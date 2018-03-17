Марсель Киттель дебютирует на Милан-Сан-Ремо

Марсель Киттель собирается впервые в карьере принять участие в Милан-Сан-Ремо

Марсель Киттель, одержавший две первых победы в сезоне в майке команды Katusha-Alpecin, собирается впервые в карьере принять участие в легендарной итальянской классике Милан-Сан-Ремо. Однако 29-летний немецкий гонщик пока не ставит целью борьбу за победу, а хочет получить опыт выступления на этой классике. Решение о старте на Милан-Сан-Ремо-2018 Марсель Киттель принял после того, как одержал вторую победу на Тиррено-Адриатико-2018, выиграв 6-й этап.

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Марсель Киттель: «Если я и поеду Милан-Сан-Ремо, то в свободной роли. Команда не будет от меня ничего ожидать, там будут другие лидеры. Я никогда не стартовал на этой классике, но мне очень бы этого хотелось. Сейчас хороший момент, хотя всё зависит от моего состояния.

Я поеду с целью узнать эту гонку, приобрести опыт, посмотреть, на что она похожа. Хочу сам решить, подходит ли мне эта классика. В гонке в прошлые годы всегда боролась группа универсалов, спринтеру в финале будет очень тяжело. Там всегда очень сильный состав, будет тяжело бороться без опыта. Но, думаю, спринтер хоть раз в жизни, но должен стартовать на ней, это моя мечта».