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Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и участники

Милан-Сан-Ремо-2021. Превью

Милан-Сан-Ремо-2021. Превью

 

 

  Милан-Сан-Ремо (Milano-Sanremo) стартует в 112-й раз 20 марта 2021 года. «Классичиссима», как объявили организаторы гонки, «возвращается домой» - к обычному времени проведения и маршруту после экстраординарного августовского выпуска прошлого года. Вновь, как и было с 1907 года, весенняя классика открывает сезон Монументов велоспорта, гонок, имеющих важнейшее значение для карьеры любого велогонщика.

 

Маршрут Милан-Сан-Ремо-2021

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

 

  От Милана до Лигурийского побережья 299 км классики пройдут по традиционному маршруту. Единственным изменением маршрута классики станет отсутствие Пассо дель Туркино (Passo del Turchino), пострадавшего от оползня. Но Туркино всегда был скорее символической границей между «зимой» севера Италии и «весной» Ривьеры, чем важным для хода гонки подъёмом.

 

  Вместо Туркино в маршрут включён подъём Колле-ди-Джиово (Colle di Giovo), после спуска с которого пелотон вернётся на Виа Аурелия (Via Aurelia) и повернёт на запад к финальным 112 км маршрута, сделавшими эту классику легендарной.  Три небольших подъёма Меле, Черво и Берта (Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta), как всегда, послужат разминкой  решающей частью Милан-Сан-Ремо.

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

Милан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претендентыМилан &ndash; Сан-Ремо-2021. Маршрут и претенденты

 

  Кульминацией Милан-Сан-Ремо станет прохождение подъёмов Чипресса (Cipressa), появившегося в маршруте 1982 году, и Поджио ди Сан-Ремо (Poggio di Sanremo), включённого в «Классичиссиму» в 1961 году. 

 

  Чипресса -  подъём 5,6 км протяжённостью с градиентом 4,1% и технически сложным спуском на Виа Аурелия. Вершину Чипрессы участники пройдут за 20 км до финиша.

 

  Подъём на Поджио ди Сан-Ремо начнётся за 9 км до финиша – 3,7 км со средним градиентом 4% и максимальным 8%, но решающим является чаще не подъём, а спуск с Поджио, экстремально сложный, с узкой дорогой, связкой поворотов и «шпилек».

 

  Муниципалитет  города Сан-Ремо обеспечил организаторам классики возможность вернуться к традиционном финишным 2 км на Виа-Рома. Во избежание скопления людей ко времени финиша – к 14-30 по местному времени – на Виа Рома будут закрыты все магазины.

 

Претенденты и участники Милан-Сан-Ремо-2021

 

Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут и участники

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) выйдет на старт под номером 1 и будет защищать титул победителя Классичиссимы. В список главных претендентов входит чемпион мира, победитель Милан-Сан-Ремо-2019 года Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Им придётся соперничать с 26-летним нидерландским велогонщиком команды Alpecin-Fenix Матье ван дер Пулом (Mathieu van der Poel), который в прошлом году в свой дебют на Милан-Сан-Ремо финишировал 13-м, но жаждет подняться на высшую ступень подиума легендарной классики.

 

Все главные претенденты уже пополнили в этом сезоне свои списки побед. У Матье ван дер Пула их уже 4 – на этапе Тура ОАЭ-2021, на классике Страде Бьянке-2021 и на двух этапах Тиррено-Адриатико-2021.

 

  У Ваута ван Арта две победы – на двух этапах Тиррено-Адриатико, а также 2-е место в общем зачёте этой итальянской велогонки и 4-е место на Страде Бьянке.

 

  Жулиан Алафилипп в этом году одержал одну победу – на этапе Тиррено-Адриатико-2021, поднялся на вторую ступень Страде Бьянке и занял 2-е место в общем зачёте Тура Прованса-2021.

 

  В списке участников нет недостатка в звёздах и прошлых победителя Милан-Сан-Ремо, но их борьба за победу многократно усложняется, когда в гонке участвуют Ваут ван Арт, Матье ван дер Пул и Жулиан Алафилипп.

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe), который дважды был призёром классики и четырежды финишировал четвёртым, называет своё участие в Милан-Сан-Ремо-2021 лотереей, так как ещё не полностью восстановился после перенесённого Covid-19.

 

  В числе претендентов недавний победитель Париж-Ниццы-2021 Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe), двукратный призёр Милан-Сан-Ремо Майкл Мэттьюс (BikeExchange), победитель Милан-Сан-Ремо-2018  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), победитель Милан-Сан-Ремо-2016 года Арно Демар (Groupama-FDJ), Калеб Юэн, Филипп Жильбер и Джон Дегенкольб (Lotto Soudal), Сёрен Краг Андерсен (DSM), Грег ван Авермат и Оливер Насен (AG2R Citroen), Элиа Вивиани и Кристоф Лапорт (Cofidis), Насэр Буанни (Areka Samsic), победитель Милан-Сан-Ремо-2017 Михал Квятковски и Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Магнус Корт и Альберто Беттиоль (EF Education-Nippo), Джакомо Ниццоло (Qhubeka Assos) и другие.

 

Проверит себя на Милан-Сан-Ремо Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step), который поедет классику впервые в карьере.

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Комментарии

  • RVL
    Людовик Робеет – победитель кл ... (2)
    RVL-Фото

    Людовик не робеет, Людовик берет и выигрывает! ) 

  • RVL
    Nokere Koerse-2021 (8)
    RVL-Фото

    Не корректно сравнили. Кэв трэкач. Ему поезд нужен был.

  • Серафим
    Nokere Koerse-2021 (8)
    Серафим-Фото
    Должен сказать, что его пространные рассуждения не подтвердились делом.
    Несколько последних сезонов Кэвендиша - один неудачный эпизод.
  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (13)
    motte-Фото

    Большое спасибо :-)

  • Ice
    Nokere Koerse-2021 (8)
    Ice-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Много говорилки было о Кэва, но на таких дорогах ему делать было нечего. Дорожки узкие и здесь как всегда до финиша доезжают по одиночке или малыми группками. Финишёры как правило все выпадают. Выигрывают те кто больше рискуют.

    Да ладно) Дегенкольб или Мэттьюз удержались бы без проблем, нормальная гонка для финишеров широкого профиля. Участникам просто повезло, что кроссмены не заехали)))

  • Mike790
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (6)
    Mike790-Фото
    to SportSpirit
  • Mike790
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (6)
    Mike790-Фото

    Может PG? Уж он точно заслуживает последний монумент в коллекцию:)

  • VeloVelo
    Людовик Робеет – победитель кл ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Выстоял, вытерпел. Браво! 

  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель Тир ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Чтобы опередить предполагаемую атаку Алафилиппа за 30-35 км))

    P.S. My fingers crossed for FG)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Иии, добрый вечер)

    Полностью разделяю ваше видение относительно разницы в профессионализме и умении считать на несколько ходов вперед между менеджментом JV и UAE. Велосипедные шахматы)

    Плюс уже легендарная история от СК, как Тадей готовил эту разделку с зайцем-Бьоргом.

    После TDF-2020, я предполагала, что Ваут будет искать другую команду для реализации личных амбиций. Однако, время терпит) + его личные семейные обстоятельства и предыдущий скандальный опыт смены команды. Но риторику о ГК от Ваута мы уже слышим.

    По психологии Роглич как многодневщик почти идеален. Почти)

    Резюмируя: если смотреть дальше, чем 2021, то среди основных конкурентов за ГК ГТ, помимо Погачара и Роглича я бы, однозначно рассматривала WVA.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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