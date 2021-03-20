Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и участники

Милан-Сан-Ремо-2021. Превью

Милан-Сан-Ремо (Milano-Sanremo) стартует в 112-й раз 20 марта 2021 года. «Классичиссима», как объявили организаторы гонки, «возвращается домой» - к обычному времени проведения и маршруту после экстраординарного августовского выпуска прошлого года. Вновь, как и было с 1907 года, весенняя классика открывает сезон Монументов велоспорта, гонок, имеющих важнейшее значение для карьеры любого велогонщика.

Маршрут Милан-Сан-Ремо-2021

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

От Милана до Лигурийского побережья 299 км классики пройдут по традиционному маршруту. Единственным изменением маршрута классики станет отсутствие Пассо дель Туркино (Passo del Turchino), пострадавшего от оползня. Но Туркино всегда был скорее символической границей между «зимой» севера Италии и «весной» Ривьеры, чем важным для хода гонки подъёмом.

Вместо Туркино в маршрут включён подъём Колле-ди-Джиово (Colle di Giovo), после спуска с которого пелотон вернётся на Виа Аурелия (Via Aurelia) и повернёт на запад к финальным 112 км маршрута, сделавшими эту классику легендарной. Три небольших подъёма Меле, Черво и Берта (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), как всегда, послужат разминкой решающей частью Милан-Сан-Ремо.

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

Кульминацией Милан-Сан-Ремо станет прохождение подъёмов Чипресса (Cipressa), появившегося в маршруте 1982 году, и Поджио ди Сан-Ремо (Poggio di Sanremo), включённого в «Классичиссиму» в 1961 году.

Чипресса - подъём 5,6 км протяжённостью с градиентом 4,1% и технически сложным спуском на Виа Аурелия. Вершину Чипрессы участники пройдут за 20 км до финиша.

Подъём на Поджио ди Сан-Ремо начнётся за 9 км до финиша – 3,7 км со средним градиентом 4% и максимальным 8%, но решающим является чаще не подъём, а спуск с Поджио, экстремально сложный, с узкой дорогой, связкой поворотов и «шпилек».

Муниципалитет города Сан-Ремо обеспечил организаторам классики возможность вернуться к традиционном финишным 2 км на Виа-Рома. Во избежание скопления людей ко времени финиша – к 14-30 по местному времени – на Виа Рома будут закрыты все магазины.

Претенденты и участники Милан-Сан-Ремо-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) выйдет на старт под номером 1 и будет защищать титул победителя Классичиссимы. В список главных претендентов входит чемпион мира, победитель Милан-Сан-Ремо-2019 года Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Им придётся соперничать с 26-летним нидерландским велогонщиком команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пулом (Mathieu van der Poel), который в прошлом году в свой дебют на Милан-Сан-Ремо финишировал 13-м, но жаждет подняться на высшую ступень подиума легендарной классики.

Все главные претенденты уже пополнили в этом сезоне свои списки побед. У Матье ван дер Пула их уже 4 – на этапе Тура ОАЭ-2021, на классике Страде Бьянке-2021 и на двух этапах Тиррено-Адриатико-2021.

У Ваута ван Арта две победы – на двух этапах Тиррено-Адриатико, а также 2-е место в общем зачёте этой итальянской велогонки и 4-е место на Страде Бьянке.

Жулиан Алафилипп в этом году одержал одну победу – на этапе Тиррено-Адриатико-2021, поднялся на вторую ступень Страде Бьянке и занял 2-е место в общем зачёте Тура Прованса-2021.

В списке участников нет недостатка в звёздах и прошлых победителя Милан-Сан-Ремо, но их борьба за победу многократно усложняется, когда в гонке участвуют Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Жулиан Алафилипп.

Петер Саган (Bora-hansgrohe), который дважды был призёром классики и четырежды финишировал четвёртым, называет своё участие в Милан-Сан-Ремо-2021 лотереей, так как ещё не полностью восстановился после перенесённого Covid-19.

В числе претендентов недавний победитель Париж-Ниццы-2021 Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), двукратный призёр Милан-Сан-Ремо Майкл Мэттьюс (BikeExchange), победитель Милан-Сан-Ремо-2018 Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), победитель Милан-Сан-Ремо-2016 года Арно Демар (Groupama-FDJ), Калеб Юэн, Филипп Жильбер и Джон Дегенкольб (Lotto Soudal), Сёрен Краг Андерсен (DSM), Грег ван Авермат и Оливер Насен (AG2R Citroen), Элиа Вивиани и Кристоф Лапорт (Cofidis), Насэр Буанни (Areka Samsic), победитель Милан-Сан-Ремо-2017 Михал Квятковски и Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Магнус Корт и Альберто Беттиоль (EF Education-Nippo), Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) и другие.

Проверит себя на Милан-Сан-Ремо Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), который поедет классику впервые в карьере.