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Марсель Киттель дебютирует на Милан-Сан-Ремо

Марсель Киттель собирается впервые в карьере принять участие в Милан-Сан-Ремо

 

 

  Марсель Киттель, одержавший две первых победы в сезоне в майке команды Katusha-Alpecin, собирается впервые в карьере принять участие в легендарной итальянской классике Милан-Сан-Ремо. Однако 29-летний немецкий гонщик пока не ставит целью борьбу за победу, а хочет получить опыт выступления на этой классике. Решение о старте на Милан-Сан-Ремо-2018 Марсель Киттель принял после того, как одержал вторую победу на Тиррено-Адриатико-2018, выиграв 6-й этап.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Марсель Киттель: «Если я и поеду Милан-Сан-Ремо, то в свободной роли. Команда не будет от меня ничего ожидать, там будут другие лидеры. Я никогда не стартовал на этой классике, но мне очень бы этого хотелось. Сейчас хороший момент, хотя всё зависит от моего состояния.

 

   Я поеду с целью узнать эту гонку, приобрести опыт, посмотреть, на что она похожа. Хочу сам решить, подходит ли мне эта классика. В гонке в прошлые годы всегда боролась группа универсалов, спринтеру в финале будет очень тяжело. Там всегда очень сильный состав, будет тяжело бороться без опыта. Но, думаю, спринтер хоть раз в жизни, но должен стартовать на ней, это моя мечта».

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Katusha-Alpecin Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo

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Комментарии

  • Meilleur
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    Meilleur-Фото

    Что значит не тешьте мечтами? После победы Уиггинса в ТдФ многое возможно. Если паркетчик стал горняком, то гонщик уровня топ-20 ГТ Квятковски тем более мог бы попробовать. Другое дело, что вряд ли такой риск ему интересен. Это же целыми сезонами нужно жертвовать, имея мутные перспективы.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Квято НИКОГДА не будет генералом на Гранд Туры.

    не тешьте себя несбыточными мечтами.

  • Kitsune-taichou
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    Kitsune-taichou-Фото

    я еще гонку не смотрела. фрум почему так плохо проехал? сам или кто помог? или так задумывалось?

  • ZX330-5G
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    ZX330-5G-Фото

    Растет новый генеральщик в лице Квято. Я тоже дума, что Томас хороший гонец, но ГТ ему не по силам.

  • Shalam s Urala
    Дубль Марселя Киттеля на Тирре ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    мало кому понравится как на прошлой М-СР с Петей обошлись

    но, справедливости ради, Петя тоже этим грешил

  • paziz
    Дубль Марселя Киттеля на Тирре ... (7)
    paziz-Фото
    Петруха просто обязан взять эту победу, поражение в прошлом году по моему мнению вышло очень обидным Но в этом году его будут бдить еще более
  • kwwk
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    kwwk-Фото

    Москон подвел +12 сек ))

  • uran
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    uran-Фото

    Михал молодчага, даже если МС не возмет уже есть победа на многодневке.

    Мартин что-то не тянет, переквалифицировался?

  • Walther
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 6 ... (23)
    Walther-Фото
    Обложка альбома Oomph! "Defekt" 1995-го года, может быть самого зубодробительного в индустриально-металлической музыке. Клеймо соответствующее.
  • motte
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (13)
    motte-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Фрумми выступал?

    Шкипер 11 место, после Васи, 19 сек уступил австралийцу.

    Там все по полочкам-:)

    Интересно, все как единый дизелек ибо

    Вася     18 сек

    Шкипер 19 сек

    Квято    20 сек

    Томас    22 сек

    -:)

     

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2 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
3 Солер М. (Esp) (MOV) 545
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 543
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
6 Исагирре Г. (Esp) (BHR) 500
7 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
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