мог много выезжать, за год я всё равно набрал 1 000 часов на велосипеде. Если тебе не нравится крутить педали, всё усложняется. Прежде всего, надо очень любить то, что ты делаешь, чтобы долго этим заниматься.

Мне нравится весь процесс на протяжении сезона. Нравится, когда возобновляешь работу, когда стараешься выйти на должный уровень. Например, очень тяжело набирать последние проценты формы, но мне это нравится! Это не просто «люблю кататься на велосипеде», мне нравятся соревнования, нравится физически доходить до предела. В велоспорт приходит новое поколение, нужно оставаться конкурентоспособным, чтобы вступать с ними в борьбу. Для этого требуется много работать, но я всегда работаю с огромным удовольствием».