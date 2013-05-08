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Филипп Жильбер готовится к Милан-Сан-Ремо-2020

Филипп Жильбер о подготовке к Милан-Сан-Ремо

 

 

  Филипп Жильбер готовится к борьбе за победу на единственной из пяти классик, входящих в число Монументов велоспорта, ещё ему не покорившейся – на Милан-Сан-Ремо. 37-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal, победитель Льеж-Бастонь-Льеж, Тура Фландрии, Ломбардии, Париж-Рубэ за карьеру принимал участие в Милан-Сан-Ремо 15 раз, из которых дважды финишировал 3-м (в 2008 и 2011 годах).

 

  На этот раз старт на Милан-Сан-Ремо 8 августа, по словам Филиппа Жильбера, будет шагом в неизвестное, о чём по следам видеоконференции написал Het Nieuwsblad.

 

 

  Филипп Жильбер: «Конечно, хочу одержать победу, но мой сезон больше, чем Милан-Сан-Ремо. Не собираюсь ставить на кон всё ради этой гонки. Одержимости к ней у меня нет. Продолжу жить дальше, даже если не преуспею на ней. В любом случае выиграть Милан-Сан-Ремо трудно, на ней мало шансов.

 

  Августовской жары не боюсь, но из опыта знаю, что летом ветер там сильнее, чем весной. К возобновлению сезона я должен быть в очень хорошей форме. Милан-Сан-Ремо – первая цель, поэтому она не может стать моей первой гонкой. Поэтому я поеду Страде Бьянке 1 августа и Милан-Турин 5 августа.

 

  На Милан-Сан-Ремо ждёт много неизвестного. Для всех непривычно стартовать на этой классике так поздно в сезоне. Сложно говорить об опыте, потому что в этом году такой старт будет новым для всех.

 

  Думаю, у молодых ребят преимущество, они быстрее раскатываются. Но подготовка у всех будет похожей. Всё сводится к тому, что ты делал на тренировках. И всё же Милан-Сан-Ремо – это Милан-Сан-Ремо, которая каждый год разворачивается по одному и тому же сценарию, возможностей атаковать там не так много. Возможно, в этот раз гонка пойдёт ещё быстрее».

 

  Джон Дегенкольб, товарищ Филиппа Жильбера по команде Lotto Soudal, выигрывал Милан-Сан-Ремо в 2015, но в этом году на гонке не стартует: «Милан-Сан-Ремо всегда была важной для меня целью. Немного разочарован, что пропущу её в этом году, но я собираюсь стартовать на Тур де Франс. Необходимо к нему подготовиться. Я из тех гонщиков, кому нужны соревнования, чтобы войти в гоночную форму. Тур Польши (5 – 9 августа) – отличный вариант для подготовки к Тур де Франс. Я решил пропустить Сан-Ремо, хотя мне будет не хватать этой гонки. Но такую цену приходится платить за этот год».

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Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Lotto Soudal Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 8.05.2013

    ФилЖил по ходу в хорошей форме. Если не будет никаких эксцессов, то будет опять зажигать в этом году. Живая легенда...

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 4.05.2019

    Мне вот доставляет удовольствие наблюдать за должителями пелотона.

     

    У Жильбера особенная харизма, нравятся любые его активные действия, а уж когда выгрывает - ууу!)    

     

     

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Филипп Жильбер готовится к Мил ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Мне вот доставляет удовольствие наблюдать за должителями пелотона.

     

    У Жильбера особенная харизма, нравятся любые его активные действия, а уж когда выгрывает - ууу!)    

     

     

  • Cyrill
    Филипп Жильбер готовится к Мил ... (2)
    Cyrill-Фото

    ФилЖил по ходу в хорошей форме. Если не будет никаких эксцессов, то будет опять зажигать в этом году. Живая легенда...

  • paindoc
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (4)
    paindoc-Фото
    облОмают, от слова лом, ломать

    С Берналем непонятно, склонен согласиться с Ice. Вообще, конечно, подозрительно много разговоров о переходе Фрума куда-то еще. Не бывает дыма без огня, так, что, возможно Берналь и будет лидером команды на ТДФ. Интрига!
  • Earl57
    Ларс Боом стал спортивным дире ... (1)
    Earl57-Фото

    Эх, Ларс. Так и не дождался он дождливого Рубэ, о котором страстно мечтал. Чтобы было как тогда, на 5-м этапе Тур де Франс в 2014 году. Вот же обидно ему будет, если 25 октября будет дождь. А он в техничке на женской гонке.

  • Гонщик
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (4)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Походу все. Froome off side.
    Обламают жестоко болтуна , к гадалке не ходи .

  • Гонщик
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: s75
    Лефевр тысячу раз прав - как это ни печально, новый проект Фрумдога называется "мое завершение карьеры", хороший трехлетний контракт, а дальше - ничего. Патрик любит подписываться в абсолютно противоположные истории...
    Не будет Фрум три года издеваться над собой , если формы не будет , скорее всего завяжет  , ибо давно уже всем всё доказал .

  • Александра
    Патрик Лефевр: “Не стал бы инв ... (16)
    Александра-Фото

    Фрум сейчас в очень сложном положении. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что в Инеос не романтики, а прагматики, там мало что значит титул четырехкратного, если есть хоть малейшие сомнения, что пятикратным Фрум может и не стать. Все против него: возраст, травма, долгое восстановление, Берналь. Никто сейчас не скажет, каков запас прочности Фрума, хватит ли его на 21 день. Думаю, он сам этого не знает.
    И это влияет на то, сможет ли он подписать новый контракт. До Тура команды не рискнут гарантировать ему бешеную сумму гонорара, а после Тура, возможно, его в этих командах уже не захотят видеть. Даже если Фрум в идеальной форме и готов взять пятый Тур, то вотпрямщас это ему никак не поможет. И разговоры вокруг скорее в минус. Патовая ситуация.

    И не нужно в сотый раз про Вальверде. Примером Вальверде в случае с Фрумом ничего не докажешь.

  • Колёсник
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    Колёсник-Фото
    Цитата: SportSpirit
    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.
    +1 (:
  • Ice
    Эган Берналь: «Выиграв Тур де ... (4)
    Ice-Фото

    Либо пошло планомерное выживание Фрума из Инеос и такие интервью Берналь дает по чутким указаниям руководства, либо это планомерный вброс, чтобы замутить воду и убедить всех, что в команде не все гладко. Либо Эган балбес и не понимает с чьих рук он кушает и по чьей указке будет ездить. 

  • SportSpirit
    Спортивные директора велокоман ... (3)
    SportSpirit-Фото

    После фразы "Спортивный директор команды Ineos" я всегда буду вспоминать о Николя Портале.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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