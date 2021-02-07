Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

Наиро Кинтана о восстановлении после травмы и целях на сезон 2021 года

4 февраля колумбийскому велогонщику команды Arkea-Samsic Наиро Кинтане исполнится 31 год. Он вернётся в Европу из Колумбии на второй неделе февраля и собирается начать сезон с велогонки «Tour des Alpes Maritimes», которая должна пройти с 19 по 21 февраля.

Команда Arkea-Samsic ещё не получила приглашение на участие от организаторов Гранд-туров Джиро д’Италия и Тур де Франс. Но Наиро Кинтана надеется, что в этом году сможет побороться за подиум итальянского Гранд-тура, а также выйти на старт Тур де Франс, о чём рассказал в интервью El Caracol Radio.

Наиро Кинтана: «У меня ясные цели - мне очень нравится Джиро д'Италия. Дважды принимал участие в этой гонке, один раз был первым, в другой раз финишировал вторым. Хочу повторить результат, вернуться на подиум.

Надеюсь приехать в Европу на следующей неделе, чтобы успеть на презентацию команды, а потом начать выступать.

Мы хотим, чтобы Тур де Франс перестал быть мечтой. Собираемся показать себя, нацелены стартовать с сильным составом и в хорошей форме, а после увидим, что хочет Бог. Мы всегда выступали на высоком уровне, но, к сожалению, из-за падений у нас не было желаемых результатов. Но мечта всё ещё жива».

Наиро Кинтана не выступал в велогонках с сентября прошлого года, перенёс операции на обоих коленях. Колумбийский гонщик считает, что его восстановление идёт очень хорошо, и он сможет вернуться на свой лучший уровень:

«Врачи считают, что я отлично выздоравливаю. Повреждение хряща в суставе колена - для спортсменов одна из самых сложных травм, но мы справились с ней. Три месяца я восстанавливался, и сейчас перелом вылечен. Знаю, что я ещё не на высоком уровне, из-за травмы всё откладывалось, но, в общем, процесс восстановления идёт хорошо. Могу много работать, набирать ту скорость, которую хочу. Хорошо себя чувствую после нескольких часов на велосипеде».