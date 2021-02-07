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Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

Наиро Кинтана о восстановлении после травмы и целях на сезон 2021 года

Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

 

 

  4 февраля колумбийскому велогонщику команды Arkea-Samsic Наиро Кинтане исполнится 31 год. Он вернётся в Европу из Колумбии на второй неделе февраля и собирается начать сезон с велогонки «Tour des Alpes Maritimes», которая должна пройти с 19 по 21 февраля.  

 

  Команда Arkea-Samsic ещё не получила приглашение на участие от организаторов Гранд-туров Джиро д’Италия и Тур де Франс. Но Наиро Кинтана надеется, что в этом году сможет побороться за подиум итальянского Гранд-тура, а также выйти на старт Тур де Франс, о чём рассказал в интервью El Caracol Radio.

 

  Наиро Кинтана: «У меня ясные цели - мне очень нравится Джиро д'Италия. Дважды принимал участие в этой гонке, один раз был первым, в другой раз финишировал вторым. Хочу повторить результат, вернуться на подиум.

 

  Надеюсь приехать в Европу на следующей неделе, чтобы успеть на презентацию команды, а потом начать выступать.

 

  Мы хотим, чтобы Тур де Франс перестал быть мечтой. Собираемся показать себя, нацелены стартовать с сильным составом и в хорошей форме, а после увидим, что хочет Бог. Мы всегда выступали на высоком уровне, но, к сожалению, из-за падений у нас не было желаемых результатов. Но мечта всё ещё жива».

 

  Наиро Кинтана не выступал в велогонках с сентября прошлого года, перенёс операции на обоих коленях. Колумбийский гонщик считает, что его восстановление идёт очень хорошо, и он сможет вернуться на свой лучший уровень:

 

  «Врачи считают, что я отлично выздоравливаю. Повреждение  хряща в суставе колена -  для спортсменов одна из самых сложных травм, но мы справились с ней. Три месяца я восстанавливался, и сейчас перелом вылечен. Знаю, что я ещё не на высоком уровне, из-за травмы всё откладывалось, но, в общем, процесс восстановления идёт хорошо. Могу много работать, набирать ту скорость, которую хочу. Хорошо себя чувствую после нескольких часов на велосипеде».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Tour de la Provence

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

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Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Sezar-Фото

    Ну  Пидкок со своим ростом легко выигрывал юниорский Рубэ. Зачем еще тянуться? Ему еще многодневки выигрывать. Вон мелкий Ремко влегкую обходил нынешнего супермегачемпиона Ганну в разделке с его гренадерским ростом. И если нормально восстановится-опять будет обходить.

  • shain
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    shain-Фото
    Ха, женские грёзы:)
  • Александра
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Александра-Фото

    Поймала себя на мысли, что этот человек настолько другого поколения, что я себя чувствую динозавром.))

  • Pi-man
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Pi-man-Фото
    Я тоже не думаю, что он вырастет хотя бы на 10 см.
    Ну, Ольге хочется верить в лучшее развитие событий...
  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото

    Как вам предположение о том что пидкок вытянется в росте и  до вдп и ва? 
    Лет так за 5.
    Это же бред.

  • Pi-man
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Earl57
    Он не особо переживает по этому поводу. Им 26 лет, ему 21 год. Когда ему будет 25-26 лет, они уже пойдут на спад.
    скромная разница в этой выборке заключается в том, что старшаки уже зарекомендовали себя во взрослом шоссе, а ваши прогнозы строятся исключительно на ваших же щедрых авансах

    Не, ну на самом то деле, авансы Пидкоку не только Earl57 выдает. Оправдаются ли они - этого никто не знает. Рассуждать о вероятности того или иного развития событий - самое милое дело для болельщиков. Главное не забывать, что это всего лишь предположения и с уважением относиться к людям, высказывающим противоположные...

    :)

  • Shalam s Urala
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Он не особо переживает по этому поводу. Им 26 лет, ему 21 год. Когда ему будет 25-26 лет, они уже пойдут на спад.
    скромная разница в этой выборке заключается в том, что старшаки уже зарекомендовали себя во взрослом шоссе, а ваши прогнозы строятся исключительно на ваших же щедрых авансах

  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото

    этот год будет для него проверкой паспорта...

    и даст точку отсчета профессионалам и болельщикам

  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото

    фото не тот источник, по которому можно судить...
    остальное флуд, как и флуд про фото
    можете не отвечать

  • RVL
    Том Пидкок о вкусах, путешеств ... (17)
    RVL-Фото
    и на сколько может вырасти парень с 21 до 25?
    особенно велосипедист, где компрессия на позвоночник начинается с времен занятия велоспортом?
    просто интересно?

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